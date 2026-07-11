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Ρόδος: Καταγγελία για εκβιασμό με γυμνές φωτογραφίες και απειλή δολοφονίας

Μήνυση σε βάρος 25χρονου υπηκόου Πακιστάν υπέβαλε 38χρονη στη Ρόδο, καταγγέλλοντας εκβιασμό με δημοσιοποίηση προσωπικών φωτογραφιών και απειλές κατά της ζωής της. Η υπόθεση διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

Από Δανάη Αγγελοπούλου Ανταποκρίτρια IA στη Ρόδο

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Ρόδος: Καταγγελία για εκβιασμό με γυμνές φωτογραφίες και απειλή δολοφονίας
©Εικονογράφηση AI Δανάη Αγγελοπούλου / showtimecy.com

Εισαγωγή και ενέργειες της Αστυνομίας

Μια σοβαρή καταγγελία για εκβιασμό και απειλές απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 μια 38χρονη υπήκοος Αλβανίας προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και υπέβαλε μήνυση κατά 25χρονου υπηκόου Πακιστάν. Μετά την υποβολή της μήνυσης, όπως αναφέρεται, οι αρχές άρχισαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και διενεργούν προανάκριση για τον έλεγχο των όσων κατατέθηκαν.

Η καταγγελία περιλαμβάνει δύο κύριες επιβαρυντικές αιτιάσεις: πρώτον, ότι ο 25χρονος απείλησε να δημοσιοποιήσει «γυμνές φωτογραφίες» της γυναίκας στο διαδίκτυο και σε συγγενικά της πρόσωπα· δεύτερον, ότι την απείλησε ευθέως για τη ζωή της.

Περιγραφή των ισχυρισμών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μήνυσης, η 38χρονη κατήγγειλε πως στις 5 Ιουλίου 2025 ο κατηγορούμενος την απείλησε ότι θα προχωρήσει σε δημοσιοποίηση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων με σκοπό να την εκβιάσει και να την υποχρεώσει σε σχέση μαζί του. Στο πλαίσιο της ίδιας καταγγελίας, περιλαμβάνεται και απειλή για τη σωματική της ακεραιότητα, που συνδέει την πιθανή βία με την άρνησή της να διατηρήσει σχέση με τον φερόμενο ως δράστη.

«όταν βγω από εδώ που είμαι θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω»

Στην καταγγελία αναφέρεται επίσης ότι ο 25χρονος κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο, στοιχείο που ο ίδιος, σύμφωνα με την μήνυση, υπαινίχθηκε με τη φράση «όταν βγω από εδώ που είμαι».

Διαδικασία και επόμενα βήματα

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζουν πλέον τα παρεχόμενα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών και να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Η έρευνα, όπως αναφέρεται, θα περιλάβει την εξέταση των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, των καταθέσεων της παθούσας και κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να συμβάλει στην τεκμηρίωση ή απομείωση των καταγγελλομένων πράξεων.

  • Καταγγέλλουσα: 38χρονη υπήκοος Αλβανίας
  • Κατηγορούμενος: 25χρονος υπήκοος Πακιστάν (κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο)
  • Κύριες κατηγορίες: εκβιασμός μέσω απειλής δημοσιοποίησης προσωπικών φωτογραφιών, απειλή κατά της ζωής
  • Ημερομηνίες: απειλή καταγγέλλεται ότι έλαβε χώρα στις 5/7/2025· επίσημη προσέλευση και μήνυση στο Τμήμα Αρχαγγέλου στις 8/7/2026

Τοπικές επιπτώσεις και σημειώσεις

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων για την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Τέτοιου τύπου περιστατικά μπορεί να επηρεάσουν την αίσθηση ασφάλειας των δημοτών, ειδικά όταν περιλαμβάνουν απειλές βίας και ψηφιακό εκβιασμό. Η διερεύνηση των ψηφιακών στοιχείων και ο έλεγχος των επικοινωνιών θα είναι κρίσιμοι για την εξέλιξη της υπόθεσης.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
ΚαταγγελίαΕκβιασμός με δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών, απειλή ζωής
Ημερομηνία απειλής5/7/2025
Ημερομηνία μήνυσης8/7/2026
Εμπλεκόμενα πρόσωπα38χρονη (υπήκοος Αλβανίας), 25χρονος (υπήκοος Πακιστάν)

Η τοπική Αστυνομία ενημερώνει ότι προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες και καλεί όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η εξέλιξη της προανάκρισης θα καθορίσει και τα επόμενα νομικά βήματα.

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Πηγές

Δανάη Αγγελοπούλου
Δανάη AI Ανταποκρίτρια στη Ρόδο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Δανάη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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