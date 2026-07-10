ΚΚΕ Λέσβου: Καταγγέλλει ποινικοποίηση κινητοποιήσεων για τον αφθώδη πυρετό

Η Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ καταγγέλλει κλήσεις για παροχή εξηγήσεων σε κτηνοτρόφους και συνδικαλιστές, που συνδέονται με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις για τον αφθώδη πυρετό στο νησί.

Καταγγελία για «προσπάθεια τρομοκράτησης» των κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της κρίσης του αφθώδους πυρετού

Η Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ποινικοποίησης των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων που έγιναν με αφορμή την εμφάνιση του αφθώδους πυρετού στο νησί. Η ανακοίνωση αναφέρεται στις κλήσεις για παροχή εξηγήσεων που έχουν λάβει άτομα τα οποία συμμετείχαν στις πρόσφατες διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με την Τομεακή Επιτροπή, οι κλήσεις αφορούν ενέργειες που εντάσσονται στις διώξεις για τα αδικήματα της «παρακώλυσης συγκοινωνιών» και της «διασποράς της νόσου». Ανάμεσα σε εκείνους που έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνονται κτηνοτρόφοι που έλαβαν μέρος στις κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, Δημήτρης Κόνσουλας, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και μέλος της Τομεακής Επιτροπής, Δημήτρης Καραγιάννης.

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει – του λαού η πάλη θα τη σπάσει»

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες ενέργειες ως «απαράδεκτες μεθοδεύσεις» και εκτιμά ότι στοχεύουν στον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης και στην αποθάρρυνση της συμμετοχής σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, αγροτών και κτηνοτρόφων.

Το ΚΚΕ επιρρίπτει επίσης ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης που προκάλεσε ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο, υποστηρίζοντας ότι δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και περιορισμού της ζωονόσου. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί στην συνέχιση της στήριξης και συμμετοχής στις κινητοποιήσεις.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Η εξέλιξη αυτή εμπλέκει ζητήματα δημόσιας υγείας, ασφάλειας των μεταφορών και δικαιωμάτων του συνδικαλισμού. Για τους κατοίκους του νησιού και ειδικά για τους παραγωγούς, οι κλήσεις για εξηγήσεις συνιστούν πρόσθετη ένταση σε μια ευαίσθητη περίοδο, όπου οι οικονομικές και υγειονομικές συνέπειες της νόσου βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι κτηνοτρόφοι ανησυχούν για τις απώλειες παραγωγής και την επιδημιολογική διαχείριση.

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικαλιστικά στελέχη αντιλαμβάνονται τις διώξεις ως πίεση στην ελευθερία του συνδικαλισμού.

Οι πολίτες αναμένουν σαφείς αποφάσεις και μέτρα πρόληψης από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ καταλήγει με κάλεσμα προς τον λαό του νησιού να αντιδράσει απέναντι σε κάθε προσπάθεια περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης και να συνεχιστούν οι διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου, χωρίς όμως να προσδιορίζει συγκεκριμένο πρόγραμμα περαιτέρω κινητοποιήσεων.

Θέση/Ρόλος Πρόσωπα / Κατάσταση Κληθέντες για εξηγήσεις Κτηνοτρόφοι, Δ. Κόνσουλας, Δ. Καραγιάννης Αναφερόμενα αδικήματα Παρακώλυση συγκοινωνιών, Διασπορά της νόσου

Για την τοπική κοινωνία της Λέσβου η υπόθεση παραμένει κρίσιμη: απαιτείται διαφάνεια από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα αίτια και τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού, καθώς και σαφής και δίκαιη αντιμετώπιση των πολιτών που συμμετείχαν στις ειρηνικές κινητοποιήσεις. Η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά από τα συνδικαλιστικά όργανα, τους παραγωγικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα του νησιού.