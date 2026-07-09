Νέα εγκατάσταση της Eltrak στο Πέραμα ενισχύει την υποστήριξη της ναυπηγοεπισκευής

Ο Όμιλος Eltrak εγκαινίασε σύγχρονο κατάστημα στο Πέραμα με παρουσία των Caterpillar, Palfinger και MaK, προσφέροντας άμεση τεχνική υποστήριξη στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Επένδυση που στοχεύει στην καρδιά της τοπικής ναυτικής δραστηριότητας

Στο Πέραμα εγκαινιάστηκε πρόσφατα νέο κατάστημα του Ομίλου Eltrak, σε μια κίνηση που τοποθετεί την εταιρεία «δίπλα» στις ανάγκες των επιχειρήσεων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Η τελετή ξεκίνησε με αγιασμό και στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πελάτες, στελέχη της ναυτιλίας και εκπρόσωποι των ξένων οίκων που συνεργάζονται με τον όμιλο.

Η διοίκηση του ομίλου παρουσίασε την νέα υποδομή ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και ως μέσο για την παροχή ταχύτερης και πιο εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για τα πλοία και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

«Η στρατηγική μας επιλογή να αποκτήσουμε φυσική παρουσία στο Πέραμα υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε εκεί που χτυπά η καρδιά των ελληνικών ναυτιλιακών εργασιών», δήλωσε η CEO του Eltrak Group, Natasha Covas – Kneiss.

Στο νέο κατάστημα θα παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες από διεθνή brands που εκπροσωπεί ο Όμιλος, με στόχο την άμεση τεχνική υποστήριξη στις τεχνικές διευθύνσεις και στα συνεργεία της περιοχής. Η παρουσία των οίκων Caterpillar, Palfinger και MaK υπογραμμίζει τον χαρακτήρα της επένδυσης ως υποδομής για βαρύτερες και εξειδικευμένες ανάγκες στη θάλασσα.

Ενίσχυση της τοπικής τεχνικής υποστήριξης για πλοία και συνεργεία στο Πέραμα.

Άμεση πρόσβαση σε γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους μηχανικούς.

Σύνδεση με διεθνή brands που καλύπτουν κινητήρες, γεννήτριες και συστήματα ανύψωσης.

Η Eltrak δραστηριοποιείται από το 1982 ως επίσημος αντιπρόσωπος της Caterpillar στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί και άλλα γνωστά ονόματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα μονάδα στο Πέραμα στόχο έχει την πρακτική στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας με έμφαση στην αξιοπιστία και την τεχνογνωσία.

Μάρκα Προϊόν/Υπηρεσία Caterpillar Κινητήρες, γεννήτριες, τεχνική υποστήριξη Palfinger Συστήματα ανύψωσης και γερανοί MaK Service κινητήρων και γεννητριών

Για το Πέραμα, μια περιοχή με έντονη δραστηριότητα στον ναυτικό και βιομηχανικό τομέα, η εγκατάσταση αυτή μπορεί να σηματοδοτήσει ταχύτερους χρόνους επισκευής, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ενίσχυση της τοπικής τεχνικής δεξιότητας. Η παρουσία ξένων εκπροσώπων στα εγκαίνια δείχνει επίσης εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά και, ειδικότερα, στις ανάγκες της περιοχής.

Η λειτουργία της νέας υποδομής αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά από τις επιχειρήσεις του Περάματος, ενώ οι άμεσες συνέπειες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλοία και στα ναυπηγεία της περιοχής.