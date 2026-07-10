Σίγρι: ημερίδα για βιώσιμο τουρισμό, γαστρονομία και τοπική παραγωγή στο Παλαιοντολογικό Μουσείο

Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 11:00, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι, διοργανώνεται ημερίδα στο πλαίσιο του LESVOS Food Fest 2026 με στόχο τη σύνδεση της φυσικής κληρονομιάς και της τοπικής παραγωγής προς όφελος ενός αυθεντικού, βιώσιμου προορισμού.

Ημέρα εστίασης στην τοπική ταυτότητα

Την προσεχή Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 11:00 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι θα πραγματοποιηθεί θεματική ημερίδα με τίτλο «Λέσβος: Τουρισμός με Ταυτότητα – Χτίζοντας έναν Αυθεντικό Προορισμό». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα του LESVOS Food Fest 2026 και επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της γαστρονομίας.

Ο πυρήνας της συζήτησης θα είναι η αναγνώριση της Λέσβου ως Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO και οι δυνατότητες που ανοίγει αυτή η διάκριση για την ανάπτυξη μορφών τουρισμού που σέβονται και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού.

Στόχοι και συμμετέχοντες

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί και θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικοί φορείς, επαγγελματίες του τουρισμού, παραγωγοί, συνεταιρισμοί και ειδικοί στον χώρο της αγροδιατροφής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η χάραξη ενός πρακτικού προτύπου βιώσιμου και αυθεντικού τουρισμού που θα βασίζεται σε:

τοπικά προϊόντα και αγροδιατροφή,

και αγροδιατροφή, παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής,

επισκέψιμες μονάδες και εμπειρίες παραγωγών,

σύνδεση φυσικής κληρονομιάς με τουριστικές δραστηριότητες.

Θεματικές που θα αναπτυχθούν

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θεματικές μορφές τουρισμού που μπορούν να αναδειχθούν στο νησί, όπως:

γευσιγνωσίες κρασιού, ούζου, ελαιολάδου, μελιού και μπύρας,

επισκέψιμες μονάδες παραγωγής (οινοποιεία, ελαιοτριβεία),

δίκτυα τοπικών παραγωγών και συνεταιρισμών,

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τουριστικών προϊόντων για μικρές επιχειρήσεις.

Τοπικός αντίκτυπος

Για τη Λέσβο, η συστηματική προώθηση της σχέσης γεωπάρκου–τοπικής παραγωγής μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενίσχυση μικρών παραγωγών και δημιουργία νέων συνεργειών μεταξύ τουρισμού και αγροδιατροφής. Η έμφαση σε εμπειρικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε μονάδες, γευσιγνωσίες) αναμένεται να αυξήσει τη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών και να πολλαπλασιάσει τα εισοδήματα των τοπικών επιχειρήσεων.

Πρακτικές πληροφορίες

Ημερομηνία Ώρα Τόπος Πλαίσιο 11/07/2026 11:00 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Σίγρι LESVOS Food Fest 2026

Η ημερίδα προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης και ενημέρωσης για παραγωγούς και επιχειρηματίες που επιδιώκουν να ενσωματώσουν την τοπική κληρονομιά στις τουριστικές τους προσφορές. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής μπορούν να ενημερωθούν για τις παρουσιάσεις και τα προγράμματα συνεργασίας με θεσμικούς φορείς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών εξαρτάται από τη συνέχεια των δράσεων μετά την ημερίδα: σχεδιασμός επισκέψιμων διαδρομών, εκπαιδευτικά προγράμματα για παραγωγούς και στοχευμένες προσφορές γαστρονομικού τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.