Προβληματισμός στον Πειραιά για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού

Η δημόσια παρέμβαση της Στέλλας Βαρτελάτου φέρνει στο προσκήνιο ανησυχίες για επιπτώσεις στον Πειραιά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού από το προωθούμενο Ειδικό Χωροταξικό, που, σύμφωνα με την κριτική, προχωρεί μέσω ΚΥΑ χωρίς επαρκή διαβούλευση.

Ανήσυχοι οι τοπικοί φορείς για τις συνέπειες στον αστικό ιστό και την οικονομία

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Πειραιά και στα νησιά της Α' Πειραιά το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που προωθείται, όπως μετέφεραν εκπρόσωποι του κλάδου και πολιτικά στελέχη. Η πολιτικός μηχανικός και λιμενολόγος Στέλλα Βαρτελάτου, με δημόσια παρέμβαση και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ανέδειξε δυσλειτουργίες και κενά του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις για την περιοχή.

Σύμφωνα με την παρέμβαση, το νομοθετικό πλαίσιο προωθείται μέσω ΚΥΑ χωρίς ουσιαστική δημόσια διαβούλευση, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των διαφορετικών προορισμών. Στο κείμενο υπογραμμίζεται ο κίνδυνος οι οριζόντιες ρυθμίσεις να οδηγούν σε οικονομική πίεση κατοίκων και επαγγελματιών και σε «απαξίωση» περιουσιών.

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού προχωρά σε οριζόντιες απαγορεύσεις και αντιφάσεις. Χωρίς διευρυμένο διάλογο»

Η κριτική επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες επιπτώσεις για την πόλη και τις παραλιακές ζώνες: από πιθανά προβλήματα στον αστικό ιστό του Πειραιά μέχρι αλλαγές στη χρήση γης που θα επηρεάσουν επιχειρήσεις και κατοικίες στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Στην αναφορά γίνονται ειδικές αναφορές σε περιοχές όπως τα Καμίνια και τα Μέθανα, όπου οι συνέπειες θα είναι «πολλές και αισθητές», σύμφωνα με την παρέμβαση.

Η παρέμβαση της κ. Βαρτελάτου περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για πιο ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς όμως να αναφέρονται στο δημοσίευμα συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα ή νομικές τροποποιήσεις. Επισημαίνεται ότι το ζήτημα απαιτεί συγκροτημένη στρατηγική, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου και με ευρεία διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.

Κύριο πρόβλημα: προώθηση του πλαισίου μέσω ΚΥΑ χωρίς επαρκή δημόσιο διάλογο.

προώθηση του πλαισίου μέσω ΚΥΑ χωρίς επαρκή δημόσιο διάλογο. Προβλεπόμενες επιπτώσεις: οικονομική πίεση σε επαγγελματίες και ιδιοκτήτες, αλλαγές χρήσεων γης, επιβάρυνση αστικού ιστού.

οικονομική πίεση σε επαγγελματίες και ιδιοκτήτες, αλλαγές χρήσεων γης, επιβάρυνση αστικού ιστού. Τοπικό ενδιαφέρον: πιθανή επίδραση στον Πειραιά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού (από Καμίνια έως Μέθανα).

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις επόμενες νομοθετικές κινήσεις. Η υιοθέτηση οριζόντιων απαγορεύσεων χωρίς προσαρμογή στα τοπικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξει την οικονομική λειτουργία ζωνών με έντονη ναυτιλιακή, τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

Ζήτημα Πιθανή επίπτωση ΚΥΑ χωρίς διαβούλευση Έλλειμμα νομιμοποίησης και αντιδράσεις τοπικών φορέων Οριζόντιες ρυθμίσεις Μη εφαρμόσιμες λύσεις σε τοπικά χαρακτηριστικά Χρήσεις γης Κίνδυνος απαξίωσης περιουσιών και οικονομική ασφυξία

Η συζήτηση αναμένεται να κλιμακωθεί καθώς το θέμα θα απασχολήσει τόσο τοπικούς φορείς όσο και επαγγελματικές ενώσεις. Για τους κατοίκους του Πειραιά η κεντρική πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Τοπική επισημασία: Η παρέμβαση στελεχών που εκπροσωπούν την Α' Πειραιά φέρνει το ζήτημα κοντά στην καθημερινότητα της πόλης και ανοίγει την ανάγκη για οργανωμένο διάλογο μεταξύ πολιτείας, δήμων και παραγωγικών φορέων.