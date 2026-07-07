Πρέβεζα: Σε αυξημένη επιτήρηση 60 μονάδες μετά τα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς σε τρεις εκτροφές στη Νέα Σαμψούντα οδηγούν σε υποχρεωτική θανάτωση περίπου 250 ζώων, ζώνη επιτήρησης 5 χλμ. και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας σε 60 κτηνοτροφικές μονάδες.

Επιβεβαίωση κρουσμάτων και άμεση κινητοποίηση

Σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης έχει τεθεί η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση ευλογιάς αιγοπροβάτων σε τρεις εκτροφές στη Νέα Σαμψούντα. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου ενεργοποίησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα βιοασφάλειας και επιχειρεί με κλιμάκια ελέγχου για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, από σήμερα ξεκινά η διαδικασία υποχρεωτικής θανάτωσης στα προσβεβλημένα κοπάδια. Οι δύο από τις τρεις εκτροφές είναι συστεγαζόμενες και ανήκουν σε κτηνοτρόφους με συγγενική σχέση, στοιχείο που αυξάνει την ανάγκη για στενή ιχνηλάτηση κινήσεων ανθρώπων, ζώων και εξοπλισμού.

Ζώνη επιτήρησης και περιορισμοί μετακινήσεων

Περίπου 60 κτηνοτροφικές μονάδες σε ακτίνα 5 χλμ. γύρω από τις εστίες έχουν τεθεί σε ενισχυμένη επιτήρηση. Οι έλεγχοι στις γύρω περιοχές βρίσκονται σε εξέλιξη και, με βάση τον προγραμματισμό, αναμένεται να έχουν καλυφθεί σχεδόν όλες οι μονάδες έως το τέλος της εβδομάδας.

Παράλληλα ισχύουν αυστηροί περιορισμοί: απαγόρευση κάθε μη εγκεκριμένης μετακίνησης αιγοπροβάτων και δραστικός περιορισμός εισόδου οχημάτων, εξοπλισμού και προσώπων στις εκτροφές, μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο και με τήρηση διαδικασιών απολύμανσης.

Μέτρα στα κοπάδια και χρονοδιάγραμμα

Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνονται η θανάτωση περίπου 250 αιγοπροβάτων στις τρεις εστίες και το κλείσιμο των συγκεκριμένων μονάδων για 6 μήνες. Μετά την παρέλευση του διαστήματος, θα αξιολογηθεί η ασφαλής επανεκκίνηση και η ενδεχόμενη ανασύσταση των κοπαδιών, με βάση τα κτηνιατρικά πρωτόκολλα.

Μέτρο Εφαρμογή Εστίες νόσου 3 εκτροφές (Νέα Σαμψούντα) Ζώνη επιτήρησης Ακτίνα 5 χλμ. Μονάδες υπό έλεγχο Περίπου 60 Θανάτωση ζώων Περίπου 250 αιγοπρόβατα Διάρκεια κλεισίματος 6 μήνες

Συμπτώματα και οδηγίες για κτηνοτρόφους

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ζητά αυστηρή εφαρμογή των κανόνων βιοασφάλειας και καθημερινή παρακολούθηση των ζώων, με έγκαιρη αναφορά κάθε υπόνοιας κρούσματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε σημεία όπου εμφανίζονται χαρακτηριστικές βλάβες.

Συμπτώματα: υψηλός πυρετός , εξανθήματα , βλατίδες και εφελκίδες .

, , και . Συχνά σημεία: κοιλιακή χώρα, μαστοί, μασχάλες, κεφάλι, περιοχή κάτω από την ουρά.

Άμεση ενημέρωση κτηνιατρικών αρχών σε κάθε ύποπτο περιστατικό.

Οι παραγωγοί καλούνται να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις εντός και εκτός εκτροφών, να εφαρμόζουν σημεία απολύμανσης για πρόσωπα και εξοπλισμό και να τηρούν αρχείο επισκέψεων και εργασιών, ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλάτηση.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η υπόθεση έχει σαφείς επιπτώσεις για την τοπική κτηνοτροφία, με βραχυπρόθεσμη απώλεια παραγωγής και αυξημένο λειτουργικό κόστος για τις μονάδες υπό επιτήρηση. Στον αντίποδα, η έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων λειτουργεί ως ανάχωμα στη διασπορά, μειώνοντας τον κίνδυνο για νέες εστίες στην Πρέβεζα και την ευρύτερη Ήπειρο.

Τα κλιμάκια συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι η αυστηρή συμμόρφωση στα πρωτόκολλα είναι κρίσιμη για να κλείσει ο κύκλος μετάδοσης και να αποκατασταθεί η κανονικότητα στον κλάδο. Η ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους θα είναι διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια της ζώνης επιτήρησης, με επικαιροποίηση οδηγιών ανάλογα με τα ευρήματα των ελέγχων.