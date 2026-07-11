Μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στο Πέραμα: διήμερο εκδηλώσεων και είσοδος ελεύθερη

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος Ιωαννίνων οργανώνει στο λιμάνι του Περάματος το παραδοσιακό γλέντι της Παρασκευής 10 Ιουλίου με ζωντανή μουσική, χορό και παρουσία χορευτικών τμημάτων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Παραδοσιακή γιορτή στο λιμάνι του Περάματος

Στο Λιμάνι Περάματος επιστρέφει φέτος ένα από τα μεγαλύτερα θερινά παραδοσιακά γλέντια της ευρύτερης περιοχής, που έχει καθιερωθεί ως σταθμός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η βραδιά οργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περάματος Ιωαννίνων και αποτελεί την επίσημη έναρξη του διημέρου εκδηλώσεων του συλλόγου.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 20:30, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα και τη φωνή του Μιχάλη Παΐλα, ενώ πριν το γλέντι θα παρουσιαστούν χορευτικά τμήματα από τρεις συλλόγους. Η πρόσβαση στο κοινό θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση: είσοδος ελεύθερη.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ένας θεσμός που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει, προσελκύοντας επισκέπτες από τα Ιωάννινα, την Ήπειρο και πολλές περιοχές της χώρας, καθιστώντας το Πέραμα σημείο αναφοράς για τις καλοκαιρινές παραδοσιακές εκδηλώσεις.

Στην έναρξη της βραδιάς θα παρουσιαστούν χορευτικά τμήματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοζάνης «Οι Μακεδνοί», τον Πολιτιστικό Σύλλογο Επισκοπικού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περάματος «Το Σπήλαιο», προσφέροντας στο κοινό διάσπαρτες εικόνες από διαφορετικές τοπικές παραδόσεις. Η επιλογή των συλλόγων δείχνει την επιδίωξη για ποικιλία στο πρόγραμμα και την αναγνωρισιμότητα της εκδήλωσης πέρα από τα όρια του Δήμου.

Για τους κατοίκους του Περάματος και τους επισκέπτες της περιοχής, η βραδιά σηματοδοτεί ευκαιρία επαφής με την παράδοση αλλά και σημείο συνάντησης για οικογένειες και νεότερα κοινά. Η δωρεάν είσοδος διευκολύνει τη συμμετοχή και ενισχύει τον χαρακτήρα της εκδήλωσης ως τοπικής γιορτής προσβάσιμης σε όλους.

Στον τοπικό ιστό, εκδηλώσεις αυτού του τύπου έχουν και πρακτικές επιπτώσεις: ενισχύουν την κινητικότητα στην παραλιακή ζώνη του Περάματος και προσφέρουν πρόσθετες δυνατότητες για μικρές τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και υπηρεσιών. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να παρευρεθεί και να συμβάλει στη διατήρηση ενός θεσμού που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες του καλοκαιριού στην περιοχή».

Ημερομηνία: 10 Ιουλίου

10 Ιουλίου Ώρα έναρξης: 20:30

20:30 Τοποθεσία: Λιμάνι Περάματος

Λιμάνι Περάματος Είσοδος: Ελεύθερη