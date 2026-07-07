Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σκάλα Ερεσού – Ισχυρή κινητοποίηση και έρευνα αιτιών

Υπό οριοθέτηση τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική ζώνη κοντά στη Σκάλα Ερεσού. Επιχείρησαν συνολικά 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εναέρια μέσα, ενώ ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Μυτιλήνης μεταβαίνει για τη διερεύνηση των αιτίων.

Οριοθέτηση μετά από συντονισμένη επιχείρηση

Υπό οριοθέτηση τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική περιοχή της Σκάλας Ερεσού, στη Λέσβο. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:30, ενεργοποιώντας άμεσα τον μηχανισμό της Πυροσβεστικής για να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση.

«Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική περιοχή στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο.»

Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, η επιχείρηση εξελίχθηκε με ταχύ ρυθμό και με στοχευμένες ρίψεις από αέρος μέχρι τη σταθεροποίηση της περιμέτρου. Η εικόνα στην περιοχή παραμένει ελεγχόμενη, με τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίζουν περιπολίες και κατάσβεση μικροεστιών όπου απαιτείται.

Οι δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν

Στο πεδίο βρέθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με την ακόλουθη σύνθεση:

Μέσο/Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 15 Οχήματα 4 Πεζοπόρο τμήμα 12ης ΕΜΟΔΕ 1 ομάδα Πυροσβεστικά αεροσκάφη 2 Ελικόπτερα 2

Η ταχεία ανάπτυξη των δυνάμεων, σε συνδυασμό με τις εναέριες ρίψεις, περιόρισε εγκαίρως το μέτωπο. Η επιχειρησιακή εικόνα θα παρακολουθείται στενά μέχρι την πλήρη κατάσβεση.

Υψηλός κίνδυνος – Εφαρμογή σχεδίων πρόληψης

Η σημερινή επιχειρησιακή ανταπόκριση συνδέεται με το πλαίσιο ετοιμότητας που προβλέπεται όταν ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει τη Λέσβο στην Κατηγορία 3 (Υψηλή). Σε τέτοιες συνθήκες, οι υπηρεσίες εφαρμόζουν ενισχυμένο σχεδιασμό, με προληπτικές περιπολίες και άμεση επέμβαση στα περιστατικά, για να αποφευχθεί ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών σε αγροτοδασικές ζώνες.

Η δυτική Λέσβος, με μωσαϊκό από βοσκοτόπια και χαμηλή βλάστηση γύρω από οικισμούς και παραλιακά μέτωπα, απαιτεί διαρκή επιτήρηση. Η έγκαιρη κινητοποίηση σήμερα λειτούργησε αποτρεπτικά για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης επέκτασης.

Διερεύνηση αιτίων και επόμενα βήματα

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, με αντικείμενο τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσης της φωτιάς. Η διαδικασία αυτή κρίνεται κρίσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα ενισχύσουν την πρόληψη και θα τεκμηριώσουν τυχόν παραβάσεις της δασικής και αντιπυρικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση έως ότου αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αναζωπύρωσης. Η επαγρύπνηση είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, όταν η θερμοκρασία και ο άνεμος μπορεί να δυσχεράνουν το έργο της κατάσβεσης σε χαμηλή βλάστηση.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Για τη Σκάλα Ερεσού και τον ευρύτερο άξονα της δυτικής Λέσβου, το σημερινό περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη πειθαρχίας στα μέτρα πρόληψης κατά την αντιπυρική περίοδο. Η οριοθέτηση της φωτιάς μειώνει τον άμεσο κίνδυνο, χωρίς όμως να αίρει την υποχρέωση προσοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες και μετακινήσεις κοντά σε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Η περιοχή βρισκόταν σήμερα σε υψηλό κίνδυνο (Κατηγορία 3) , κάτι που δικαιολογεί την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

, κάτι που δικαιολογεί την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα συνεχίσουν επιτηρήσεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η διερεύνηση αιτιών από το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα αποσαφηνίσει τις συνθήκες εκδήλωσης.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρχών για τυχόν νεότερα σχετικά με την πλήρη κατάσβεση και τις οδηγίες πρόληψης, ενόσω οι μετεωρολογικές συνθήκες διατηρούνται ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών.