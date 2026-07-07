Νέο κατάστημα Eltrak στο Πέραμα ενισχύει τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

Στρατηγική εγκατάσταση της Eltrak στη Λεωφ. Δημοκρατίας 393 φέρνει άμεση τεχνική υποστήριξη, γνήσια ανταλλακτικά και λύσεις Caterpillar, Palfinger και MaK δίπλα στα συνεργεία και τα τεχνικά γραφεία του Περάματος.

Μια στοχευμένη κίνηση στην καρδιά της ναυπηγοεπισκευής

Με την έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος στο Πέραμα, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 393, ο όμιλος Eltrak εδραιώνει παρουσία στην πιο κρίσιμη ζώνη υποστήριξης του ναυτιλιακού κλάδου. Η θέση του καταστήματος, δίπλα στη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, στοχεύει σε ταχύτερη εξυπηρέτηση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τα ναυπηγεία, τα τεχνικά γραφεία και τα συνεργεία της περιοχής.

Η κίνηση περιγράφεται από την εταιρεία ως στρατηγική επένδυση: φέρνει κοντά στους επαγγελματίες της τοπικής αλυσίδας τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών, τη τεχνική υποστήριξη και λύσεις που συνδέονται με τον ρόλο της Eltrak ως επίσημου αντιπροσώπου της Caterpillar στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία εκπροσωπεί τους οίκους Palfinger και MaK, ενισχύοντας το εύρος των υπηρεσιών για εφαρμογές που αφορούν ανύψωση και ναυτικούς κινητήρες.

Τι αλλάζει πρακτικά για την τοπική αγορά

Η φυσική παρουσία εντός της ζώνης μειώνει χρόνους αναμονής και απόσταση ανάμεσα στον προμηθευτή και τα συνεργεία. Σε μία περιοχή όπου κάθε ώρα καθυστέρησης επηρεάζει το κόστος δεξαμενισμού και την παράδοση πλοίων, η άμεση πρόσβαση σε υποστήριξη μπορεί να περιορίσει ακινητοποιήσεις και να βελτιώσει τον προγραμματισμό εργασιών. Για τους επαγγελματίες του Περάματος, το κατάστημα προσφέρει κεντρικό σημείο επαφής για διαγνώσεις, προμήθειες και συντονισμό συνεργείων.

Κοντινή πρόσβαση σε ανταλλακτικά και υπηρεσίες για μηχανές Caterpillar και MaK .

και . Λύσεις ανύψωσης και υποστήριξη συστημάτων Palfinger .

. Διαθεσιμότητα 24ωρης τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με την εταιρεία.

Η δυναμική της επένδυσης ενισχύεται από το γεγονός ότι απευθύνεται σε ολόκληρο το πλέγμα της ναυπηγοεπισκευής: ναυτιλιακές εταιρείες με παρουσία στον Πειραιά, τεχνικές διευθύνσεις στόλων, γραφεία μελετών και επισκευαστικά συνεργεία που λειτουργούν καθημερινά σε υψηλή ένταση.

Εκπροσωπήσεις και υπηρεσίες στο Πέραμα

Εκπροσωπήσεις/Μάρκες Πεδίο Caterpillar Κινητήρες, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, γνήσια ανταλλακτικά MaK Τεχνική υποστήριξη ναυτικών κινητήρων Palfinger Συστήματα ανύψωσης και συναφή υποσυστήματα

Σύμφωνα με την Eltrak, η επιλογή της τοποθεσίας αντανακλά τις «αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για ταχύτερη εξυπηρέτηση και άμεση τεχνική υποστήριξη». Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν πελάτες και στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, μαζί με εκπροσώπους διεθνών συνεργατών της εταιρείας που ταξίδεψαν στην Ελλάδα για την εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για την ενίσχυση του τοπικού κόμβου.

«Η φυσική παρουσία στο Πέραμα εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να βρίσκεται κοντά στις καθημερινές ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας, προσφέροντας άμεση τεχνική υποστήριξη Caterpillar στις τεχνικές διευθύνσεις και τα συνεργεία της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης».

Έμπειρος παίκτης με εστίαση στην υποστήριξη

Ο όμιλος δρα στην ελληνική αγορά από το 1982, με ολοκληρωμένες λύσεις γύρω από κινητήρες, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, συντήρηση και γνήσια ανταλλακτικά. Η νέα υποδομή στο Πέραμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα δίκτυα, με στόχο να διασφαλίζει άμεση ανταπόκριση στις κλήσεις πεδίου και τεχνική διάγνωση επί τόπου, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα όσους εργάζονται στο λιμάνι και στη ζώνη.

Για τους επαγγελματίες της περιοχής, η εγγύτητα μεταφράζεται σε μειωμένη μετακίνηση για παραλαβές ή ελέγχους, καλύτερο συγχρονισμό με τα συνεργεία και δυνατότητα ταχύτερης επανόδου πλοίων και μηχανημάτων σε λειτουργία. Σε ένα περιβάλλον όπου η επιχειρησιακή συνέχεια αποτελεί προτεραιότητα, η παρουσία της Eltrak επί της Λεωφ. Δημοκρατίας ενισχύει την τοπική υποδομή εξυπηρέτησης, συνδέοντας τις ανάγκες των συνεργείων με διεθνώς αναγνωρισμένες λύσεις.