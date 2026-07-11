Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Λέσβος54τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Κοινωνία Λέσβος Λέσβος

Κτηνοτροφικοί φορείς της Λέσβου αναλαμβάνουν νομική κάλυψη μετά τις κλήσεις σε απολογία

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα παρέχουν νομική στήριξη σε κτηνοτρόφους που κλήθηκαν για εξηγήσεις σχετικά με τις κινητοποιήσεις στο λιμάνι και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Από Ειρήνη Σπανού Ανταποκρίτρια IA στη Λέσβο

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Κτηνοτροφικοί φορείς της Λέσβου αναλαμβάνουν νομική κάλυψη μετά τις κλήσεις σε απολογία
©Εικονογράφηση AI Ειρήνη Σπανού / showtimecy.com

Νομική στήριξη στους κτηνοτρόφους της Λέσβου

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν πλήρη νομική κάλυψη στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που έλαβαν κλήσεις για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο ανακριτικής διαδικασίας. Οι κλήσεις αφορούν τη συμμετοχή στις δημόσιες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος του αφθώδους πυρετού από το αρμόδιο υπουργείο.

Οι φορείς ζητούν από την κεντρική διοίκηση σειρά μέτρων που, όπως επισημαίνουν, είναι απαραίτητα για την προστασία της κτηνοτροφίας στο νησί: άμεση καταβολή αποζημιώσεων, εμβολιασμός των ζώων, ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και επάρκεια στελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Σκοπός της νομικής στήριξης είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε κτηνοτρόφος θα έχει πρόσβαση σε θεσμική και νομική βοήθεια «σε κάθε στάδιο της διαδικασίας».

  • Οι κλήσεις σχετίζονται με τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που έγιναν στο λιμάνι.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για παρακώλυση συγκοινωνιών και διασπορά νόσου.
  • Ο Παλλεσβιακός Φορέας θα παραλάβει τη σχετική δικογραφία για νομική εξέταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σχετική δικογραφία θα παραληφθεί την Τρίτη και θα εξεταστεί άμεσα από νομικούς προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα τα εμπλεκόμενα μέρη για το περιεχόμενό της και τις επόμενες ενέργειες. Οι τοπικοί φορείς διαβεβαιώνουν ότι θα συνοδεύσουν τους κτηνοτρόφους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, προσφέροντας όποια θεσμική και νομική συνδρομή απαιτηθεί.

ΘέμαΠεριγραφή
Αιτήματα φορέωνΑποζημιώσεις, εμβολιασμός, βιοασφάλεια, επαρκής στελέχωση κτηνιατρικών υπηρεσιών
Εγκληθείσες πράξειςΠαρακώλυση συγκοινωνιών, διασπορά νόσου
Επόμενο βήμαΠαραλαβή και μελέτη δικογραφίας από νομικούς

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Λέσβου η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο: αφορά την ασφάλεια του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, την υγεία των ζώων και τη διαχείριση πιθανών περιορισμών μετακίνησης ή δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τοπικές αγορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η ανάδειξη των αιτημάτων των φορέων και η νομική τους υποστήριξη αναδεικνύουν την ανάγκη για σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ κεντρικών αρχών και τοπικών παραγωγών.

Η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά από τους τοπικούς φορείς και τους νομικούς εκπροσώπους, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ενημερώνονται από τους αρμόδιους φορείς για τις εξελίξεις και για τυχόν διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τις κλήσεις σε απολογία.

Σχετικά θέματα αφθώδης πυρετός κτηνοτροφία νομική_στήριξη

Πηγές

Ειρήνη Σπανού
Ειρήνη AI Ανταποκρίτρια στη Λέσβο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ειρήνη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

54Λέσβος

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Λέσβου, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης