Σημείο μνήμης για την ξυλοναυπηγική στο Πλωμάρι: λεύκωμα και ντοκιμαντέρ στη Μαρίνα

Παρουσίαση λευκώματος και προβολή ντοκιμαντέρ για την παράδοση των καραβομαραγκών του Πλωμαρίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου στη Μαρίνα Πλωμαρίου.

Η βραδιά αφιερωμένη στην ξυλοναυπηγική του Πλωμαρίου

Μια εκδήλωση που στοχεύει στην ανάδειξη της ναυτικής κληρονομιάς του τόπου οργανώνεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 19:30 στη Μαρίνα Πλωμαρίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «Το Πόλιον» φιλοξενεί την παρουσίαση του λευκώματος και την προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Ξυλοναυπηγική Παράδοση στο Πλωμάρι», που καταγράφει την ιστορία και την τεχνογνωσία των παραδοσιακών καϊκιών.

Η εκδήλωση επιχειρεί να ξαναφέρει στο φως μια τεχνική που αποτέλεσε για δεκαετίες βασικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ταυτότητας του χωριού. Στα εκτενή φωτογραφικά ντοκουμέντα και στις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται στο λεύκωμα αναδεικνύονται οι πρακτικές της επιλογής ξύλου, η κατασκευή της καμπύλης του σκαριού και ο τρόπος ισορροπίας που απαιτούσε η θάλασσα του Αιγαίου.

Κεντρικό στοιχείο της έκδοσης είναι η αναφορά στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή αυτή την τέχνη· ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους Δούκα Γιαμουγιάννη και Ανδρέα Λιόλιο, καραβομαραγκούς που συνδέθηκαν με την παράδοση των πλωμαρίτικων ταρσανάδων.

«Η Ξυλοναυπηγική Παράδοση στο Αιγαίο»

Η προβολή του ντοκιμαντέρ θα φέρει στο προσκήνιο οπτικό υλικό και αφηγήσεις από τις εργασίες των ταρσανάδων, δίνοντας στους θεατές την ευκαιρία να γνωρίσουν με λεπτομέρεια τα βήματα της κατασκευής των παραδοσιακών σκαφών και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούσαν οι καραβομαραγκοί.

Αντικείμενο: λεύκωμα και ντοκιμαντέρ για την ξυλοναυπηγική.

Ημερομηνία και ώρα: 15/7/2026 , 19:30 .

, . Τόπος: Μαρίνα Πλωμαρίου .

. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «Το Πόλιον».

Για το τοπικό κοινό η εκδήλωση έχει διπλή σημασία: αφενός τεκμηριώνει και συγκεντρώνει σε έντυπη και οπτική μορφή πολύτιμο υλικό για μελέτη και διδασκαλία, αφετέρου λειτουργεί ως κίνητρο για δράσεις διαφύλαξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η καταγραφή των μεθόδων και των προσώπων που σχετίζονται με τους ταρσανάδες βοηθά στην αποτροπή της πλήρους λήθης μιας δεξιότητας που απαιτούσε χρόνους, υλικά και ειδικευμένη γνώση.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 15/7/2026 Ώρα 19:30 Τόπος Μαρίνα Πλωμαρίου Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «Το Πόλιον»

Η έμφαση στην τεκμηρίωση —φωτογραφίες, μαρτυρίες και ιστορικές αναφορές— καθιστά το υλικό χρήσιμο όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητές και φορείς τοπικής ανάπτυξης που επιδιώκουν να συνδέσουν την πολιτιστική κληρονομιά με οικονομικές πρωτοβουλίες. Η βραδιά στη Μαρίνα αναμένεται να προσελκύσει ενδιαφέρον από ντόπιους και επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη.

Η ανάδειξη των πλωμαρίτικων ταρσανάδων και των ανθρώπων τους αποτελεί βήμα για τη διαφύλαξη μνήμης και τεχνικής γνώσης — στοιχείο κρίσιμο για την πολιτιστική συνέχεια του Πλωμαρίου.