Μεταρρυθμίσεις στο τελωνείο Thanh Thuy και μαθήματα για την Πύλη

Τελωνειακή αναβάθμιση στη συνοριακή πύλη Thanh Thuy (11/7): αύξηση συναλλαγών, ψηφιακός μετασχηματισμός και έμφαση στην πρόληψη απωλειών. Πιθανά μαθήματα για τοπικές δομές διαχείρισης συνόρων.

Αναβαθμίσεις και στόχοι στη συνοριακή πύλη Thanh Thuy

Στις 11 Ιουλίου, σε συνάντηση στην κοινότητα Thanh Thuy της επαρχίας Tuyen Quang, ο διευθυντής του τελωνείου της κεντρικής υπηρεσίας καλεί τη μονάδα της Διεθνούς Συνοριακής Πύλης Thanh Thuy να συνεχίσει την προσπάθεια για βελτίωση της κρατικής διαχείρισης. Η κατεύθυνση επικεντρώνεται στη μεταρρύθμιση διοικητικών διαδικασιών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου εκτελωνισμού.

«ομαλό και διαφανές περιβάλλον εκτελωνισμού»

Η ηγεσία του τελωνείου εξήρε τα πρόσφατα επιτεύγματα της μονάδας, όπως τη διατήρηση ομαλών ροών εμπορευμάτων και οχημάτων, τη μείωση συμφορήσεων και τη συντονισμένη διασφάλιση της τάξης κατά μήκος των συνόρων.

Στοιχεία και αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου

Τα επίσημα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση δείχνουν αύξηση συμμετοχής επιχειρηματιών και εμπόρων, αλλά και σημαντικό όγκο δηλώσεων που διαχειρίστηκε η υπηρεσία.

Δείκτης Τιμή Επιχειρήσεις/έμποροι που συμμετείχαν 140 (αύξηση κατά 22) Δηλώσεις εισαγωγών/εξαγωγών 6.033 Συνολική αξία αγαθών Πάνω από 323,18 εκατ. USD Εξαγωγές 250,83 εκατ. USD

Στη συνεδρίαση τονίστηκε επίσης η ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων, αποτελεσματικότερο έλεγχο μετά τον εκτελωνισμό και μέτρα κατά της απώλειας δημοσίων εσόδων. Η διοίκηση ζήτησε τη συγκρότηση μιας «επαγγελματικής και σύγχρονης» ομάδας προσωπικού και την ενδυνάμωση του προληπτικού ελέγχου των τοπικών συνθηκών.

Εστίαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών.

Αύξηση συμμετοχής επιχειρήσεων και όγκων διακίνησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μέριμνα για την πρόληψη απωλειών εσόδων και τη βελτίωση του ελέγχου μετά τον εκτελωνισμό.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές της Πύλης, τα συμπεράσματα από την περίπτωση Thanh Thuy έχουν ενδιαφέρον ως παράδειγμα πρακτικών που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία συνοριακών σημείων και τον έλεγχο εμπορικών ροών: ταχεία επεξεργασία δηλώσεων, έλεγχος κινδύνων, και πιο διαφανή περιβάλλον για επιχειρήσεις και μεταφορείς μπορούν να μειώσουν καθυστερήσεις και διοικητικό κόστος.

Η εμπειρία της Thanh Thuy δείχνει επίσης ότι η αύξηση του όγκου συναλλαγών συνοδεύεται από ανάγκη για στελέχωση και εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και για συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση, ώστε οι συνοριακές υπηρεσίες να ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερα ρεύματα εμπορευμάτων χωρίς να υπονομεύονται τα δημόσια έσοδα ή η ασφάλεια.

Η παρακολούθηση τέτοιων διεθνών πρακτικών μπορεί να φανεί χρήσιμη για τις τοπικές αρχές που διαχειρίζονται σημεία διέλευσης και για επιχειρήσεις της περιοχής που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο, προσφέροντας σημεία σύγκρισης και ενδεχόμενες ιδέες για βελτιστοποίηση διαδικασιών.