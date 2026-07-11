Ρόδος: Καταγγελία για εκβιασμό με γυμνές φωτογραφίες και απειλή δολοφονίας

Μήνυση σε βάρος 25χρονου υπηκόου Πακιστάν υπέβαλε 38χρονη στη Ρόδο, καταγγέλλοντας εκβιασμό με δημοσιοποίηση προσωπικών φωτογραφιών και απειλές κατά της ζωής της. Η υπόθεση διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

Εισαγωγή και ενέργειες της Αστυνομίας

Μια σοβαρή καταγγελία για εκβιασμό και απειλές απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 μια 38χρονη υπήκοος Αλβανίας προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και υπέβαλε μήνυση κατά 25χρονου υπηκόου Πακιστάν. Μετά την υποβολή της μήνυσης, όπως αναφέρεται, οι αρχές άρχισαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και διενεργούν προανάκριση για τον έλεγχο των όσων κατατέθηκαν.

Η καταγγελία περιλαμβάνει δύο κύριες επιβαρυντικές αιτιάσεις: πρώτον, ότι ο 25χρονος απείλησε να δημοσιοποιήσει «γυμνές φωτογραφίες» της γυναίκας στο διαδίκτυο και σε συγγενικά της πρόσωπα· δεύτερον, ότι την απείλησε ευθέως για τη ζωή της.

Περιγραφή των ισχυρισμών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μήνυσης, η 38χρονη κατήγγειλε πως στις 5 Ιουλίου 2025 ο κατηγορούμενος την απείλησε ότι θα προχωρήσει σε δημοσιοποίηση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων με σκοπό να την εκβιάσει και να την υποχρεώσει σε σχέση μαζί του. Στο πλαίσιο της ίδιας καταγγελίας, περιλαμβάνεται και απειλή για τη σωματική της ακεραιότητα, που συνδέει την πιθανή βία με την άρνησή της να διατηρήσει σχέση με τον φερόμενο ως δράστη.

«όταν βγω από εδώ που είμαι θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω»

Στην καταγγελία αναφέρεται επίσης ότι ο 25χρονος κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο, στοιχείο που ο ίδιος, σύμφωνα με την μήνυση, υπαινίχθηκε με τη φράση «όταν βγω από εδώ που είμαι».

Διαδικασία και επόμενα βήματα

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζουν πλέον τα παρεχόμενα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών και να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Η έρευνα, όπως αναφέρεται, θα περιλάβει την εξέταση των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, των καταθέσεων της παθούσας και κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να συμβάλει στην τεκμηρίωση ή απομείωση των καταγγελλομένων πράξεων.

Καταγγέλλουσα: 38χρονη υπήκοος Αλβανίας

38χρονη υπήκοος Αλβανίας Κατηγορούμενος: 25χρονος υπήκοος Πακιστάν (κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο)

25χρονος υπήκοος Πακιστάν (κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο) Κύριες κατηγορίες: εκβιασμός μέσω απειλής δημοσιοποίησης προσωπικών φωτογραφιών, απειλή κατά της ζωής

εκβιασμός μέσω απειλής δημοσιοποίησης προσωπικών φωτογραφιών, απειλή κατά της ζωής Ημερομηνίες: απειλή καταγγέλλεται ότι έλαβε χώρα στις 5/7/2025· επίσημη προσέλευση και μήνυση στο Τμήμα Αρχαγγέλου στις 8/7/2026

Τοπικές επιπτώσεις και σημειώσεις

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων για την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Τέτοιου τύπου περιστατικά μπορεί να επηρεάσουν την αίσθηση ασφάλειας των δημοτών, ειδικά όταν περιλαμβάνουν απειλές βίας και ψηφιακό εκβιασμό. Η διερεύνηση των ψηφιακών στοιχείων και ο έλεγχος των επικοινωνιών θα είναι κρίσιμοι για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στοιχείο Περιγραφή Καταγγελία Εκβιασμός με δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών, απειλή ζωής Ημερομηνία απειλής 5/7/2025 Ημερομηνία μήνυσης 8/7/2026 Εμπλεκόμενα πρόσωπα 38χρονη (υπήκοος Αλβανίας), 25χρονος (υπήκοος Πακιστάν)

Η τοπική Αστυνομία ενημερώνει ότι προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες και καλεί όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η εξέλιξη της προανάκρισης θα καθορίσει και τα επόμενα νομικά βήματα.