Τραγωδία στη Ρόδο: Πέθανε βρέφος 10 μηνών μετά από πνιγμονή και αεροδιακομιδή

Ένα βρέφος 10 μηνών που είχε υποστεί πνιγμονή στη Ρόδο διακομίστηκε αεροπορικώς στην Αθήνα για εξειδικευμένη φροντίδα, αλλά κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σύντομη αναφορά

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του βρέφους ηλικίας 10 μηνών που υπέστη πνιγμονή κατά τη διάρκεια σίτισης στη Ρόδο. Το παιδί διακομίσθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε άμεσα αεροδιακομιδή σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε στις 04:30 τα ξημερώματα.

Τι έγινε — χρονολόγηση γεγονότων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 09/07/2026, όταν το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρόδου μετά από πνιγμονή κατά τη διάρκεια σίτισης. Οι γιατροί κατάφεραν να απομακρύνουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει τον αεραγωγό, ωστόσο η παρατεταμένη ισχαιμία/έλλειψη οξυγόνου είχε ήδη επιβαρύνει την κατάστασή του. Λόγω της κρισιμότητας ακολουθήθηκε η διαδικασία αεροδιακομιδής στην Αθήνα, όπου συνεχίστηκαν οι αναζωογωνητικές προσπάθειες χωρίς τελικά αποτέλεσμα.

Ημερομηνία Ενέργεια Σημειώσεις 09/07/2026 (βράδυ) Εισαγωγή στο Νοσοκομείο Ρόδου Πνιγμονή κατά τη διάρκεια σίτισης 09/07/2026 (μετά τις 23:00) Αφαίρεση ξένου σώματος από τον λαιμό Αρχική επανέφεση αλλά επιβαρυμένη κατάσταση Νύχτα 09/07/2026 Αεροδιακομιδή στην Αθήνα Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες κατά τη μεταφορά 10/07/2026 04:30 Καταληξη Το βρέφος υπέκυψε παρά τις προσπάθειες

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

Η υπόθεση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές υπηρεσίες στα νησιά όταν προκύπτει ανάγκη για εξειδικευμένη παιδιατρική φροντίδα εκτός τοπικής δυνατότητας. Η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και η επιλογή αεροδιακομιδής υπογραμμίζουν την προσήλωση του προσωπικού στην προσπάθεια σωτηρίας της ζωής, ωστόσο δείχνουν επίσης την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των πρωτοβάθμιων δομών και της εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα πρώτων βοηθειών παιδιών.

Προειδοποίηση για γονείς και κηδεμόνες: προσοχή κατά τη σίτιση βρεφών — αποφυγή τροφών που μπορούν να προκαλέσουν πνιγμονή.

προσοχή κατά τη σίτιση βρεφών — αποφυγή τροφών που μπορούν να προκαλέσουν πνιγμονή. Σε επείγον περιστατικό: άμεση κλήση στο 166 (ΕΚΑΒ) και μεταφορά στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

άμεση κλήση στο (ΕΚΑΒ) και μεταφορά στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκπαίδευση: ενίσχυση γνώσεων ΚΑΡΠΑ βρεφών σε γονείς, παιδίατρους και εργαζόμενους σε βρεφονηπιακούς χώρους.

Σημειώσεις

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τοπικές και πανελλαδικές πηγές. Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες δηλώσεις από τους οικείους ή το νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας. Η δημοσίευση περιορίζεται σε επαληθευμένα στοιχεία: ηλικία του παιδιού (10 μηνών), αιτία (πνιγμονή από τροφή), αεροδιακομιδή από Ρόδο στην Αθήνα και ώρα καταληξης (04:30 τα ξημερώματα).

Για την τοπική κοινωνία της Ρόδου, το γεγονός αποτελεί σοβαρό πλήγμα και υπενθύμιση της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης ανταπόκρισης σε περιστατικά πνιγμονής σε βρέφη και μικρά παιδιά.

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