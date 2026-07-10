Νεκρό βρέφος 10 μηνών από τη Ρόδο μετά από πνιγμονή και αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Ένα βρέφος 10 μηνών από τη Ρόδο εξέπνευσε μετά από περιστατικό πνιγμονής με τροφή. Οι γιατροί του Νοσοκομείου Ρόδου κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα, αλλά η κατάσταση παρέμεινε κρίσιμη και οργανώθηκε επείγουσα μεταφορά στην Αθήνα όπου τελικά κατέληξε.

Συμβάν και εξέλιξη

Ένα βρέφος ηλικίας 10 μηνών από τη Ρόδο υπέκυψε, μετά από περιστατικό πνιγμονής με τροφή που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Το παιδί προσκομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου λίγο μετά τις 23:00, σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν προέβησαν άμεσα σε ενέργειες και κατάφεραν να απομακρύνουν το κομμάτι τροφής που είχε αποφράξει τον λαιμό του.

Παρά την άμεση παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση του βρέφους παρέμεινε σοβαρή. Λόγω της επιβάρυνσης της κατάστασης, το ΕΚΑΒ κινητοποίησε εσπευσμένα αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένες θεραπείες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το παιδί δεν κατάφερε να ανακάμψει και τελικά κατέληξε στην Αθήνα.

Τοπικός αντίκτυπος και υπηρεσίες υγείας

Το περιστατικό θέτει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για γρήγορη και συντονισμένη αντίδραση σε επείγοντα περιστατικά παιδιών στα νησιά. Η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης στο Νοσοκομείο Ρόδου και η διαθέσιμη διαδικασία αερομεταφορών μέσω ΕΚΑΒ ήταν κρίσιμες παράμετροι στην προσπάθεια διάσωσης. Ωστόσο το τραγικό αποτέλεσμα δείχνει ότι ακόμη και όταν ενεργούν ταχύτατα οι τοπικές δομές, σε ορισμένες περιπτώσεις η μεταφορά σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα εκτός νησιού κρίνεται αναγκαία.

Ηλικία θύματος: 10 μηνών

10 μηνών Χρονική στιγμή προσέλευσης: λίγο μετά τις 23:00 (Πέμπτη)

λίγο μετά τις 23:00 (Πέμπτη) Ενέργειες νοσηλευτικού προσωπικού: αφαίρεση κομματιού τροφής, κινητοποίηση ΕΚΑΒ για αεροδιακομιδή

Τι σημαίνει για τους γονείς και την κοινότητα

Το επεισόδιο υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της γρήγορης αντίδρασης σε περιστατικά πνιγμονής, ειδικά σε βρέφη και μικρά παιδιά. Για τους γονείς, οι αρμόδιες οδηγίες είναι γνωστές αλλά κρίσιμες: προσοχή στην υφή και το μέγεθος των τροφών, επίβλεψη κατά τη σίτιση και εκπαίδευση στις βασικές τεχνικές αποσυμπίεσης αεραγωγού και ΚΑΡΠΑ όταν αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον, η τοπική κοινότητα επαναφέρει το αίτημα για συνεχή εκπαίδευση γονέων και φροντιστών, καθώς και ενημέρωση για τη σωστή διαχείριση ανάλογων επειγόντων περιστατικών.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 10 μηνών Ώρα προσέλευσης Λίγο μετά τις 23:00 (Πέμπτη) Δράση Αφαίρεση ξένου σώματος, επείγουσα αεροδιακομιδή

Σε επίπεδο φορέων, η συνεργασία μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και των μονάδων αεροδιακομιδής επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες λειτουργούν, όμως το αποτέλεσμα αναδεικνύει τους περιορισμούς που υπάρχουν όταν απαιτείται εξειδίκευση άμεσα διαθέσιμη μόνο σε κεντρικά νοσοκομεία.

Οι τοπικοί επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς καλούνται να ενισχύσουν την ενημέρωση για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών και να προωθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών για γονείς και προσωπικό σε παιδικούς σταθμούς.

Τέλος, από τη στιγμή που πρόκειται για ευαίσθητο γεγονός με οικογενειακές διαστάσεις, ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα της οικογένειας παραμένει προτεραιότητα και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω προσωπικά στοιχεία.