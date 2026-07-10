Συγκέντρωση στην Κοζάνη για την απολιγνιτοποίηση συγκεντρώνει εκπροσώπους από όλη τη Δ. Μακεδονία

Πανδημοτική κινητοποίηση στην Κοζάνη στις 9 Ιουλίου 2026 έφερε στην πλατεία πολίτες και φορείς που εκφράζουν ανησυχία για τις αλλαγές στην παραγωγή ενέργειας και τις συνέπειες στην τοπική οικονομία και απασχόληση.

Συγκέντρωση ενάντια στην ταχεία απολιγνιτοποίηση

Στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 πανδημακομακεδονική συγκέντρωση με αντικείμενο την απολιγνιτοποίηση και τις επιπτώσεις της στην τοπική κοινωνία. Η κινητοποίηση προσέλκυσε πολίτες από διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και εκπροσώπους φορέων που επισημαίνουν τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις για την περιοχή.

Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν την ανάγκη για σαφή πλάνα μετάβασης που θα διασφαλίζουν εργασία και βιώσιμες λύσεις για τις τοπικές κοινότητες. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Κοζάνη, όπου η παραγωγή από λιγνίτη διαμόρφωσε για δεκαετίες την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση.

Ημερομηνία : 9/7/2026

: 9/7/2026 Τοποθεσία : Κοζάνη

: Κοζάνη Έμφαση: κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της απολιγνιτοποίησης

Η κινητοποίηση ανέδειξε ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα τους κατοίκους: μετεγκατάσταση εργαζομένων, αντικατάσταση εισοδήματος, χρηματοδοτικές ροές για την τοπική ανάπτυξη και εγγυήσεις για τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών. Επίσης συζητήθηκαν εναλλακτικά σχέδια για αξιοποίηση υποδομών και προώθηση επενδύσεων που να στηρίζουν την τοπική οικονομία μακριά από ορυκτά καύσιμα.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 09/07/2026 Πόλη Κοζάνη

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι αποφάσεις περί απολιγνιτοποίησης δεν είναι απλώς περιβαλλοντική πολιτική: αγγίζουν την καθημερινότητα, τις δουλειές και τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων. Η κινητοποίηση ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα και μέτρα στήριξης ώστε η μετάβαση να είναι δίκαιη και να μην αφήσει πίσω περιοχές με υψηλή εξάρτηση από τον λιγνίτη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι συγκεκριμένες προτάσεις και συζητήσεις με τοπικούς φορείς και την περιφερειακή διοίκηση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι επόμενες κινήσεις και τα απαιτούμενα βήματα για προστασία των θέσεων εργασίας και την ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας.