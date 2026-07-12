Προχωρούν οι μεγάλες υποδομές στη Φλώρινα: σαφές χρονοδιάγραμμα για δρόμους και Μεθοριακό Σταθμό

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για την άμεση έναρξη εργασιών στον Μεθοριακό Σταθμό Λαιμού μετά την κάλυψη αναγκαίων αρχαιολογικών δαπανών και για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε βασικό οδικό άξονα που συνδέει Πτολεμαΐδα με Φλώρινα.

Σημαντική ενημέρωση για έργα που αλλάζουν τη διασύνδεση της περιοχής

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, παρουσίασε την πορεία σειράς υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την Π.Ε. Φλώρινας. Η ενημέρωση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: τον Μεθοριακό Σταθμό Λαιμού, τον οδικό άξονα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα και τη μελέτη του άξονα Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών.

Σχετικά με τον Μεθοριακό Σταθμό Λαιμού, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια η κάλυψη του κόστους για τις αναγκαίες αρχαιολογικές εργασίες. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την ενημέρωση, απέτρεψε καθυστέρηση άνω των έξι μηνών και επιτρέπει την έναρξη των εργασιών μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού: κάλυψη δαπανών για αρχαιολογικές εργασίες — άμεση εκκίνηση εργασιών.

κάλυψη δαπανών για αρχαιολογικές εργασίες — άμεση εκκίνηση εργασιών. Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα: έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι — σε εξέλιξη η διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης.

έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι — σε εξέλιξη η διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης. Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών: παραδόθηκαν προωθημένη αναγνωριστική μελέτη, τοπογραφικά και υδρολογικά στοιχεία.

Η περιφερειακή διοίκηση ανέφερε ότι, μετά τις ολοκληρωμένες μελέτες και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ο στόχος είναι να προχωρήσει η δημοπράτηση και στη συνέχεια η κατασκευή των οδικών τμημάτων, μειώνοντας τα χρονοδιαγράμματα ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων.

Έργο Τρέχουσα κατάσταση Επόμενο βήμα Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού Αρχαιολογικές εργασίες καλυμμένες Έναρξη εργασιών Πτολεμαΐδα–Ξινό Νερό–Αμμοχώρι–Φλώρινα Μελέτες ολοκληρωμένες, περιβαλλοντικοί όροι εγκεκριμένοι Εξασφάλιση χρηματοδότησης, δημοπράτηση Φλώρινα–Βίγλα–Διασταύρωση Πρεσπών Παραδοθείσες αναγνωριστική, τοπογραφικά, υδρολογικά Συνέχιση ωρίμανσης έργου

Για τους κατοίκους της Φλώρινας, η πρόοδος αυτή σημαίνει προοπτική βελτίωσης των μεταφορών, ταχύτερη πρόσβαση στο δίκτυο προς την Εθνική Οδό και καλύτερες συνδέσεις με τα σύνορα, στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν το εμπόριο και τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης και την προκήρυξη των έργων. Η τακτική παρακολούθηση της ωρίμανσης και των αδειοδοτήσεων θα κρίνει τον τελικό ρυθμό υλοποίησης, ενώ η τοπική κοινωνία αναμένει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις για την εκτέλεση.