Με λαμπρότητα τίμησαν στα Σέρβια την Αγία Κυριακή και την επιστροφή του Επισκόπου Σινώπης

Πλήθος πιστών και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν στον αρχιερατικό εορτασμό της πολιούχου στα Σέρβια, με ιδιαίτερη συγκίνηση για την παρουσία του Επισκόπου Σινώπης Αμβροσίου στον τόπο καταγωγής του.

Ημέρα τιμής για την πολιούχο και σημείο αναφοράς για την πόλη

Με εκκλησιαστική τάξη και λαμπρότητα τιμήθηκε στα Σέρβια η μνήμη της Αγίας Κυριακής, πολιούχου της πόλης, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών αλλά και την παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο φετινός εορτασμός χαρακτηρίστηκε από έντονο τοπικό συμβολισμό, καθώς βρέθηκε στη γενέτειρά του ο Επίσκοπος Σινώπης Αμβρόσιος, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους και ανέδειξε τους δεσμούς της πόλης με τους ανθρώπους που διακονουν την Εκκλησία από υψηλές θέσεις ευθύνης.

«Συγκίνηση από την παρουσία του Επισκόπου Σινώπης Αμβροσίου στη γενέτειρά του»

Κορμός των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Όρθρος και το Αρχιερατικό Συλλείτουργο, με προεξάρχοντα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παύλο. Συλλειτούργησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμφιπόλεως κ. Χριστοφόρος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σινώπης κ. Αμβρόσιος, προσδίδοντας ξεχωριστό κύρος στον εορτασμό. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μαζική, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα παραμένει σημείο αναφοράς για τη συλλογική ταυτότητα των Σερβίων.

Παρουσίες με βαρύτητα και μηνύματα ενότητας

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» αιρετοί και θεσμικοί παράγοντες. Ο δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου υποδέχθηκε τον Επίσκοπο Σινώπης, κάνοντας αναφορά στην εκκλησιαστική του πορεία και στο ποιμαντικό έργο του. Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης των δεσμών του ιεράρχη με τον τόπο καταγωγής του. Η παρουσία εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος προσέθεσε θεσμικό βάρος και κύρος στο πλαίσιο του εορτασμού.

Στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Κωνσταντίνος Βύζας, ο αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων Λύσσανδρος Μεταξάς, ο δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής και η πρώην βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης Παρασκευή Βρυζίδου. Η συμμετοχή τους υπογράμμισε την περιφερειακή διάσταση της εορτής και την υπερτοπική απήχηση που έχει η ετήσια τιμή στην πολιούχο.

Ποιοι τίμησαν με την παρουσία τους

Φορέας Εκπρόσωπος Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης (Περιφερειάρχης) Π.Ε. Κοζάνης Κωνσταντίνος Βύζας (Αντιπεριφερειάρχης) Διοίκηση, Οικονομικά, Νομικά Πρόσωπα Λύσσανδρος Μεταξάς (Αντιπεριφερειάρχης) Βουλή Καλλιόπη Βέττα (Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης) Δήμος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής (Δήμαρχος) Κοινοβούλιο (πρώην) Παρασκευή Βρυζίδου (πρώην Βουλευτής)

Η σημασία για την τοπική κοινωνία

Η εορτή της πολιούχου αποτελεί, κάθε χρόνο, το πιο προβεβλημένο θρησκευτικό γεγονός για την πόλη. Πέρα από το λατρευτικό σκέλος, λειτουργεί ως πεδίο συνεύρεσης κατοίκων, αποδήμων και επισκεπτών, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Η ευρεία συμμετοχή, φέτος, κατέδειξε την ανθεκτικότητα των δεσμών που συνδέουν τα Σέρβια με τις ρίζες και τις παραδόσεις τους. Παράλληλα, η παρουσία ανώτερων εκκλησιαστικών προσώπων, όπως του Επισκόπου Αμφιπόλεως Χριστοφόρου και του Επισκόπου Σινώπης Αμβροσίου, ανέβασε τον πήχη της τελετουργικής αρτιότητας.

Η ιδιαίτερη αναφορά στον Επίσκοπο Σινώπης Αμβρόσιο, ο οποίος επέστρεψε στη γενέτειρά του, είχε σαφές συναισθηματικό αποτύπωμα. Η αποδοχή από την τοπική κοινωνία, όπως εκφράστηκε μέσα από το θερμό καλωσόρισμα και την ανταλλαγή αναμνηστικών, εγκιβωτίζει τη συνέχεια μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, αλλά και την αξία της προσφοράς όσων διακονουν σε ευρύτερα εκκλησιαστικά καθήκοντα.

Τι κρατούν οι κάτοικοι από τον φετινό εορτασμό

Οι κάτοικοι των Σερβίων κρατούν από τη φετινή ημέρα τρεις καθαρές εικόνες: την πλήρη εκκλησιαστική συμμετοχή, το ισχυρό παρόν θεσμών και φορέων και την επιστροφή ενός ιεράρχη με βαθιές ρίζες στον τόπο. Όλα αυτά συνθέτουν μια γιορτή που, κάθε χρόνο, μετατρέπεται σε κοινό βίωμα για την πόλη και τους ανθρώπους της, ανανεώνοντας την πίστη και τη συλλογική μνήμη.

Ιδιαίτερη έμφαση στην τελετουργική ευπρέπεια και τη μαζική συμμετοχή .

και τη . Ενισχυμένος συμβολισμός από την παρουσία του Επισκόπου Σινώπης στη γενέτειρά του.

από την παρουσία του Επισκόπου Σινώπης στη γενέτειρά του. Διακριτή παρουσία θεσμών που αναγνώρισαν το βάρος της τοπικής εορτής.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι καθαρό: η εορτή της Αγίας Κυριακής παραμένει ακέραιος και ζωντανός θεσμός για τα Σέρβια, με επίκεντρο την πίστη αλλά και με ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο που ενώνει τη γειτονιά, την πόλη και την περιφερειακή κοινότητα.