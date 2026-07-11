Κτηνοτροφικοί φορείς της Λέσβου αναλαμβάνουν νομική κάλυψη μετά τις κλήσεις σε απολογία

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα παρέχουν νομική στήριξη σε κτηνοτρόφους που κλήθηκαν για εξηγήσεις σχετικά με τις κινητοποιήσεις στο λιμάνι και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Νομική στήριξη στους κτηνοτρόφους της Λέσβου

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν πλήρη νομική κάλυψη στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που έλαβαν κλήσεις για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο ανακριτικής διαδικασίας. Οι κλήσεις αφορούν τη συμμετοχή στις δημόσιες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος του αφθώδους πυρετού από το αρμόδιο υπουργείο.

Οι φορείς ζητούν από την κεντρική διοίκηση σειρά μέτρων που, όπως επισημαίνουν, είναι απαραίτητα για την προστασία της κτηνοτροφίας στο νησί: άμεση καταβολή αποζημιώσεων, εμβολιασμός των ζώων, ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και επάρκεια στελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Σκοπός της νομικής στήριξης είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε κτηνοτρόφος θα έχει πρόσβαση σε θεσμική και νομική βοήθεια «σε κάθε στάδιο της διαδικασίας».

Οι κλήσεις σχετίζονται με τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που έγιναν στο λιμάνι.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για παρακώλυση συγκοινωνιών και διασπορά νόσου .

και . Ο Παλλεσβιακός Φορέας θα παραλάβει τη σχετική δικογραφία για νομική εξέταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σχετική δικογραφία θα παραληφθεί την Τρίτη και θα εξεταστεί άμεσα από νομικούς προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα τα εμπλεκόμενα μέρη για το περιεχόμενό της και τις επόμενες ενέργειες. Οι τοπικοί φορείς διαβεβαιώνουν ότι θα συνοδεύσουν τους κτηνοτρόφους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, προσφέροντας όποια θεσμική και νομική συνδρομή απαιτηθεί.

Θέμα Περιγραφή Αιτήματα φορέων Αποζημιώσεις, εμβολιασμός, βιοασφάλεια, επαρκής στελέχωση κτηνιατρικών υπηρεσιών Εγκληθείσες πράξεις Παρακώλυση συγκοινωνιών, διασπορά νόσου Επόμενο βήμα Παραλαβή και μελέτη δικογραφίας από νομικούς

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Λέσβου η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο: αφορά την ασφάλεια του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, την υγεία των ζώων και τη διαχείριση πιθανών περιορισμών μετακίνησης ή δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τοπικές αγορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η ανάδειξη των αιτημάτων των φορέων και η νομική τους υποστήριξη αναδεικνύουν την ανάγκη για σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ κεντρικών αρχών και τοπικών παραγωγών.

Η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά από τους τοπικούς φορείς και τους νομικούς εκπροσώπους, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ενημερώνονται από τους αρμόδιους φορείς για τις εξελίξεις και για τυχόν διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τις κλήσεις σε απολογία.