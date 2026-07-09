Ολοκληρώθηκε η 35η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ στη Βίγλα — Ο χώρος παραδόθηκε καθαρός

Η 35η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Χιονοδρομικό Κέντρο της Βίγλας Πισοδερίου έληξε την Κυριακή με εργασίες καθαρισμού από συμμετέχοντες, ενώ η κεντρική πλατεία της Φλώρινας, όπου έγινε μεγάλη συγκέντρωση, επίσης παραδόθηκε καθαρή.

Κατασκήνωση στο χιονοδρομικό της Βίγλας ολοκληρώθηκε με καθαρισμό του χώρου

Η 35η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ, που διεξήχθη στο Χιονοδρομικό Κέντρο της Βίγλας Πισοδερίου, στη Φλώρινα, ολοκληρώθηκε την Κυριακή με την οργάνωση εργασιών καθαρισμού από τα μέλη και τους φίλους της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, οι συμμετέχοντες φρόντισαν τον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκήνωσης και τον παρέδωσαν «πιο καθαρό και περιποιημένο απ’ ό,τι τον παρέλαβαν».

Στις εκδηλώσεις, που περιλάμβαναν μαθήματα ιστορίας και συγκεντρώσεις, συμμετείχαν νέοι από διάφορες περιοχές της χώρας. Η κεντρική πλατεία της Φλώρινας, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με τη συμμετοχή χιλιάδων νέων, επίσης παραδόθηκε καθαρή μετά το τέλος της εκδήλωσης, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τοποθεσία: Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου

Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου Διοργάνωση: ΚΝΕ

ΚΝΕ Δράση μετά το τέλος: Εθελοντικός καθαρισμός χώρου και πλατείας Φλώρινας

Η κατασκήνωση περιγράφηκε από τους διοργανωτές ως ένα γεγονός με «ζωντανό μάθημα ιστορίας» και με αναφορές στην εμπειρία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ως πηγή «δύναμης και πολύτιμης πείρας» για τη συνέχιση του αγώνα υπό τις σημερινές συνθήκες. Οι τοπικές υπηρεσίες και οι κάτοικοι που παρακολούθησαν τις συγκεντρώσεις αναφέρουν ότι οι δράσεις καθαρισμού βοήθησαν στη γρήγορη αποκατάσταση του χώρου και στη μείωση των όποιων οχλήσεων για την καθημερινότητα της πόλης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι διοργανωτές τόνισαν την ανάγκη για συλλογική φροντίδα των δημόσιων χώρων και την ευθύνη των συμμετεχόντων να αφήνουν τους χώρους σε τάξη μετά από μαζικές συγκεντρώσεις. Η άμεση αποκατάσταση του χώρου στο χιονοδρομικό κέντρο και στην πλατεία της πόλης σημαίνει μικρότερο κόστος καθαρισμού για τους δήμους και ταχύτερη επιστροφή στην κανονικότητα για κατοίκους και επισκέπτες.

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Για τους κατοίκους της περιοχής, η διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων στον ορεινό τουριστικό χώρο της Βίγλας φέρνει και προκλήσεις αλλά και οφέλη: κινητικότητα στην τοπική αγορά, επιβάρυνση υπηρεσιών καθαριότητας και ενίοτε ανάγκη συντονισμού με την πολιτική προστασία. Η άμεση πρωτοβουλία εθελοντικού καθαρισμού από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μειώνει πιθανές επιπτώσεις και αναδεικνύει την αξία της συλλογικής ευθύνης στη διαχείριση δημόσιων χώρων.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατασκήνωσης και η φροντίδα του χώρου αποτελούν στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές διοργανώσεις στο ίδιο κέντρο, ενώ τα τοπικά όργανα παρακολουθούν την πορεία και την επίδραση τέτοιων γεγονότων στην καθημερινότητα της Φλώρινας και των γύρω κοινοτήτων.