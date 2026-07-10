Πάνω από 200 νέοι ερευνητές συγκεντρώνονται στα Τρίκαλα για το FEMS Junior Euromat 2026

Το διεθνές συνέδριο για την Επιστήμη των Υλικών φέρνει στις 12-16 Ιουλίου ερευνητές και βιομηχανία στην πόλη, αξιοποιώντας υποδομές του Δήμου και προβάλλοντας θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.

Διεθνές επιστημονικό γεγονός στο κέντρο της Θεσσαλίας

Τα Τρίκαλα γίνονται για λίγες ημέρες κόμβος της διεθνούς κοινότητας που ασχολείται με την Επιστήμη των Υλικών. Το συνέδριο FEMS Junior Euromat 2026 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη από τις 12 έως τις 16 Ιουλίου 2026, με την προσέλευση άνω των 200 νέων ερευνητών και εκπροσώπων της βιομηχανίας από διάφορες χώρες.

Η διοργάνωση είναι προϊόν συνεργασίας της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρίας (ΕΜΕ) και της FEMS, και τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων. Οι συνεδρίες αναμένεται να φιλοξενήσουν πρωτότυπες εργασίες σε τομείς που αφορούν τόσο την έρευνα όσο και πρακτικές εφαρμογές.

Θεματικές και τοπικός αντίκτυπος

Κύρια θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη λειτουργικών και δομικών υλικών, τεχνικές χαρακτηρισμού και προσομοίωσης, καθώς και τεχνολογίες επεξεργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα βιωσιμότητας, όπως η χρήση προηγμένων υλικών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανακύκλωση στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Διάρκεια: 12-16 Ιουλίου 2026

12-16 Ιουλίου 2026 Συμμετέχοντες: >200 νέοι ερευνητές και στελέχη βιομηχανίας

>200 νέοι ερευνητές και στελέχη βιομηχανίας Διοργάνωση: ΕΜΕ υπό την εποπτεία της FEMS

ΕΜΕ υπό την εποπτεία της FEMS Φιλοξενούνται: Πνευματικό Κέντρο, Μύλος Ματσόπουλου, Λαογραφικό Μουσείο, Δημαρχείο, Μουσείο Τσιτσάνη

Η επιλογή της πόλης για τη φιλοξενία ενός τέτοιου συνεδρίου έχει άμεσες προεκτάσεις: τόνωση της τοπικής αγοράς φιλοξενίας και εστίασης, προβολή των δημοτικών υποδομών και ενίσχυση των δικτυώσεων μεταξύ πανεπιστημιακών και επιχειρήσεων της περιοχής. Επιπλέον, η παρουσία επιστημόνων προσφέρει ευκαιρίες συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο, ειδικά για νεότερους ερευνητές.

«Η επιλογή της Ελλάδας για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου FEMS Junior Euromat αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στον τομέα των υλικών.»

Πρακτικές πληροφορίες για κατοίκους και επισκέπτες

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικά κτίρια και μουσεία, γεγονός που σημαίνει αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης τις ημέρες του συνεδρίου. Οι κάτοικοι ενδέχεται να βρουν πληρότητα σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, ενώ οι δημόσιες εκδηλώσεις μπορεί να είναι προσβάσιμες για το κοινό, ανάλογα με το πρόγραμμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς υποδοχής αναμένεται να ανακοινώσουν λεπτομέρειες για πρόσβαση και ωράρια.

Ημέρα Κύριες Τοποθεσίες 12-13 Ιουλίου Πνευματικό Κέντρο, Μύλος Ματσόπουλου 14-15 Ιουλίου Μουσείο Τσιτσάνη, Δημαρχείο 16 Ιουλίου Λαογραφικό Μουσείο, κλειστές συνεδρίες

Η διεθνής αυτή διοργάνωση δίνει στα Τρίκαλα την ευκαιρία να αναδείξουν τόσο τις υποδομές όσο και τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τοπίου. Για τους κατοίκους σημαίνει πρόσκαιρη αύξηση της δραστηριότητας αλλά και μόνιμα οφέλη αν προκύψουν νέες συνεργασίες και επενδύσεις από τις επαφές που θα γίνουν στην πόλη.