Ο Δήμος Κω προσλαμβάνει 7 άτομα για δομές παιδιών και ΑμεΑ στο πλαίσιο του Ν. Αιγαίου

Ο Δήμος Κω ανακοίνωσε την πρόσληψη επτά συμβασιούχων για το πρόγραμμα 2025-2026 του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», με ειδικότητες που αφορούν ψυχολόγους, λογοθεραπεία, μουσική απασχόληση και μαγειρική. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα ΑΣΕΠ και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του Δήμου.

Ο Δήμος Κω ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης παιδιών και ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» για τη χρονική περίοδο 2025-2026. Η παρέμβαση αφορά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και μέτρα που στοχεύουν στην ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και στην πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε σχετικές δομές.

Ειδικότητες και διαδικασία υποβολής

Στην ανακοίνωση αναφέρονται ως ζητούμενες ειδικότητες:

ΠΕ Ψυχολόγων

ΤΕ Λογοθεραπείας

ΔΕ Μουσικών Σπουδών

ΔΕ Μαγείρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το κατά περίπτωση έντυπο ΑΣΕΠ (ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ) και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με έναν από τους εξής τρόπους: αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με επίσημη θεώρηση της υπογραφής) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δήμου Κω.

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Τα έγγραφα υποβάλλονται στη διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κου Ντακούμη Βασιλείου, κας Πάνου Δήμητρας ή κου Αλαβάνου Εμμανουήλ. Για πληροφορίες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2242360481, 2242360450 και 2242360489.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Η προκήρυξη ενισχύει προσωρινά την τοπική απασχόληση σε υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση και την κοινωνική φροντίδα, τομείς με άμεσο αντίκτυπο για γονείς, σχολικές δομές και οικογένειες με μέλη που έχουν ειδικές ανάγκες. Η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, όπως ψυχολόγων και λογοθεραπευτών, μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και να υποστηρίξει την ένταξη στην προσχολική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι τοπικοί φορείς και οι γονείς πρέπει να προσέξουν τα εξής:

Να προετοιμάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά κ.λπ.).

Να ελέγξουν προσεκτικά ποιο έντυπο ΑΣΕΠ αντιστοιχεί στην ειδικότητά τους πριν την υποβολή.

Να τηρήσουν τις προθεσμίες κατάθεσης και τον τρόπο υποβολής όπως ορίζει η προκήρυξη.

Σύνολο θέσεων Αναφερόμενες ειδικότητες 7 ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΔΕ Μουσικών Σπουδών, ΔΕ Μαγείρων

Η προκήρυξη που δημοσιοποίησε ο Δήμος περιέχει αναλυτικά τα τυπικά προσόντα, τυχόν μοριοδοτήσεις και τη διαδικασία επιλογής. Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να αναζητήσουν την πλήρη προκήρυξη ή να επικοινωνήσουν με τα παραπάνω τηλέφωνα για διευκρινίσεις.

Για την τοπική κοινωνία της Κω, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μικρής κλίμακας ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τουριστικής περιόδου και πιέσεων στην τοπική υποδομή. Η αποτελεσματική στελέχωση αυτών των δράσεων θα κριθεί, πέραν των διαδικασιών επιλογής, από τη συνεργασία με σχολεία και γονείς και από τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των δράσεων στον υπάρχοντα σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής του νησιού.

Ραφαέλα Πετρίδου, Ανταποκρίτρια Show Time CY, Κως