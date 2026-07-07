Πειραιάς: Τραυματισμός 28χρονου σε έργο του Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων στην Πύλη Ε2

Σοβαρός τραυματισμός 28χρονου εργάτη στο εργοτάξιο του Εθνικού Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων, εντός της Πύλης Ε2. Στο νοσοκομείο ο εργαζόμενος. Προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή Πειραιά.

Σοβαρός τραυματισμός σε εργοτάξιο εντός λιμένα

Ένας 28χρονος εργάτης, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο για το Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων στην Πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που διαβίβασε η αρμόδια λιμενική αρχή, ο εργαζόμενος φέρεται να παραπάτησε επάνω σε χαλάσματα, με αποτέλεσμα να πέσει και να υποστεί τραυματισμό στην πλάτη. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» για ιατρική φροντίδα.

Επιτόπια παρέμβαση και προανάκριση

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και του Α’ Λιμενικού Τμήματος Ακτής Τζελέπη. Από μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν προκύπτει πως ο 28χρονος έχασε την ισορροπία του επάνω σε ασταθές έδαφος. Η Λιμενική Αρχή Πειραιά έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος και να διαπιστωθεί αν τηρούνταν τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

«Άμεσα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στο σημείο, όπου μετά από μαρτυρίες διαπίστωσαν ότι ο 28χρονος παραπάτησε σε χαλάσματα και έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στην πλάτη. Ο τραυματίας διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Πειραιά».

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, βάσει της επίσημης ενημέρωσης, συνοψίζονται στα εξής:

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εργοτάξιο του Εθνικού Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων εντός της Πύλης Ε2 .

εντός της . Ο τραυματισμός προήλθε ύστερα από παραπάτημα σε χαλάσματα και πτώση.

και πτώση. Ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο ΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» .

. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Λιμενική Αρχή Πειραιά.

Σημασία για την τοπική κοινότητα του Πειραιά

Το υπό διαμόρφωση Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων αποτελεί έργο με ιδιαίτερο πολιτιστικό και τουριστικό αποτύπωμα για τον Πειραιά, καθώς αναμένεται να αναδείξει τον θαλάσσιο αρχαιολογικό πλούτο και να λειτουργήσει ως πόλος έλξης επισκεπτών. Το σημερινό συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε μεγάλα εργοτάξια, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και σύνθετη δραστηριότητα, όπως οι λιμενικές εγκαταστάσεις.

Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στην παράκτια ζώνη, η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας δεν είναι τυπική διαδικασία αλλά προϋπόθεση απρόσκοπτης προόδου των έργων και διασφάλισης της ανθρώπινης ζωής. Κάθε καθυστέρηση ή αναταραχή σε τέτοια έργα έχει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα της πόλης, από την κυκλοφορία στο λιμάνι μέχρι τον προγραμματισμό επαγγελματικών δραστηριοτήτων γύρω από τα εργοτάξια.

Πλαίσιο ελέγχων και ευθύνες

Η εξέλιξη της προανάκρισης θα δείξει αν υπήρχε ανάγκη για πρόσθετα μέτρα προστασίας στο συγκεκριμένο σημείο του εργοταξίου ή αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα. Σε κάθε περίπτωση, ο Πειραιάς διαθέτει ενεργό μηχανισμό ελέγχου μέσω του Λιμενικού Σώματος, που συνδράμει άμεσα σε περιστατικά εντός του λιμένα. Η διασταύρωση των μαρτυριών, η χαρτογράφηση του χώρου και η τεκμηρίωση της αλληλουχίας των γεγονότων αποτελούν τα επόμενα βήματα για να αποδοθούν, εφόσον απαιτείται, ευθύνες και να ενισχυθούν τα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Τα βασικά δεδομένα του συμβάντος

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Πύλη Ε2, Λιμάνι Πειραιά Έργο Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων Ηλικία τραυματία 28 ετών Μεταφορά Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» Αρμόδια αρχή Λιμενική Αρχή Πειραιά

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Η ενημέρωση του κοινού θα συνεχιστεί με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις και τα ευρήματα της προανάκρισης, με ζητούμενο την αποτροπή ανάλογων περιστατικών και τη διασφάλιση συνθηκών εργασίας αντάξιων της σημασίας των έργων που υλοποιούνται στον Πειραιά.