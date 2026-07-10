Σοκ στις Σέρρες: Οικογένεια παρέλαβε λάθος σορό — ΕΔΕ και αίτημα για εκταφή

Μακάβριο λάθος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών οδήγησε σε μήνυση, έρευνα και αίτημα εκταφής για σορό που έχει ταφεί στην Ξάνθη.

Σοβαρή σύγχυση στο νεκροτομείο του νοσοκομείου

Στις Σέρρες ξέσπασε έντονη αναστάτωση μετά τον εντοπισμό λάθους κατά την παράδοση σορού από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Οικογένεια κλήθηκε για να αναγνωρίσει και να παραλάβει τον 86χρονο συγγενή της, αλλά διαπίστωσε ότι της παραδόθηκε η σορός άλλου άνδρα. Η κόρη του αποβιώσαντος αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος, ενημέρωσε την Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι διέταξε Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες. Το περιστατικό αφορά δύο θανάτους που καταγράφηκαν στο νοσοκομείο τη νύχτα της 6ης Ιουλίου 2026 και τις επόμενες μέρες.

«Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των δύο νεκρών»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το νοσοκομείο, στις 06/07/2026 απεβίωσε στην Παθολογική κλινική ο ασθενής με αρχικά Β.Λ., κάτοικος Σερρών, ηλικίας 86 ετών. Την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα στις 01:44 π.μ. απεβίωσε στη ΜΕΘ ο ασθενής Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης, 79 ετών.

Ημερομηνία Αρχικά Κατοικία Ηλικία 06/07/2026 Β.Λ. Σέρρες 86 06/07/2026 Ι.Μ. Ξάνθη 79

Οι συγγενείς του Ι.Μ. προέβησαν σε αναγνώριση και παρέλαβαν το σώμα στις 07/07/2026, με συνέπεια να ταφεί σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης. Όταν την επόμενη ημέρα προσήλθαν οι συγγενείς του Β.Λ. για να παραλάβουν τη σορό, δεν αναγνώρισαν τον δικό τους άνθρωπο.

Ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου έχει αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων, «εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες», προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας που υπέβαλε μήνυση αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή της σορού που έχει ήδη ταφεί στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και διαχείρισης σωμάτων στα νοσοκομεία της περιοχής, με άμεσες συνέπειες για τις εμπλεκόμενες οικογένειες αλλά και για το τοπικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι κάτοικοι των Σερρών αναμένουν τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και τυχόν δικαστικών ενεργειών, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διασφαλίσουν ότι παρόμοιοι λάθοι δεν θα επαναληφθούν.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Οι οικογένειες απαιτούν διαφάνεια και πλήρη διερεύνηση των διαδικασιών ταυτοποίησης.

Το νοσοκομείο έχει ξεκινήσει ΕΔΕ για να εντοπίσει ευθύνες.

Ενδεχόμενη εκταφή στην Ξάνθη εξαρτάται από εισαγγελική διάταξη και νομικές διαδικασίες.

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί την υπόθεση, που συνδυάζει νομικά, διοικητικά και ανθρώπινα ζητήματα. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη στην ΕΔΕ ή στις δικαστικές ενέργειες θα επηρεάσει άμεσα τις εμπλεκόμενες οικογένειες και ενδεχομένως θα οδηγήσει σε αναθεώρηση των πρωτοκόλλων στα νοσοκομεία της περιφέρειας.