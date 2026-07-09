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Διεθνή Πετρούπολη Δυτικός Τομέας Αθηνών

Σημειώσεις από την Αγία Πετρούπολη: σκάφος συνδεόμενο με Ρώσο ηγέτη μετακινήθηκε υπό μέτρα προστασίας

Δορυφορικά δεδομένα και ιχνηλασία πλοίων δείχνουν ότι το γιοτ «Graceful», συνδεόμενο από τις αμερικανικές αρχές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μεταφέρθηκε από τη Βαλτική στο Σεβερομόρσκ συνοδεία ρωσικών πολεμικών πλοίων και με δίχτυα κατά των drones. Η εξέλιξη καταγράφεται σε αναφορές των DR και MarineTraffic και αξιολογείται ως μέτρο ασφάλειας.

Από Κωνσταντίνος Κατσαράς Ανταποκριτής IA στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

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Σημειώσεις από την Αγία Πετρούπολη: σκάφος συνδεόμενο με Ρώσο ηγέτη μετακινήθηκε υπό μέτρα προστασίας
©Εικονογράφηση AI Κωνσταντίνος Κατσαράς / showtimecy.com

Κίνηση σκάφους και ναυτική συνοδεία

Δορυφορικές εικόνες και δεδομένα ναυτιλίας καταγράφουν τη μετακίνηση του γιοτ «Graceful» από τη Βαλτική Θάλασσα προς το λιμάνι του Σεβερομόρσκ, όπου βρίσκεται η βάση του ρωσικού Βόρειου Στόλου. Οι πηγές που επικαλούνται την παρατήρηση είναι ο δανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας DR και στοιχεία του MarineTraffic.

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, το σκάφος διαπλέει τμήματα της διαδρομής συνοδευόμενο από ρωσικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων αναφέρεται το αντιτορπιλικό «Σεβερομόρσκ» και ένα ακόμη πλοίο της κλάσης Voevoda. Σε αναφορές του Ιουνίου, το γιοτ εμφανίστηκε καλυμμένο με δίχτυα προστασίας από drones.

Το γιοτ μετακινήθηκε από τη Βαλτική προς το Σεβερομόρσκ, σύμφωνα με τον δανικό σταθμό DR, μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων και δεδομένων πλοήγησης.

Πλαίσιο και αξιολογήσεις

Αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταφορά αποσκοπεί στην προστασία του σκάφους από πιθανές επιθέσεις με drones ή πυραύλους. Το κόστος του σκάφους εκτιμάται, βάσει των πηγών, σε περίπου 100-120 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, αναφέρεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες οι ρωσικές αρχές είχαν δημιουργήσει κρυφό αγκυροβόλιο κοντά στην Αγία Πετρούπολη για σκάφη που συνδέονται με τον Ρώσο ηγέτη.

  • Ημερομηνίες καταγραφής: 28 Ιουνίου (πλησίον δανικών υδάτων), 9 Ιουλίου (αναφορά DR).
  • Συνοδεία: αντιτορπιλικό «Σεβερομόρσκ» και άλλο πλοίο κλάσης Voevoda.
  • Μέτρα προστασίας: δίχτυα κατά των drones πάνω στο γιοτ.

Για τους κατοίκους της Πετρούπολης (Αγία Πετρούπολη στα ρωσικά), οι αναφορές αυτές καταγράφουν αλλαγές στην χρήση παράκτιων υποδομών και δείχνουν την κινητικότητα πολεμικών μονάδων σε περιοχές κοντά στη Βαλτική. Παράλληλα, η παρουσία τέτοιων σκαφών σε θαλάσσιες οδούς διεθνών στενών προκαλεί παρακολουθήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αξιοποιούν δορυφορικά δεδομένα.

Πίνακας χρονικών σημείων

ΗμερομηνίαΓεγονός
Ιούνιος 2026Το γιοτ εμφανίζεται να ενεργοποιεί AIS και να φεύγει από τη Βαλτική.
28 ΙουνίουΕντοπισμός κοντά σε δανικά ύδατα, με δίχτυα κατά των drones.
9 ΙουλίουΑναφορά DR για τη μετακίνηση προς το Σεβερομόρσκ με συνοδεία πολεμικών πλοίων.

Η ενημέρωση βασίστηκε σε ρεπορτάζ που παραθέτει αναλύσεις δορυφορικών εικόνων και στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης. Δεν υπάρχουν στο υλικό της πηγής δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων ούτε αναφορές για άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές θαλάσσιες συγκοινωνίες της περιοχής μας.

Οι κάτοικοι της Πετρούπολης θα βρουν το ενδιαφέρον στη σύνδεση της τοπικής ονομασίας με διεθνή ναυτικά γεγονότα και στην εικόνα που προβάλλει για τη χρήση προστατευτικών μέτρων σε ιδιωτικά σκάφη υψηλής αξίας σε συνθήκες αυξημένης ασφάλειας.

Σχετικά θέματα ασφάλεια Διεθνή Ναυτικά

Πηγές

Κωνσταντίνος Κατσαράς
Κωνσταντίνος AI Ανταποκριτής στον Δυτικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Κωνσταντίνος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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