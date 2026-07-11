Πολιορκημένες οι δομές ΠΦΥ στη Μαγνησία: προειδοποιεί ο βουλευτής για χρόνια κενά

Ο βουλευτής Αλ. Μεϊκόπουλος φέρνει στη Βουλή την επιδεινούμενη κατάσταση στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας της Μαγνησίας, καταγράφοντας επανειλημμένες άγονες προκηρύξεις και συνεχή μετακίνηση ιατρικού προσωπικού που αποδυναμώνει το σύστημα ενόψει θερινού κύματος επισκεπτών.

Επικίνδυνη η έλλειψη μόνιμου προσωπικού σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

Η δυνατότητα παροχής βασικής ιατρικής φροντίδας σε πολλαπλές περιοχές της Μαγνησίας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με την ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, προς τον υπουργό Υγείας. Η εικόνα που περιγράφεται αφορά τόσο τις άγονες όσο και τις νησιωτικές και δυσπρόσιτες δομές, οι οποίες δεν καταφέρνουν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ιατρικό προσωπικό.

Στην αναφορά του ο βουλευτής επισημαίνει ότι οι συνεχείς προκηρύξεις θέσεων παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ο προγραμματισμός και η ομαλή λειτουργία των μονάδων ΠΦΥ να διαταράσσονται. Επιπλέον, η πρακτική κάλυψης των αναγκών με προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού αποδυναμώνει τις δομές που παρέχουν το κύριο φορτίο περίθαλψης.

«Η διαχρονική αδυναμία στελέχωσης ... έχει λάβει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς οι επανειλημμένες προκηρύξεις θέσεων παραμένουν άγονες».

Τα προβλήματα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τη Μαγνησία εξαιτίας των γεωγραφικών της ιδιαιτεροτήτων: συνυπάρχουν ορεινές, παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και πυκνή τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο. Η ανισομερής κατανομή προσωπικού και οι τακτικές μετακινήσεις από μονάδα σε μονάδα οδηγούν σε επαχθή υπηρεσιακά φορτία για τους γιατρούς και αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης.

Αιτία: Άγονες προκηρύξεις θέσεων και ανεπαρκή κίνητρα.

Άγονες προκηρύξεις θέσεων και ανεπαρκή κίνητρα. Αποτέλεσμα: Συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού και αποδυνάμωση δομών.

Συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού και αποδυνάμωση δομών. Επιπτώσεις: Κίνδυνος ελλιπούς υγειονομικής κάλυψης για κατοίκους και επισκέπτες.

Σημαντική παράμετρος είναι ότι η κάλυψη των αναγκών στις Βόρειες Σποράδες στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό από τη χερσαία Μαγνησία. Η αλυσίδα αυτή μετακινήσεων δεν δημιουργεί λύση, αλλά μεταφέρει το πρόβλημα αλλού, αφήνοντας περιοχές εκτεθειμένες και μειώνοντας τη συνέχεια στη φροντίδα των ασθενών.

Ο βουλευτής τονίζει ότι τα υπάρχοντα οικονομικά, στεγαστικά, μισθολογικά και υπηρεσιακά κίνητρα δεν αποδεικνύονται επαρκή, με συνέπεια νέοι επιστήμονες να αποθαρρύνονται από την ένταξή τους στο ΕΣΥ στην περιοχή. Η πρακτική των επαναλαμβανόμενων αλλά άγονων προκηρύξεων διατηρεί το κενό και αυξάνει τη γραφειοκρατική αβεβαιότητα για τις τοπικές υπηρεσίες.

Ζήτημα Σημεία προβληματισμού Στελέχωση Άγονες προκηρύξεις, έλλειψη μόνιμων θέσεων Λειτουργία Συνεχείς μετακινήσεις, αποδυνάμωση δομών Επιπτώσεις Κίνδυνος εξουθένωσης, ελλιπής κάλυψη κατά την τουριστική περίοδο

Για τους κατοίκους της περιοχής οι πρακτικές αυτές μεταφράζονται σε δυσκολίες πρόσβασης σε τακτική και επείγουσα φροντίδα, σε αυξημένους χρόνους αναμονής και στην πιθανότητα να χρειαστεί μεταφορά σε απομακρυσμένες νοσοκομειακές μονάδες. Ειδικά τα νησιά και τα πιο απομακρυσμένα χωριά γίνονται ευάλωτα, καθώς η τοπική μονάδα είναι συχνά η μόνη διαθέσιμη λύση.

Η ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας αιτείται σαφείς απαντήσεις και δεσμεύσεις για μέτρα που θα αντιμετωπίσουν τις χρόνιες ελλείψεις: ενίσχυση κινήτρων, στοχευμένες προσκλήσεις για μόνιμες προσλήψεις και σχεδιασμός που θα εξασφαλίζει μόνιμη παρουσία ιατρικού προσωπικού στις κρίσιμες περιοχές. Χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις, το πρόβλημα κινδυνεύει να επιδεινωθεί, ιδιαίτερα στο επόμενο διάστημα με την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Οι τοπικές αρχές και οι φορείς της υγείας στην Μαγνησία καλούνται να συντονίσουν προτάσεις και να ζητήσουν άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους μόνιμους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιόδου.

Ξενοφών Αποστολίδης, Ανταποκριτής στη Μαγνησία — Show Time CY