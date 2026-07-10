Δωρεάν παιδικές εκδηλώσεις στις γειτονιές του Πειραιά το Σαββατοκύριακο 11–12 Ιουλίου

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην Πόλη 2026», με θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφο και εργαστήρια σε πλατείες και παιδικές χαρές, όλα χωρίς κόστος συμμετοχής.

Δράσεις για παιδιά σε πλατείες και παιδικές χαρές

Ο Δήμος Πειραιά υλοποιεί και αυτό το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην Πόλη 2026», μετατρέποντας δημόσιους χώρους της πόλης σε σημεία συνάντησης για οικογένειες. Οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις θεάτρου σκιών, παιδικό σινεμά, καθώς και δημιουργικά εργαστήρια και διαδραστικά παιχνίδια.

Το πρόγραμμα στις γειτονιές προγραμματίζεται για το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με στόχο την ψυχαγωγία και τη δραστηριοποίηση των τοπικών κοινοτήτων κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Πρόγραμμα (11–12 Ιουλίου)

Ημέρα / Ώρα Τοποθεσία Δράση Σάββατο 11/7 20:00 Παιδική Χαρά Νεράιδας (Δ΄ Δ. Κοιν.) «Θαλασσομαχίες» Σάββατο 11/7 20:00 Παιδική Χαρά Χρυσοστόμου Σμύρνης & Νιρβάνα (Γ΄ Δ. Κοιν.) Καλοκαιρινή διασκέδαση με Memesito.gr Σάββατο 11/7 20:30 Πλατεία Κανάρη (Πασαλιμάνι, Β΄ Δ. Κοιν.) Θέατρο Σκιών – «Ο Καραγκιόζης Γραμματικός» Σάββατο 11/7 21:00 Παιδική Χαρά Θεμιστόκλειο (Ε΄ Δ. Κοιν.) Παιδικό Σινεμά – «Μπομπ ο Σφουγγαράκης» Κυριακή 12/7 20:00 Παιδική Χαρά Παλατάκι (Α΄ Δ. Κοιν.) «Θαλασσομαχίες» Κυριακή 12/7 20:00 Πλατεία Κανάρη (Β΄ Δ. Κοιν.) Παιδικά εργαστήρια «Στου γιαλού τα βοτσαλάκια» Κυριακή 12/7 21:00 Πλατεία Λεγάκη (Δ΄ Δ. Κοιν.) Παιδικό Σινεμά – «The Super Mario Bros. Movie»

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη και χωρίς εισιτήριο.

και χωρίς εισιτήριο. Οι ώρες είναι απογευματινές/βραδινές, κατάλληλες για οικογενειακές βόλτες μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Στις εξωτερικές προβολές και παραστάσεις συνιστάται να έχουν μαζί τους πετσέτες ή καθίσματα πλατείας, καθώς η προσέλευση γίνεται εγκαίρως.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική του Δήμου για ενεργοποίηση των γειτονιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με στόχο την πρόσβαση σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για όλα τα παιδιά της πόλης. Οι δράσεις διοργανώνονται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και πολιτιστικές ομάδες.

Η συνέχιση τέτοιων πρωτοβουλιών έχει πρακτικό όφελος για τους κατοίκους: ενισχύει την κοινωνική συνοχή στις γειτονιές, προσφέρει χαμηλού κόστους επιλογές ψυχαγωγίας για οικογένειες και κινητοποιεί τοπικές μικρές επιχειρήσεις τις βραδινές ώρες. Για όσους ενδιαφέρονται, συνιστάται να ελέγχουν την επίσημη ενημέρωση του Δήμου Πειραιά για τυχόν τροποποιήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ή τεχνικών αναγκών.

Οι κάτοικοι του Πειραιά που αναζητούν ήπιες καλοκαιρινές επιλογές για τα παιδιά τους θα βρουν στο πρόγραμμα ποικιλία και δωρεάν πρόσβαση, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για οικογένειες με περιορισμένο διαθέσιμο προϋπολογισμό.