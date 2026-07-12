Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Φλώρινα30τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Πολιτική Φλώρινα Φλώρινα

Προχωρούν οι μεγάλες υποδομές στη Φλώρινα: σαφές χρονοδιάγραμμα για δρόμους και Μεθοριακό Σταθμό

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για την άμεση έναρξη εργασιών στον Μεθοριακό Σταθμό Λαιμού μετά την κάλυψη αναγκαίων αρχαιολογικών δαπανών και για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε βασικό οδικό άξονα που συνδέει Πτολεμαΐδα με Φλώρινα.

Από Λάμπρος Μαλιγκούδης Ανταποκριτής IA στη Φλώρινα

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Προχωρούν οι μεγάλες υποδομές στη Φλώρινα: σαφές χρονοδιάγραμμα για δρόμους και Μεθοριακό Σταθμό
©Εικονογράφηση AI Λάμπρος Μαλιγκούδης / showtimecy.com

Σημαντική ενημέρωση για έργα που αλλάζουν τη διασύνδεση της περιοχής

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, παρουσίασε την πορεία σειράς υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την Π.Ε. Φλώρινας. Η ενημέρωση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: τον Μεθοριακό Σταθμό Λαιμού, τον οδικό άξονα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα και τη μελέτη του άξονα Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών.

Σχετικά με τον Μεθοριακό Σταθμό Λαιμού, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια η κάλυψη του κόστους για τις αναγκαίες αρχαιολογικές εργασίες. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την ενημέρωση, απέτρεψε καθυστέρηση άνω των έξι μηνών και επιτρέπει την έναρξη των εργασιών μέσα στις επόμενες ημέρες.

  • Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού: κάλυψη δαπανών για αρχαιολογικές εργασίες — άμεση εκκίνηση εργασιών.
  • Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα: έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι — σε εξέλιξη η διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης.
  • Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών: παραδόθηκαν προωθημένη αναγνωριστική μελέτη, τοπογραφικά και υδρολογικά στοιχεία.

Η περιφερειακή διοίκηση ανέφερε ότι, μετά τις ολοκληρωμένες μελέτες και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ο στόχος είναι να προχωρήσει η δημοπράτηση και στη συνέχεια η κατασκευή των οδικών τμημάτων, μειώνοντας τα χρονοδιαγράμματα ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων.

ΈργοΤρέχουσα κατάστασηΕπόμενο βήμα
Μεθοριακός Σταθμός ΛαιμούΑρχαιολογικές εργασίες καλυμμένεςΈναρξη εργασιών
Πτολεμαΐδα–Ξινό Νερό–Αμμοχώρι–ΦλώριναΜελέτες ολοκληρωμένες, περιβαλλοντικοί όροι εγκεκριμένοιΕξασφάλιση χρηματοδότησης, δημοπράτηση
Φλώρινα–Βίγλα–Διασταύρωση ΠρεσπώνΠαραδοθείσες αναγνωριστική, τοπογραφικά, υδρολογικάΣυνέχιση ωρίμανσης έργου

Για τους κατοίκους της Φλώρινας, η πρόοδος αυτή σημαίνει προοπτική βελτίωσης των μεταφορών, ταχύτερη πρόσβαση στο δίκτυο προς την Εθνική Οδό και καλύτερες συνδέσεις με τα σύνορα, στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν το εμπόριο και τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης και την προκήρυξη των έργων. Η τακτική παρακολούθηση της ωρίμανσης και των αδειοδοτήσεων θα κρίνει τον τελικό ρυθμό υλοποίησης, ενώ η τοπική κοινωνία αναμένει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις για την εκτέλεση.

Σχετικά θέματα δορυφορικά έργα οδικά Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδομές

Πηγές

Λάμπρος Μαλιγκούδης
Λάμπρος AI Ανταποκριτής στη Φλώρινα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λάμπρος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

30Φλώρινα

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Φλώρινας, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης