Πειραιάς: Ενημερωτική εκδήλωση στήριξης ΜμΕ – νέα φάση Κέντρου Επιχειρηματικότητας

Παρουσία αιρετών και φορέων πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, με απολογισμό για 950 επιχειρήσεις και εκκίνηση νέας φάσης με χρηματοδότηση 4,3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής.

Με επίκεντρο την ενίσχυση των μικρομεσαίων του Πειραιά, πραγματοποιήθηκε σήμερα ενημερωτική εκδήλωση στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου. Στην αίθουσα βρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και θεσμικοί φορείς, με στόχο τη συστηματική πληροφόρηση για διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνέχεια ενός προγράμματος που έχει δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Απολογισμός δράσης και επόμενα βήματα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε σαφές ότι το Κέντρο λειτούργησε ως δίαυλος τεχνικής υποστήριξης για εκατοντάδες τοπικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε, μέχρι σήμερα έχουν υποστηριχθεί περίπου 950 επιχειρηματικές οντότητες του Πειραιά, ενώ ξεκινά η 2η φάση με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 4,3 εκατομμυρίων ευρώ, και επιχειρησιακό στόχο την υποστήριξη επιπλέον 390 επιχειρήσεων.

«Οι στόχοι επιτεύχθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, καθώς βοηθήθηκαν περίπου 950 επιχειρήσεις του Πειραιά. Με την βοήθεια της Περιφέρειας Αττικής με έναν προϋπολογισμό 4,3 εκατομμύρια συνεχίζουμε την 2η φάση του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας με στόχο 390 επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να έρχονται εδώ και να απολαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες… Θεωρώ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στον Πειραιά».

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της οργανωτικής ωριμότητας των επιχειρήσεων, τόσο νεοφυών όσο και υφιστάμενων. Η δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εργαλεία σχεδιασμού προσφέρει πρακτικό όφελος σε κλάδους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής αγοράς.

Η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής τόνισε ότι συνεχίζει να χρηματοδοτεί και να συντονίζει ολοκληρωμένα προγράμματα στήριξης, με συνέργειες που αποφεύγουν αποσπασματικές κινήσεις. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία της κοινής προσπάθειας και στην ανάγκη σταθερών πολιτικών υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας στον Πειραιά αποτελεί μια εξαιρετική καλή πρακτική, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής… Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορίου για εμάς είναι στοίχημα ευθύνης…»

Η συνέχιση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης επενδυτικής προσέγγισης συνδέει τον Πειραιά με εργαλεία που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο κόστος και οι μεταβολές στη ζήτηση απαιτούν τεκμηριωμένο σχεδιασμό.

Τι προσφέρει το Κέντρο στους επαγγελματίες

Οι υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν εστιάζουν στην καθοδήγηση και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο για δωρεάν υποστήριξη σε κομβικά πεδία:

Σχεδιασμός και αναθεώρηση business plan , με στόχευση στη βιωσιμότητα και την κερδοφορία.

, με στόχευση στη βιωσιμότητα και την κερδοφορία. Ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία και επιλογές πρόσβασης σε κεφάλαια.

και επιλογές πρόσβασης σε κεφάλαια. Οργάνωση λειτουργιών και διαδικασιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις για αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας.

Η πρόσκληση συμμετοχής είναι ανοιχτή τόσο για νέους επιχειρηματίες που ετοιμάζουν την πρώτη τους προσπάθεια, όσο και για επαγγελματίες με χρόνια παρουσίας που επιδιώκουν ανανέωση γνώσεων και πρακτικών.

Στοιχεία που ξεχωρίζουν

Δείκτης Τιμή Επιχειρήσεις που έχουν υποστηριχθεί ≈950 Προϋπολογισμός 2ης φάσης 4,3 εκατ. ευρώ Στόχος νέας φάσης 390 επιχειρήσεις

Οι παραπάνω δείκτες αποτυπώνουν την κλίμακα και τη συστηματικότητα της παρέμβασης. Για τους επαγγελματίες του Πειραιά, η δυνατότητα δωρεάν συμβουλευτικής και δικτύωσης περιορίζει εμπόδια στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και βελτιώνει τις πιθανότητες ωρίμανσης επενδυτικών σχεδίων.

Τοπικός αντίκτυπος

Ο Πειραιάς, με μεγάλη συγκέντρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επωφελείται από δομές που μετατρέπουν τη θεωρητική πληροφόρηση σε πράξη. Η συνέχιση και διεύρυνση της λειτουργίας του Κέντρου δημιουργεί έδαφος για καλύτερα οργανωμένες επιχειρήσεις, ικανές να ανταποκριθούν σε μετασχηματισμούς της αγοράς, να αξιοποιήσουν ευκαιρίες και να διατηρήσουν θέσεις εργασίας. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς κόστος μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας για νέες πρωτοβουλίες και ενισχύει την προληπτική διαχείριση κινδύνων.

Καθώς η νέα φάση προχωρά, ζητούμενο είναι η ευρεία συμμετοχή και η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εργαλείου. Η εικόνα που δόθηκε στην εκδήλωση δείχνει ότι η συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας και τοπικών φορέων παραμένει ενεργή, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος της πειραϊκής επιχειρηματικότητας.