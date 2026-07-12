Σοβαρή πτώση εργαζόμενου στο εργοτάξιο Cut and Cover της Κοζάνης — Καταγγελίες για συγκάλυψη

60χρονος εργάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων κατά τη σκυροδέτηση στον σιδηροδρομικό σταθμό ΟΣΕ. Το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλει παραλείψεις ασφαλείας και συνεχούς λειτουργίας του εργοταξίου παρά τον τραυματισμό.

Τραυματισμός κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο εργοτάξιο του σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ στην Κοζάνη (έργο Cut and Cover), όταν ένας 60χρονος εργαζόμενος έπεσε από ύψος περίπου 9 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σκυροδέτησης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο ΓΝ «Μαμάτσειο» Κοζάνης και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω νοσηλεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Κοζάνης, η ζωή του εργαζόμενου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Καταγγελίες για τη διαχείριση του περιστατικού

Το Συνδικάτο εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τον τρόπο που χειρίστηκε το συμβάν η εργολήπτρια εταιρεία «ΕΛΙΚΑ» και καταγγέλλει προσπάθεια απόκρυψης. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι εργασίες στο σημείο συνεχίστηκαν κανονικά παρά την παρουσία ασθενοφόρου και την ανάγκη μεταφοράς του τραυματία, ενώ το περιστατικό δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές μόνο μετά από παρέμβαση του Συνδικάτου το Σάββατο.

«Ουδέποτε ενημερώθηκε η επιθεώρηση εργασίας ούτε και έγινε αυτοψία – έλεγχος στον χώρο του ατυχήματος», αναφέρει το Συνδικάτο στην ανακοίνωσή του.

Το Σωματείο αναφέρει επίσης ότι, μετά την κινητοποίησή του το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου, οι εργασίες διακόπηκαν προσωρινά. Επισημαίνει ωστόσο ότι στο συγκεκριμένο έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ανατεθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία, «απουσιάζουν στοιχειώδη μέτρα υγιεινής και ασφάλειας».

Ευρύτερες επισημάνσεις και επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία

Η ανακοίνωση του Συνδικάτου συνδέει το περιστατικό και με πολιτικές επιλογές σχετικά με τα όρια συνταξιοδότησης και τα ασφαλιστικά ένσημα των οικοδόμων, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει ευθύνες. Η τοπική κοινότητα καλείται να παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς αφορά τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων σε δημόσια έργα όσο και την ομαλή ολοκλήρωση ενός έργου που επηρεάζει τη λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού και, κατ' επέκταση, την καθημερινότητα της πόλης.

Ημερομηνία ατυχήματος: 10 Ιουλίου

10 Ιουλίου Ηλικία τραυματία: 60 ετών (αναφέρεται με αρχικά Φ.Χ. στην ανακοίνωση)

60 ετών (αναφέρεται με αρχικά Φ.Χ. στην ανακοίνωση) Αρχικό νοσοκομείο: ΓΝ «Μαμάτσειο» Κοζάνης • Μεταφορά: ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

ΓΝ «Μαμάτσειο» Κοζάνης • ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Εταιρεία σε έργο: «ΕΛΙΚΑ»

Χρονολογικό διάγραμμα των γεγονότων

Ημερομηνία Ενέργεια 10/7 Πτώση εργαζομένου από ~9 μ. κατά τη σκυροδέτηση. Μεταφορά στο Μαμάτσειο. 10/7 Μεταφορά στο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω νοσηλεία. 11/7 Παρέμβαση Συνδικάτου, ενημέρωση αστυνομικών αρχών και προσωρινή διακοπή εργασιών.

Για τους κατοίκους και τους υπεύθυνους του έργου προκύπτουν άμεσα ερωτήματα: έγιναν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δηλώσεις στο ΣΕΠΕ; Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο και αν υπάρχουν μέτρα που πρέπει άμεσα να ληφθούν προκειμένου να αποτραπούν νέα περιστατικά; Η τοπική γραφειοκρατία, οι ανάδοχοι και οι ελεγκτικές αρχές θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις τόσο για την αιτία του ατυχήματος όσο και για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας σε ένα έργο που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά από τους φορείς της περιοχής. Το Συνδικάτο ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο Φ.Χ. και ζήτησε άμεση, ανεξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον τραυματισμό.