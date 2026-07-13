Κοζάνη: Πενήντα χρόνια χειροποίητου επίπλου από το εργαστήριο Παπανικολάου

Οικογενειακό εργαστήριο ταπετσαρίας στην Κοζάνη διατηρεί την παράδοση από το 1975, συνδυάζοντας εμπειρία και σύγχρονες κατασκευές, με υπηρεσίες επιδιόρθωσης και παραγγελίες επί τόπου.

Μισό αιώνα τοπικής τέχνης επίπλου στην Κοζάνη

Στην καρδιά της πόλης, ένα οικογενειακό εργαστήριο διατηρεί ζωντανή την τέχνη της ταπετσαρίας και της χειροποίητης κατασκευής επίπλων από το 1975. Η επιχείρηση της οικογένειας Παπανικολάου λειτουργεί με σταθερή παρουσία στην τοπική αγορά και προσφέρει τόσο εργασίες επισκευής όσο και νέα κατασκευαστικά έργα, προσαρμοσμένα στα μέτρα και τις ανάγκες των πελατών.

Ο πατέρας, Χαρισιός Παπανικολάου, ξεκίνησε το εργαστήριο πριν από πενήντα χρόνια και σήμερα συνεχίζει να εργάζεται δίπλα στον γιο του, Ιωάννη Παπανικολάου. Ο συνδυασμός της εμπειρίας με τη νεότερη ματιά έχει οδηγήσει στην επέκταση των υπηρεσιών: από απλές επιδιορθώσεις μέχρι την πλήρη σχεδίαση και κατασκευή νέων επίπλων.

Παροχές: επιδιορθώσεις , αλλαγές ταπετσαρίας, κατασκευή νέων επίπλων.

, αλλαγές ταπετσαρίας, κατασκευή νέων επίπλων. Ειδικότητες: χειροποίητοι καναπέδες κατά παραγγελία, ντυμένα κρεβάτια, ειδικές κατασκευές.

Προσέγγιση: στιβαροί σκελετοί και ανθεκτικά υφάσματα με τοπική φροντίδα σε κάθε βελονιά.

Στην εποχή της μαζικής παραγωγής, το εργαστήριο ξεχωρίζει για τη δέσμευση στην ποιότητα και την τοπική εξυπηρέτηση. Οι κατασκευές γίνονται με υλικά που, όπως τονίζουν, επιδιώκουν αντοχή στο χρόνο, ενώ προσαρμόζονται στις αισθητικές προτιμήσεις του πελάτη.

«Η παράδοση της ταπετσαρίας συνδυάζεται με σύγχρονες τάσεις και προσωπική φροντίδα σε κάθε κομμάτι», αναφέρεται από την επιχείρηση.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε κατοίκους της Κοζάνης που αναζητούν λύσεις αντί της μαζικής αντικατάστασης: επισκευές για υπάρχοντα έπιπλα, μετατροπές, αλλά και κατασκευές από το μηδέν. Η τοποθεσία και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν να επισκεφθούν ή να ζητήσουν προσφορά.

Στοιχείο Πληροφορία Έτος ίδρυσης 1975 Ιδιοκτήτες Χαρισιός & Ιωάννης Παπανικολάου Υπηρεσίες Ταπετσαρίες, επιδιόρθωση, χειροποίητες κατασκευές Διεύθυνση Προύσης κ Πανόρμου 14, Κοζάνη Τηλέφωνο 2461041340

Για την τοπική οικονομία η συνέχιση τέτοιων εργαστηρίων σηματοδοτεί τη διατήρηση δεξιοτήτων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εντός της πόλης, μειώνοντας την ανάγκη μεταφοράς εργασιών εκτός νομού. Καθώς οι καταναλωτικές επιλογές στρέφονται ξανά στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα, οι μικρές παραδοσιακές επιχειρήσεις της Κοζάνης διατηρούν λειτουργικό και πολιτισμικό ρόλο στην κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού για εκτίμηση έργου παρέχονται απευθείας στο εργαστήριο: Προύσης κ Πανόρμου 14, τηλ. 2461041340.