Παραλίμνιος Ιωαννίνων: αντίθεση «έξυπνων» εφαρμογών με σκουριασμένους στύλους φωτισμού

Η παραλίμνιος οδός των Ιωαννίνων δείχνει την αντίφαση ανάμεσα στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την κακή συντήρηση υποδομών, με οξειδωμένους στύλους δημοτικού φωτισμού δίπλα σε νέες ψηφιακές εγκαταστάσεις.

Δυο εικόνες της ίδιας πόλης

Στην παραλίμνιο ζώνη των Ιωαννίνων καταγράφεται μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην προσπάθεια για ψηφιακή αναβάθμιση και στην πραγματικότητα των υφιστάμενων δημοτικών υποδομών. Ενώ στην πόλη έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες, κάμερες, έξυπνες στάσεις και ηλιακά δέντρα, οι στύλοι του δημοτικού φωτισμού κατά μήκος της παραλιμνίου εμφανίζουν σαφή σημάδια φθοράς και έντονης οξείδωσης.

Η εικόνα των φθαρμένων και ξεφλουδισμένων στύλων, σε απόσταση αναπνοής από τα πιο πολυσύχναστα τμήματα της παραλίμνιας διαδρομής, έρχεται σε αντίθεση με τα δαπανηρά προγράμματα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού που προβάλλονται ως δείκτης προόδου της πόλης.

Σημασία για τους κατοίκους

Η παραλίμνιος αποτελεί κεντρικό σημείο καθημερινής χρήσης για χιλιάδες Γιαννιώτες και επισκέπτες. Η εικόνα του δημόσιου χώρου δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής: επηρεάζει την αίσθηση ασφάλειας, την προσβασιμότητα και την εμπειρία των πολιτών. Η συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών παραμένει κρίσιμο ζήτημα, παράλληλα με την ανάπτυξη και ενσωμάτωση των «έξυπνων» εφαρμογών.

Πού συγκρούονται οι προτεραιότητες

Η συζήτηση που αναδεικνύεται αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι και οι προτεραιότητες στην αστική διαχείριση: επενδύσεις σε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις ή έμφαση στη συντήρηση των βασικών στοιχείων της πόλης; Η απάντηση έχει άμεσες πρακτικές συνέπειες για τους δημότες, ειδικά σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας όπως η παραλίμνιος.

Εικόνα: Οξειδωμένοι στύλοι κατά μήκος της παραλιμνίου.

Οξειδωμένοι στύλοι κατά μήκος της παραλιμνίου. Αντίθεση: Νέες ψηφιακές υποδομές δίπλα σε φθαρμένα στοιχεία δημόσιου χώρου.

Νέες ψηφιακές υποδομές δίπλα σε φθαρμένα στοιχεία δημόσιου χώρου. Επίπτωση: Αντίκτυπο στην ασφάλεια και την αισθητική εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών.

Σύγκριση υποδομών

Κατηγορία Παράδειγμα Ψηφιακός εκσυγχρονισμός Αισθητήρες, κάμερες, έξυπνες στάσεις, ηλιακά δέντρα Συντήρηση δημοτικού εξοπλισμού Στύλοι φωτισμού με έντονη σκουριά και ξεφλούδισμα ξανά

Η εικόνα στην παραλίμνιο οδό υπενθυμίζει ότι η έννοια της «έξυπνης πόλης» δεν εξαντλείται στην τεχνολογία. Περιλαμβάνει επίσης σωστή συντήρηση, λειτουργική ασφάλεια και αισθητική σε σημεία που συγκεντρώνουν καθημερινή κίνηση. Η αντιπαράθεση αυτή απαιτεί από τη δημοτική διοίκηση σαφή προτεραιότητα στον συντονισμό έργων αναβάθμισης με τακτικές επεμβάσεις συντήρησης.

Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων η υπόθεση έχει και πρακτική διάσταση: η βελτίωση της εικόνας και η αποκατάσταση των στύλων δεν αυξάνει μόνο την αισθητική αλλά και την ασφάλεια κατά τις βραδινές ώρες, ενώ ενισχύει την τουριστική εικόνα της πόλης. Η ισορροπία μεταξύ νέων τεχνολογιών και αξιοπρεπών, ασφαλών υποδομών αποτελεί κεντρικό ζητούμενο για την καθημερινότητα στην παραλίμνιο ζώνη.