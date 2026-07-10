Σοκ στις Σέρρες: Οικογένεια παρέλαβε λάθος σορό — διατάχθηκε ΕΔΕ και αναμένεται αίτημα εκταφής

Οικογένεια στις Σέρρες ανακάλυψε ότι η σορός που της δόθηκε από το νοσοκομείο δεν ανήκε στον δικό της άνθρωπο. Το νοσοκομείο διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και η οικογένεια προχωρεί σε μήνυση και πιθανή αίτηση εκταφής.

Λανθασμένη παράδοση σορού στο Νοσοκομείο Σερρών

Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τοπικά αφορά οικογένεια κατοίκου των Σερρών που προσήλθε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για να παραλάβει τη σορό συγγενούς και διαπίστωσε ότι της παρουσιάστηκε λάθος πτώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα και την ΕΡΤ, η κόρη του θανόντος αναγνώρισε αμέσως ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της και ενημέρωσε την Αστυνομία, προχωρώντας σε μηνυτήρια αναφορά.

Από το νοσοκομείο έχουν δώσει στοιχεία που τοποθετούν τα γεγονότα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες: στις 06/07/2026 κατέληξαν στο νοσοκομείο δύο ασθενείς — ο Β.Λ., 86 ετών, κάτοικος Σερρών στην Παθολογική Κλινική, και ο Ι.Μ., 79 ετών, κάτοικος Ξάνθης στη ΜΕΘ. Οι συγγενείς του ασθενή από την Ξάνθη προέβησαν σε αναγνώριση και παρέλαβαν τη σορό την 07/07/2026, ενώ οι συγγενείς του Σερραίου που προσήλθαν για την παραλαβή την 08/07/2026 δεν αναγνώρισαν τον συγγενή τους.

Αστυνομική εμπλοκή : Υποβλήθηκε μήνυση από την οικογένεια μετά την αναγνώριση του σφάλματος.

: Υποβλήθηκε μήνυση από την οικογένεια μετά την αναγνώριση του σφάλματος. Διοικητική έρευνα : Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν οι συνθήκες της λανθασμένης παράδοσης.

: Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν οι συνθήκες της λανθασμένης παράδοσης. Νομικές ενέργειες: Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει άδεια από τον εισαγγελέα για εκταφή σορού που θάφτηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο.

Ημερομηνία Γεγονός 06/07/2026 Καταγράφηκαν δύο θάνατοι στο νοσοκομείο (Β.Λ. 86, Ι.Μ. 79) 07/07/2026 Συγγενείς του Ι.Μ. αναγνώρισαν και παρέλαβαν τη σορό 08/07/2026 Συγγενείς του Β.Λ. δεν αναγνώρισαν τον συγγενή τους — υποβλήθηκε μήνυση

Η όλη κατάσταση φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και διαχείρισης νεκρών στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συνύπαρξη ασθενών με διαφορετικό θρησκευτικό υπόβαθρο και ταχεία ταφή. Οι αναφορές ότι η άλλη σορός θάφτηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης περιπλέκουν την υπόθεση και θέτουν ζητήματα σεβασμού θρησκευτικών εθίμων και σωστής τελετής ταφής.

Η ΕΔΕ που διατάχθηκε αποσκοπεί στην εξακρίβωση των ευθυνών και στην ανάδειξη των ακριβών περιστατικών που οδήγησαν στην ανταλλαγή. Παράλληλα, ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου επιχειρεί να λάβει τις απαιτούμενες εισαγγελικές διατάξεις, εφόσον κριθούν απαραίτητες, για την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Για τους κατοίκους των Σερρών, το περιστατικό αυτό εγείρει ανησυχίες για τη διαχείριση ευαίσθητων διαδικασιών σε κρίσιμες στιγμές, καθώς και για την αξιοπιστία των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη μεταθανάτια φροντίδα. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν εάν θα υπάρξει ταχεία διαλεύκανση και ποια μέτρα θα ληφθούν για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.