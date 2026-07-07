Πάτρα: Αναστάτωση στην πλαζ από τραυματισμό 64χρονης — γιατροί δεν επιβεβαιώνουν λαγοκέφαλο

Συναγερμός στην πλαζ της Πάτρας μετά τον τραυματισμό 64χρονης από ψάρι που περιγράφηκε ως λαγοκέφαλος. Οι γιατροί δεν επιβεβαιώνουν παρουσία του τοξικού είδους στο Ιόνιο, ενώ η γυναίκα έλαβε άμεση φροντίδα και σύσταση για αντιτετανικό και αντιβίωση.

Συναγερμός στην παραλία και ερωτήματα για την ταυτότητα του ψαριού

Αναστάτωση προκλήθηκε την Κυριακή στην πλαζ της Πάτρας όταν μια 64χρονη λουόμενη τραυματίστηκε στον λαιμό από ψάρι που, κατά τη δική της περιγραφή, έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Το συμβάν κινητοποίησε τους παρευρισκόμενους και τις υγειονομικές αρχές, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι γιατροί που εξέτασαν το περιστατικό, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι επρόκειτο για το τοξικό είδος.

Η περιγραφή της λουόμενης και η πρώτη αντίδραση

Η γυναίκα έκανε το μπάνιο της μαζί με άλλες λουόμενες όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά την παρουσία ψαριού δίπλα της. Όπως υποστήριξε, δέχθηκε χτύπημα στην τραχηλική χώρα και εμφάνισε εκδορές και ερυθρότητα. Παρέμεινε ψύχραιμη, καθάρισε την περιοχή με νερό και σαπούνι που βρέθηκε στην παραλία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για φροντίδα.

«Δεν πρόλαβα να πέσω να πω καλημέρα… είδα ξαφνικά κάτι να έρχεται κατά πάνω μου… με χτυπάει στον λαιμό… Εγώ θεωρώ ότι ήταν αυτό (λαγοκέφαλος)»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το ψάρι δεν την δάγκωσε αλλά την τραυμάτισε με τα πτερύγιά του, προκαλώντας επιφανειακό τραυματισμό που αιμορράγησε για λίγο. Ακολούθησε η ενδεδειγμένη ενέργεια καθαρισμού της πληγής στην ακτή πριν κατευθυνθεί σε δομή υγείας.

Τι λένε οι γιατροί: καμία επιβεβαίωση για λαγοκέφαλο στο Ιόνιο

Η 64χρονη εξετάστηκε σε Κέντρο Υγείας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η διάγνωση παρέμεινε επιφυλακτική ως προς το είδος του ψαριού, με τους γιατρούς να μην επιβεβαιώνουν δάγκωμα ή επαφή με λαγοκέφαλο.

«Στην περιοχή μας δεν έχει εμφανιστεί ποτέ λαγοκέφαλος. Στο Ιόνιο ούτε ψαράς έχει πιάσει λαγοκέφαλο. Μου φαίνεται δύσκολο να ήταν λαγοκέφαλος αυτό που είδε η λουόμενη… μπορεί να ήταν και συναγρίδα ή κεφαλόπουλο», ανέφερε ο διευθυντής Κέντρου Υγείας Χαράλαμπος Μπακόπουλος.

Οι επαγγελματίες υγείας έδωσαν οδηγίες για καθαρισμό του τραύματος και σύστησαν αντιτετανικό ορό, εμβολιασμό και αντιβιοτική αγωγή, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλοκές.

Τοπική ανησυχία και ψύχραιμη ενημέρωση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και τους λουόμενους της Πάτρας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία παρουσίας λαγοκέφαλων στην περιοχή. Η προσεκτική στάθμιση των δεδομένων από τις υγειονομικές αρχές είναι κρίσιμη, καθώς η διασπορά μη διασταυρωμένων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε αδικαιολόγητο πανικό στην καρδιά της θερινής περιόδου.

Τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα

Ο τραυματισμός ήταν επιφανειακός, με εκδορές και ερυθρότητα στον λαιμό.

και στον λαιμό. Η λουόμενη έλαβε άμεσα πρώτες βοήθειες και ιατρικές οδηγίες για αντιτετανικό και αντιβίωση .

και ιατρικές οδηγίες για και . Οι γιατροί δεν επιβεβαιώνουν επαφή με λαγοκέφαλο και θεωρούν πιθανότερο άλλο είδος ψαριού.

Στοιχεία του περιστατικού

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Πλαζ Πάτρας Ηλικία λουόμενης 64 Είδος επαφής Χτύπημα/εκδορές, όχι επιβεβαιωμένο δάγκωμα Άμεση ενέργεια Πλύσιμο με νερό και σαπούνι Ιατρική φροντίδα Πρώτες βοήθειες, σύσταση για αντιτετανικό και αντιβιοτικά Επιβεβαίωση λαγοκέφαλου Όχι, σύμφωνα με τους γιατρούς

Το γεγονός υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη και νηφάλια ενημέρωση είναι καθοριστική για τη δημόσια υγεία. Οι λουόμενοι στην Πάτρα καλούνται να παραμένουν προσεκτικοί, να αναφέρουν κάθε ασυνήθιστο περιστατικό στις αρμόδιες αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των επαγγελματιών υγείας όταν προκύπτουν μικροτραυματισμοί στο νερό.