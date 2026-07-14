Νίκαια: ενός λεπτού σιγή πριν τον ημιτελικό Γαλλία–Ισπανία για τα θύματα του 2016

Ο πρόεδρος της Γαλλίας και οι τοπικές αρχές πέτυχαν την αποδοχή από τη FIFA ενός λεπτού σιγής προς τιμήν των θυμάτων της επίθεσης της 14ης Ιουλίου 2016. Η κίνηση προετοιμάζει την ημέρα μνήμης και έχει άμεσο αντίκτυπο για τους κατοίκους της Νίκαιας και τις οικογένειες των θυμάτων.

Διεθνής αναγνώριση της μνήμης για τα θύματα της Νίκαιας

Η απόφαση για τήρηση ενός λεπτού σιγής πριν από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας στο Ντάλας έχει επιβεβαιωθεί από τις γαλλικές αρχές και τη FIFA. Η κίνηση αυτή αναγνωρίζει ρητά τα θύματα της επίθεσης στην Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ της Νίκαια στις 14 Ιουλίου 2016, και έρχεται δεκα χρόνια μετά τα γεγονότα που συγκλόνισαν την πόλη.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε ότι η πρόταση έγινε δεκτή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι κινητοποιήθηκαν για την υλοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος της Νίκαια έκανε γνωστό ότι ο πρόεδρος της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ενημέρωσε για την αποδοχή του αιτήματος και ότι ευχαρίστησε προσωπικά τον πρόεδρο της FIFA.

«Πριν από τη Γαλλία-Ισπανία, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής προς τιμήν των θυμάτων της επίθεσης στη Νίκαια, δέκα χρόνια μετά τις 14 Ιουλίου 2016.»

Η πρωτοβουλία δεν προέκυψε μονομερώς: σημαντικές προσωπικότητες της Νίκαια, συγγενείς θυμάτων και η γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου συντόνισαν τις προσπάθειές τους. Μια αίτηση από συγγενείς των θυμάτων συγκέντρωσε περισσότερες από 8.000 υπογραφές, ενώ η FFF μετέφερε το αίτημα στη FIFA.

86 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 14ης Ιουλίου 2016.

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 14ης Ιουλίου 2016. Περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν.

τραυματίστηκαν. Στην Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ βρίσκονταν περίπου 30.000 άτομα εκείνη την ημέρα.

άτομα εκείνη την ημέρα. 15 από τα θύματα ήταν παιδιά.

Πριν από το ταξίδι της εθνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι γαλλικές αρχές φιλοξένησαν περίπου 70 παιδιά που σχετίζονται με τα θύματα, προκειμένου να συζητηθούν οι συνέπειες του τραύματος και η υποστήριξη που χρειάζονται. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί επίσημη τελετή μνήμης με την παρουσία του προέδρου της Γαλλίας.

Για τους κατοίκους της Νίκαια, η απόφαση της FIFA και η ευρεία αναγνώριση της μνήμης σηματοδοτούν μια στιγμή δημόσιας θύμησης σε διεθνές επίπεδο. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει επίσης τη σημασία της συνέχισης της στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων και τις κοινότητες που εξακολουθούν να φέρουν το βάρος της τραυματικής εμπειρίας.

Στοιχείο Αριθμός Νεκροί 86 Τραυματίες 400+ Παρευρισκόμενοι στη γιορτή 30.000 Παιδιά μεταξύ των νεκρών 15 Υπογραφές αίτησης 8.000+

Η τοπική κοινωνία της Νίκαια παρακολουθεί τις σχετικές πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις μνήμης, καθώς η υπενθύμιση των γεγονότων του 2016 συνδέεται άμεσα με την ανάγκη συλλογικής υποστήριξης και θεσμικής αναγνώρισης του πένθους που προκάλεσε η επίθεση.