Ρέθυμνο: Άνδρας 55 ετών κατέρρευσε και πέθανε σε εστιατόριο ξενοδοχείου

Ένας 55χρονος έχασε τη ζωή του χθες το πρωί σε εστιατόριο ξενοδοχειακής μονάδας στον Πηγιανό Κάμπο. Το ΕΚΑΒ επενέβη άμεσα· τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν με νεκροψία-νεκροτομή.

Αιφνίδιος θάνατος σε ξενοδοχείο στον Πηγιανό Κάμπο

Σοκ προκάλεσε χθες το πρωί στο Πηγιανό Κάμπο του Ρεθύμνου το ξαφνικό περιστατικό θανάτου ενός άνδρα που βρισκόταν στο εστιατόριο ξενοδοχειακής μονάδας. Ο άνδρας, ηλικίας 55 ετών, σηκώθηκε από το τραπέζι και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατέρρευσε μπροστά σε παρευρισκόμενους, σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές.

Παρά την άμεση κλήση και την παρέμβαση του ΕΚΑΒ, οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο δεν κατόρθωσαν να τον ανανήψουν. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε επιβεβαιωμένα προβλήματα υγείας, ωστόσο η ακριβής αιτία του θανάτου θα προκύψει από την προγραμματισμένη νεκροψία – νεκροτομή.

«Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 55χρονος άνδρας δεν φέρεται να αντιμετώπιζε επιβεβαιωμένα προβλήματα υγείας.»

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε πελάτες και προσωπικό του καταλύματος και ενεργοποίησε τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου, οι αρχές ακολουθούν τυπικά διαδικασίες προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες και τυχόν ιατρικά αίτια.

Τοποθεσία: Πηγιανός Κάμπος, Ρέθυμνο

Ηλικία θύματος: 55 ετών

Επέμβαση: Άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ , προσπάθειες ανάνηψης χωρίς επιτυχία

, προσπάθειες ανάνηψης χωρίς επιτυχία Επόμενο βήμα: Νεκροψία – νεκροτομή για τον προσδιορισμό αιτίας

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού στην περιοχή, τέτοια γεγονότα υπενθυμίζουν την ανάγκη για εκπαιδευμένο προσωπικό σε πρώτες βοήθειες και για δράσεις ενημέρωσης περισσοτέρων μονάδων όσον αφορά την αντιμετώπιση επειγόντων ιατρικών περιστατικών. Επιπλέον, για το ευρύ κοινό εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την πληρότητα των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Χθες το πρωί Ηλικία θύματος 55 Τοποθεσία Πηγιανός Κάμπος, Ρέθυμνο Άμεση ενέργεια Κλήση και επέμβαση ΕΚΑΒ Επόμενο στάδιο Νεκροψία – νεκροτομή

Οι Αρχές παραμένουν στη φάση συλλογής στοιχείων και αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας όταν ολοκληρωθεί. Κάθε επιπλέον πληροφορία που θα δοθεί στη δημοσιότητα θα συνεισφέρει στην κατανόηση των συνθηκών του περιστατικού και στη διασφάλιση της ενημέρωσης των κατοίκων του Ρεθύμνου.