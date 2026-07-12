Κοζάνη: Στοχευμένοι έλεγχοι οδήγησαν σε συλλήψεις για ναρκωτικά στη Δυτική Μακεδονία

Πέντε άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικές δυνάμεις σε Κοζάνη και Καστοριά μεταξύ 4 και 11 Ιουλίου, με κατασχέσεις μικροποσοτήτων κάνναβης και ναρκωτικών δισκίων. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους εισαγγελείς και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Έλεγχοι και συλλήψεις σε Κοζάνη και Καστοριά

Στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών, αστυνομικές υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων κατά το διάστημα 4 έως 11 Ιουλίου. Οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχές της Κοζάνης και της Καστοριάς και οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Στην Π.Ε. Κοζάνης εντοπίστηκαν δύο από τους συλληφθέντες: ένας 36χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, και ένας 25χρονος που κατείχε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης. Στην Καστοριά συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, ηλικιών 58, 26 και 21 ετών, στους οποίους βρέθηκαν ναρκωτικά δισκία και μικρές ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Κατασχεθέντα και νομικές ενέργειες

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν συνολικά:

2,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ακατέργαστης κάνναβης 0,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας)

κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας) 3 ναρκωτικά δισκία

ναρκωτικά δισκία ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης

Περιοχή Συλληφθέντες Κύρια κατάσχεση Κοζάνη 2 ακατέργαστη & κατεργασμένη κάνναβη, τσιγάρο Καστοριά 3 ναρκωτικά δισκία, μικροποσότητες κάνναβης

«Οι στοχευμένοι έλεγχοι για την πρόληψη και καταστολή της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών θα συνεχιστούν.»

Από τις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ελέγχων που στοχεύει τόσο στη διακίνηση όσο και στη χρήση ουσιών. Οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις χαρακτηρίζονται ως μικρού μεγέθους από πλευράς ποσοτήτων, ωστόσο η τοπική παρουσία των δυνάμεων αποσκοπεί και στην πρόληψη φαινομένων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Για τους πολίτες της Κοζάνης τα αποτελέσματα αυτά σηματοδοτούν την ενεργοποίηση αστυνομικών μέτρων σε καθημερινές γειτονιές και δρόμους, ενώ οι αρμόδιοι αναφέρουν συνέχιση των ελέγχων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναμένουν ενημέρωση από τις τοπικές υπηρεσίες αν προκύψουν νέες ενέργειες ή στοιχεία που αφορούν την ευρύτερη δημόσια ασφάλεια.

Σημείωση: Οι κατασχεθείσες ποσότητες και τα στοιχεία των συλληφθέντων προέρχονται από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά τους ελέγχους στη Δυτική Μακεδονία.