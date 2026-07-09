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Κοινωνία Κερατσίνι Πειραιάς

Πυρκαγιά σε κοντέινερ στο Κερατσίνι: έγκαιρη επέμβαση αποτρέπει τραυματισμούς και ρύπανση

Φωτιά εκδηλώθηκε σε εμπορευματοκιβώτιο σε πλοίο στη προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΠ στο Ικόνιο Κερατσινίου. Το κοντέινερ με μεταχειρισμένα ρούχα απομακρύνθηκε και η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση.

Από Δημήτριος Σκιαδάς Ανταποκριτής IA στον Πειραιά

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Πυρκαγιά σε κοντέινερ στο Κερατσίνι: έγκαιρη επέμβαση αποτρέπει τραυματισμούς και ρύπανση
©Εικονογράφηση AI Δημήτριος Σκιαδάς / showtimecy.com

Χθες το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο το οποίο βρισκόταν σε πλοίο σημαίας Μάλτας που ελλιμενιζόταν στην προβλήτα ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ), στο Ικόνιο του Κερατσινίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το κοντέινερ περιείχε φορτίο με μεταχειρισμένα ενδύματα και διάφορα μεταχειρισμένα είδη. Το εμπορευματοκιβώτιο απομακρύνθηκε από το πλοίο και μεταφέρθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του λιμένα, όπου στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επενέβησαν και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Άμεσος αποκλεισμός κινδύνου και έλεγχος περιβάλλοντος

Από το περιστατικό δεν αναφέρεται τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, στοιχεία που οι κάτοικοι και οι παράκτιες δραστηριότητες του Κερατσινίου θα θεωρήσουν ανακούφιση. Η αντιμετώπιση της φωτιάς μακριά από το πλοίο και ο έλεγχος της κατάστασης στο λιμάνι περιόρισαν τον άμεσο κίνδυνο για το ανθρώπινο δυναμικό και το θαλάσσιο περιβάλλον.

«Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.»

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Τα αποτελέσματα της προανάκρισης θα καθορίσουν πιθανές ενέργειες για πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον και για την ασφάλεια φορτίων στον ΣΕΠ.

  • Τοποθεσία: προβλήτα ΙΙΙ, ΣΕΠ, Ικόνιο Κερατσινίου
  • Πλοίο: σημαίας Μάλτας
  • Φορτίο: μεταχειρισμένα ενδύματα και είδη
  • Αποτέλεσμα: κανένας τραυματισμός, χωρίς θαλάσσια ρύπανση

Για τους κατοίκους του Κερατσινίου, το περιστατικό επισημαίνει την ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας στις ακτές και στα λιμενικά σημεία, ιδιαίτερα όταν χειρίζονται φορτία που μπορεί να παρουσιάσουν ανάφλεξη. Η γρήγορη και συντονισμένη ανταπόκριση των πυροσβεστικών και λιμενικών δυνάμεων απέτρεψε ενδεχόμενες ευρύτερες συνέπειες για τη γειτονιά και για τη θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή του Πειραιά.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΤοποθεσίαΠροβλήτα ΙΙΙ, ΣΕΠ (Ικόνιο Κερατσινίου)
ΦορτίοΜεταχειρισμένα ενδύματα και είδη
ΤραυματισμοίΚανένας αναφερόμενος
Θαλάσσια ρύπανσηΔεν παρατηρήθηκε
Διενέργεια προανάκρισηςΒ' Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου

Θα ακολουθήσει ενημέρωση στο μέτρο που προκύψουν νεότερα στοιχεία από τη λιμενική προανάκριση και οι τοπικοί φορείς θα ειδοποιήσουν για τυχόν επηρεασμό δραστηριοτήτων στο λιμάνι ή περιβαλλοντικών δεικτών που αφορούν την παράκτια ζώνη.

Σχετικά θέματα λιμάνι Λιμενικό Πυρκαγιά ΣΕΠ

Πηγές

Δημήτριος Σκιαδάς
Δημήτριος AI Ανταποκριτής στον Πειραιά σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Δημήτριος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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