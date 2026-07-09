Μυτιλήνη: Αντιδράσεις για λειτουργία του Τελωνείου Πλωμαρίου με μόλις δύο υπαλλήλους

Από τις 19 Ιουνίου το Τελωνείο Πλωμαρίου λειτουργεί με δύο υπαλλήλους μετά τη μετακίνηση δύο στελεχών στη Μυτιλήνη, προκαλώντας προβλήματα στην εξυπηρέτηση τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αδυναμία κάλυψης βασικών υπηρεσιών για την οικονομία της νότιας Λέσβου

Από τις 19 Ιουνίου το Τελωνείο Πλωμαρίου λειτουργεί με μόλις δύο υπαλλήλους, μετά τη μετακίνηση δύο στελεχών στο Τελωνείο Μυτιλήνης. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει προκαλέσει «σοβαρό προβληματισμό» στους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για υπηρεσία με κομβικό ρόλο στην τοπική οικονομία.

«Με μόλις δύο υπαλλήλους λειτουργεί από τις 19 Ιουνίου το Τελωνείο Πλωμαρίου»

Το παρασκήνιο ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια συνάντησης των τελωνειακών υπαλλήλων της Λέσβου με τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί. Στις 17 Ιουνίου δύο υπάλληλοι του Πλωμαρίου πήγαν στη Μυτιλήνη για σεμινάριο και την επόμενη ενημερώθηκαν ότι θα μετακινηθούν στο Τελωνείο Μυτιλήνης για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Το επίσημο έγγραφο της μετακίνησης έφτασε στο Πλωμάρι στις 18 Ιουνίου.

Η αποψίλωση προσωπικού περιορίζει την ικανότητα της υπηρεσίας να εκτελεί βασικές αρμοδιότητες: τελωνειακούς ελέγχους, εκτελωνισμούς αλκοόλης για τις τοπικές ποτοποιίες, χορήγηση αφορολόγητου πετρελαίου στους αλιείς και ελέγχους στα αλιεύματα κατά την περίοδο 15 Ιουλίου - 30 Οκτωβρίου. Πολλές από αυτές τις διαδικασίες απαιτούν παρουσία σε atypικές ώρες, όπως νύχτα ή πρώτες πρωινές ώρες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κάλυψή τους από δύο μόνο υπαλλήλους.

Επαγγελματίες του Πλωμαρίου και της νότιας Λέσβου εκφράζουν ανησυχία για την ταχύτητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών που επηρεάζουν την παραγωγή και τη διακίνηση προϊόντων. Η μείωση προσωπικού μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό, προβλήματα στην προμήθεια πρώτων υλών για τις τοπικές επιχειρήσεις και δυσκολίες στη διενέργεια ελέγχων που προστατεύουν το εισόδημα των αλιέων.

Η μετακίνηση δύο υπαλλήλων έγινε μετά από ενημέρωση σε σεμινάριο στη Μυτιλήνη.

Από 19 Ιουνίου το τελωνείο Πλωμαρίου λειτουργεί με δύο άτομα: τον προϊστάμενο (κοντά στη συνταξιοδότηση) και έναν ακόμη υπάλληλο.

Βασικές υπηρεσίες που επηρεάζονται περιλαμβάνουν εκτελωνισμούς, χορήγηση αφορολόγητου πετρελαίου και ελέγχους αλιευμάτων.

Τοπικοί φορείς ζητούν άμεση αξιολόγηση της κατάστασης και πιθανούς τρόπους κάλυψης των κενών, ώστε να μην διαταραχθεί η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η ανάγκη για επαρκές προσωπικό είναι κρίσιμη, ειδικά ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και των αυξημένων απαιτήσεων για ελέγχους και υπηρεσίες.

Ημερομηνία Γεγονός 16 Ιουνίου Συνάντηση τελωνειακών υπαλλήλων με Γενικό Διευθυντή 17 Ιουνίου Δύο υπάλληλοι από Πλωμάρι στην Μυτιλήνη για σεμινάριο 18 Ιουνίου Έγγραφο μετακίνησης προς Πλωμάρι 19 Ιουνίου Τελωνείο Πλωμαρίου λειτουργεί με δύο υπαλλήλους

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις τοπικές αρχές και τους οικονομικούς φορείς της Λέσβου. Κάθε νέα εξέλιξη σχετικά με την ενίσχυση του προσωπικού ή την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών θα έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων της νότιας Λέσβου.