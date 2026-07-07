Κοζάνη: Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία για το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 20:30, στην κεντρική πλατεία Κοζάνης πραγματοποιείται συλλαλητήριο με επίκεντρο τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και την ανάγκη αναπτυξιακής ώθησης. Το Ε.Κ.Ν.Κ. προκήρυξε τρίωρη στάση εργασίας 20:00–23:00.

Συγκέντρωση με επίκεντρο την επόμενη ημέρα της περιοχής

Η Κοζάνη ετοιμάζεται για ένα συλλαλητήριο με σαφές μήνυμα διεκδίκησης: το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Η συγκέντρωση έχει οριστεί για την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 20:30, στην κεντρική πλατεία. Στόχος, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι να αναδειχθούν οι δυσκολίες που προκαλεί η απολιγνιτοποίηση και να τεθεί επί τάπητος η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης και προοπτικής για την περιοχή.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ε.Κ.Ν.Κ. ανακοίνωσε την επίσημη συμμετοχή του, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους με τρίωρη στάση εργασίας από τις 20:00 έως τις 23:00. Η χρονική σύμπτωση με τη συγκέντρωση επιτρέπει τη μαζικότερη παρουσία πολιτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν χωρίς να επιβαρυνθεί η εργασιακή τους καθημερινότητα τις προηγούμενες ώρες.

Το διακύβευμα για την τοπική κοινωνία

Η περιοχή βιώνει τις ανατροπές μιας μετάβασης που έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στην αγορά εργασίας και στις τοπικές δραστηριότητες. Οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου επιδιώκουν να διατυπώσουν ενιαίο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο: ότι η επόμενη φάση χρειάζεται ρεαλιστικές λύσεις και στοχευμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον κοινωνικό ιστό.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ετοιμάζεται να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης […] επιδιώκοντας ένα αναπτυξιακό μέλλον για τον τόπο»

Παράλληλα, το κάλεσμα για συμμετοχή χαρακτηρίζεται από τους διοργανωτές ως θέση ευθύνης, με την επισήμανση ότι ο στόχος δεν είναι μια περιστασιακή αντίδραση αλλά η ανάδειξη πρακτικών αιτημάτων που θα τροφοδοτήσουν μια πιο συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική για τη Δυτική Μακεδονία.

Χρονισμός, συμμετοχή και διευκολύνσεις

Η κινητοποίηση στην καρδιά της πόλης αναμένεται να επηρεάσει την κίνηση πεζών και οχημάτων γύρω από την πλατεία. Οι επιχειρήσεις του κέντρου και οι βραδινές βάρδιες καλούνται να λάβουν υπόψη την προκηρυγμένη στάση εργασίας, ώστε να αποφευχθούν αιφνιδιασμοί στη λειτουργία τους.

Ημερομηνία: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026

Ώρα συγκέντρωσης: 20:30

Τοποθεσία: Κεντρική Πλατεία Κοζάνης

Στάση εργασίας Ε.Κ.Ν.Κ.: 20:00–23:00

Τι αναμένει η τοπική αγορά

Η συμμετοχή φορέων και εργαζομένων μπορεί να προσδώσει δυναμική στο μήνυμα της κινητοποίησης. Για τα καταστήματα και την εστίαση, η χρονική διάρκεια της στάσης εργασίας ενδέχεται να μεταβάλει προσωρινά τον ρυθμό εξυπηρέτησης, κυρίως στις απογευματινές–βραδινές ώρες. Η διοργάνωση στο κέντρο της πόλης, ωστόσο, δημιουργεί και μια αυξημένη συγκέντρωση πολιτών που, με σωστό προγραμματισμό, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την τοπική οικονομία μετά το τέλος της συγκέντρωσης.

Μήνυμα συνέχειας και συνεννόησης

Η δημόσια συζήτηση για την επόμενη ημέρα της Δυτικής Μακεδονίας δεν εξαντλείται σε ένα συλλαλητήριο. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί βήμα σε μια ευρύτερη προσπάθεια να καταγραφούν ανάγκες, να ιεραρχηθούν προτεραιότητες και να διατυπωθούν προτάσεις που μπορούν να μετατραπούν σε πράξη. Στο επίκεντρο παραμένει η στόχευση για σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση, με έμφαση στον σεβασμό της τοπικής κοινωνίας και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων.

Στοιχείο Πληροφορία Συμβάν Συλλαλητήριο για το αναπτυξιακό μέλλον Πόλη Κοζάνη Τοποθεσία Κεντρική Πλατεία Ημερομηνία 9 Ιουλίου 2026 Ώρα 20:30 Στάση εργασίας Ε.Κ.Ν.Κ. 20:00–23:00

Οι κάτοικοι που επιθυμούν να παραστούν καλό είναι να προγραμματίσουν έγκαιρα τη μετακίνησή τους και να υπολογίσουν πιθανές καθυστερήσεις στην πρόσβαση στους γύρω δρόμους. Η συμμετοχή, όπως υπογραμμίζουν οι διοργανωτές, αποσκοπεί στη συλλογική διατύπωση ενός καθαρού αιτήματος: στήριξη και πρόοδος με πράξεις για τη Δυτική Μακεδονία.