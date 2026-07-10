Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγιάσο — σημαντική κινητοποίηση πυροσβεστικών μέσων

Η πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό της Αγιάσου οριοθετήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε με drone.

Εξελίξεις στην Αγιάσο

Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε έκταση κοντά στον οικισμό της Αγιάσου στη Λέσβο. Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 14:30 και λίγη ώρα αργότερα ενεργοποιήθηκε το σύστημα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 24 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 οχήματα επίγειας δύναμης. Από αέρος επιχειρούσε ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λάμβανε συνεχείς εικόνες από drone με οπτική και θερμική κάμερα για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά οριοθετήθηκε και ότι στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου για τη διερεύνηση των αιτιών της εκδήλωσης.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες οδηγίες

Η περιοχή γύρω από το Σανατόριο και τμήματα με ελαιώνες και δασική βλάστηση βρέθηκαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, γεγονός που απαιτεί εγρήγορση από τους κατοίκους. Συστήνονται τα ακόλουθα βήματα προφύλαξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες:

Ακολουθείτε τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Μείνετε μακριά από το μέτωπο και μην επιχειρείτε να προσεγγίσετε την περιοχή για λόγους ενημέρωσης ή φωτογράφισης.

Αν υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες, προετοιμάστε στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικά αντικείμενα για άμεση απομάκρυνση.

Για τους κατοίκους της Αγιάσου και των γύρω οικισμών, η οριοθέτηση σημαίνει μείωση της άμεσης απειλής, αλλά οι αρμόδιοι επισημαίνουν την ανάγκη επαγρύπνησης όσο διαρκούν οι εργασίες κάλυψης και ψύξης των σημείων που κάηκαν.

Συντονισμός και επόμενα βήματα

Η παρουσία του ΕΣΚΕΔΙΚ και της τεχνολογίας drone συνέβαλε στον έγκαιρο εντοπισμό κρίσιμων τμημάτων του μετώπου και στην ασφαλέστερη κατανομή των μέσων. Η μετάβαση του ανακριτικού κλιμακίου δείχνει ότι οι αρχές θεωρούν αναγκαία την διερεύνηση των αιτιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επισήμως στοιχεία που να επιβεβαιώνουν εμπρησμό ή ατύχημα.

Οι τοπικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την περιοχή και να ενημερώνουν τους κατοίκους. Σε κάθε νέα εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες αρχές.

Στοιχείο Πληροφορία Έναρξη περίπου 14:30 Ενεργοποίηση 112 14:52 Επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου (12η ΕΜΟΔΕ), 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη

Η κατάσταση κρίθηκε ελεγχόμενη με την οριοθέτηση, ωστόσο οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν προσεκτικοί και να μην αγνοούν τα επίσημα μηνύματα πολιτικής προστασίας.