Πειραιάς στην πρώτη δεκάδα των παγκόσμιων ναυτιλιακών κέντρων — 9η θέση στο ISCDI 2026

Η νέα έκθεση Xinhua–Baltic τοποθετεί τον Πειραιά/Αθήνα στην 9η θέση ανάμεσα σε 43 διεθνή ναυτιλιακά κέντρα, επισημαίνοντας τη διατηρούμενη διεθνή βαρύτητα του τοπικού ναυτιλιακού cluster παρά την ελαφρά υποχώρηση μιας θέσης σε σχέση με το 2025.

Ο Πειραιάς διατηρεί διεθνή παρουσία — τι σημαίνει για την πόλη

Η τελευταία έκδοση του Xinhua–Baltic International Shipping Centre Development Index (ISCDI) κατατάσσει τον Πειραιά/Αθήνα στην 9η θέση μεταξύ 43 διεθνών ναυτιλιακών κέντρων. Η κατάταξη αυτή, που αξιολογεί όχι μόνο τις λιμενικές υποδομές αλλά και το συνολικό επιχειρηματικό οικοσύστημα γύρω από τη ναυτιλία, επιβεβαιώνει ότι η περιοχή διατηρεί σημαντικό διεθνές αποτύπωμα, παρά την απώλεια μίας θέσης σε σχέση με το 2025.

Για τον Πειραιά, η παραμονή στην πρώτη δεκάδα έχει πρακτικό αντίκτυπο: διατηρείται η ελκυστικότητα για ναυτιλιακές υπηρεσίες, ναυλομεσιτικά γραφεία, ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες και χρηματοπιστωτικούς φορείς που εξυπηρετούν τον κλάδο. Αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την τοπική αγορά εργασίας, τα δημοτικά έσοδα και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

Θέση : 9η ανάμεσα σε 43 κέντρα (ISCDI 2026).

: 9η ανάμεσα σε 43 κέντρα (ISCDI 2026). Αλλαγή : υποχώρηση κατά μία θέση σε σχέση με το 2025.

: υποχώρηση κατά μία θέση σε σχέση με το 2025. Κριτήρια αξιολόγησης: λιμενικές υποδομές, ναυτιλιακές υπηρεσίες και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η έκθεση δίνει μεγαλύτερο βάρος στις ναυτιλιακές υπηρεσίες και αξιολογεί επίσης παράγοντες όπως η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή καινοτομία και η ναυτιλιακή διακυβέρνηση. Στην πρώτη δεκάδα του 2026 εμφανίζονται, με σειρά, κέντρα όπως η Σιγκαπούρη, η Σαγκάη και το Λονδίνο, ενώ ο Πειραιάς ακολουθεί τη νέα άνοδο της Νέας Υόρκης–Νιου Τζέρσεϊ και προηγείται του Αμβούργου.

Θέση (2026) Ναυτιλιακό κέντρο 1 Σιγκαπούρη 2 Σαγκάη 3 Λονδίνο 8 Νέα Υόρκη – Νιου Τζέρσεϊ 9 Πειραιάς / Αθήνα

Από το περιεχόμενο της έκθεσης αναδεικνύεται ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ διεθνών κόμβων δεν περιορίζεται πλέον στις χωρητικότητες των λιμένων και στα δρομολόγια αλλά περιλαμβάνει «ευρύτερες δυνατότητες» όπως έχει επισημανθεί από το ερευνητικό προσωπικό του Xinhua Index. Αυτές οι δυνατότητες επηρεάζουν τον τρόπο που επενδύονται πόροι και σχεδιάζονται πολιτικές σε τοπικό επίπεδο.

«Η φετινή Έκθεση Δείκτη Ανάπτυξης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κέντρου Xinhua-Baltic αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη και τη σημασία των παγκόσμιων ναυτιλιακών κόμβων μας εν μέσω μιας συνεχιζόμενης περιόδου αστάθειας στις ναυτιλιακές αγορές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Baltic Exchange, Mark Jackson.

Η διατήρηση υψηλής θέσης στον δείκτη δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις έναν ισχυρό λόγο να συνεχίσουν επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και πράσινες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, αποτελεί σήμα προς εκπροσώπους ξένων επενδυτών ότι ο Πειραιάς παραμένει λειτουργικός κόμβος στο παγκόσμιο δίκτυο.

Τοπικά, η πρόκληση για την επόμενη περίοδο είναι διαχειριστική και στρατηγική: η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνείων, η ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης και η περαιτέρω ενσωμάτωση πρακτικών πράσινης και ψηφιακής μετάβασης μπορούν να διασφαλίσουν ότι ο Πειραιάς δεν θα χάσει ανοδική δυναμική στο μέλλον. Οι επόμενες κινήσεις στην πολιτική υποδομών και στην προσέλκυση εξειδικευμένων υπηρεσιών θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση ή βελτίωση της θέσης στην παγκόσμια κατάταξη.