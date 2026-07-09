Προσωρινές αλλαγές στη Δημοτική Συγκοινωνία του Αιγάλεω λόγω ασφαλτόστρωσης

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοίνωσε προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Δημοκρατίας. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τις νέες διαδρομές.

Τι αλλάζει και πότε

Ο Δήμος Αιγάλεω ενημέρωσε ότι εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Δημοκρατίας θα ισχύσουν προσωρινές τροποποιήσεις στο δρομολόγιο της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Οι αλλαγές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

Η δημοτική αρχή αιτιολογεί τις παρεμβάσεις ως αναγκαίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Η ανακοίνωση συστήνει στους επιβάτες να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για τις προσωρινές διαδρομές, που θα δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ο Δήμαρχος Αιγάλεω καλεί τους δημότες να είναι σε εγρήγορση και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής για τυχόν εξελίξεις σχετικά με τις εργασίες και τις τροποποιήσεις στις συγκοινωνίες.»

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα

Οι δύο μέρες εργασιών συμπίπτουν με καλοκαιρινή περίοδο κατά την οποία πολλοί δημότες χρησιμοποιούν τη δημοτική συγκοινωνία για μετακινήσεις προς υπηρεσίες, αγορές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η αναδιάταξη των δρομολογίων μπορεί να προκαλέσει μικρές καθυστερήσεις ή αλλαγές στις στάσεις που εξυπηρετούνται.

Οι γείτονες της οδού Δημοκρατίας θα δουν τις πιο άμεσες αλλαγές, καθώς οι εργασίες ενδέχεται να περιορίσουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία και να απαιτήσουν εναλλακτικές διαδρομές για τα λεωφορεία της δημοτικής γραμμής.

Ελέγξτε την ιστοσελίδα του Δήμου και τα social media πριν από κάθε μετακίνηση.

Προγραμματίστε επιπλέον χρόνο για τις διαδρομές την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

Αν έχετε ανάγκη πρόσβασης σε συγκεκριμένη στάση, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Δημοτικής Συγκοινωνίας για διευκρινίσεις.

Η δημοτική αρχή υπενθυμίζει ότι οι εργασίες έχουν στόχο τη μακροπρόθεσμη αναβάθμιση της υποδομής και την ασφαλέστερη κίνηση οχημάτων και πεζών στην πόλη.

Ημερομηνία Λόγος Επιπτώσεις 8 Ιουλίου 2026 Ασφαλτόστρωση στην οδό Δημοκρατίας Προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων 9 Ιουλίου 2026 Συνέχιση εργασιών ασφαλτόστρωσης Προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων

Για ακριβείς ώρες δρομολογίων και λίστες στάσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι κάτοικοι καλούνται να ανατρέξουν στις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η τήρηση των προσωρινών ρυθμίσεων αποσκοπεί στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών και στην ελαχιστοποίηση της όχλησης για τους κατοίκους.