Πειραιάς: Επένδυση 250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη αλλά ζητείται νομοθετική ρύθμιση

Η πρόταση για το «νέο Καραϊσκάκης» προβλέπει ιδιωτική επένδυση <strong>250 εκατ. ευρώ</strong>, αλλαγές στο ύψος του γηπέδου και παράταση παραχώρησης από την ΕΟΕ· ο σχεδιασμός υπόσχεται αθλητικές και οικονομικές ωφέλειες για τον Πειραιά, ενώ απαιτείται παρέμβαση της κυβέρνησης.

Μεγάλη ιδιωτική επένδυση στο κέντρο του Πειραιά

Η πρόταση για την κατασκευή του νέου σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην πόλη προβλέπει συνολική ιδιωτική επένδυση 250 εκατ. ευρώ, η οποία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα αλλάξει σημαντικά το αστικό τοπίο και την οικονομική δραστηριότητα στον Πειραιά. Ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης παρουσίασε τα βασικά σημεία του σχεδίου και τόνισε ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση για δύο ειδικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά στο ύψος του νέου γηπέδου και στην παράταση της παραχώρησης από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). Σύμφωνα με τον δήμο, τόσο ο δήμος όσο και ο Ολυμπιακός δεν ζητούν δημόσια χρηματοδότηση ούτε αλλαγές στο πολεοδομικό καθεστώς.

«Η αύξηση στο ύψος και η παράταση της παραχώρησης αποτελούν το έλασσον για ένα τεράστιο ιδιωτικό έργο 250 εκατομμυρίων ευρώ», όπως διατυπώθηκε κατά τις σχετικές ανακοινώσεις.

Το σχέδιο δεν περιορίζεται στο ίδιο το στάδιο: προβλέπονται παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο που έχουν στόχο την αισθητική βελτίωση της εισόδου της πόλης και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Το νέο γήπεδο αναμένεται να έχει δυνατότητα διεξαγωγής εθνικών αγώνων, μεγάλων διοργανώσεων και, σύμφωνα με τις προθέσεις, ακόμη και τελικών διοργανώσεων ευρωπαϊκού επιπέδου, όπως τελικός UEFA Europa League.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ενημέρωσε τον δήμαρχο ότι τα έργα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Μάιο και ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο εντός δύο ετών. Αν το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, η κατασκευή και η λειτουργία του γηπέδου θα δημιουργήσουν νέα οικονομική δραστηριότητα στην πόλη, με επιπτώσεις σε τουρισμό, εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες φιλοξενίας.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Πειραιά, τα βασικά σημεία που αξίζει να παρακολουθηθούν είναι:

η τελική μορφή και το ύψος του έργου μετά τυχόν νομοθετικής ρύθμισης,

οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις κατά την κατασκευή και όταν το στάδιο λειτουργήσει,

τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της τοπικής ωφέλειας.

Παράλληλα, θα χρειαστεί συστηματική ενημέρωση για τις επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία της πόλης, ιδίως σε περίοδο κατασκευών: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαχείριση έργων στον παρακείμενο δημόσιο χώρο και μέτρα προστασίας της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η επένδυση περιγράφεται ως ευκαιρία για οικονομική αναβάθμιση, αλλά το τελικό αποτύπωμα θα κριθεί από τη λεπτομέρεια των μελετών και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο.

Στοιχείο Πληροφορία Προϋπολογισμός 250 εκατ. ευρώ Αιτήματα Αύξηση ύψους γηπέδου, παράταση παραχώρησης από ΕΟΕ Χρονοδιάγραμμα Έναρξη έργων: Μάιος · Διάρκεια: 2 έτη

Η εξέλιξη της διαδικασίας, οι τελικές αδειοδοτήσεις και τυχόν προσθήκες στις δεσμεύσεις για έργα υποδομής θα καθορίσουν και τον βαθμό ωφέλειας για τον Πειραιά. Η τοπική κοινωνία και οι φορείς καλούνται να παρακολουθήσουν τις επόμενες κινήσεις και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα καθορίσουν την υλοποίηση του έργου.