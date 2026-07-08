Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Καρυστό: άνδρας τραυματίστηκε στο αυτί

Στην περιοχή της Καρύστου σημειώθηκε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας όπου γυναίκα δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της. Το θύμα έλαβε ιατρική φροντίδα σε ιδιωτικό ιατρείο και αποχώρησε από το σπίτι.

Επιτόπια αναφορά από την Καρυστό

Στην πόλη της Καρυστού καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα της σχέσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια έντονου καυγά μέσα στην οικία, η γυναίκα δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της, προκαλώντας αιμορραγία και πόνο.

Ο τραυματίας εγκατέλειψε τη στέγη τους και ζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια. Παρασχέθηκε φροντίδα σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου ο θεράπων ιατρός προχώρησε στον καθαρισμό και στη φροντίδα του τραύματος, λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας πέραν της αρχικής περίθαλψης.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στην κλιμάκωση του λεκτικού σε σωματικό επεισόδιο παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς δεν έχουν γίνει δημόσιες καταθέσεις ή επίσημες ανακοινώσεις με αναλυτικά στοιχεία από τις εμπλεκόμενες πλευρές ή τις αρχές μέχρι αυτή τη στιγμή.

Για τους κατοίκους και τις κοινωνικές δομές της περιοχής, το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για:

την ασφάλεια των οικογενειακών χώρων ·

την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης σε περιστατικά βίας ·

τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών στήριξης και νομικής προστασίας στην τοπική κοινότητα.

Σε επίπεδο διαδικασιών, όταν υπάρξουν τέτοια περιστατικά, οι αρχές συνήθως ενημερώνονται ώστε να εξεταστεί αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες αστυνομικού ή δικαστικού χαρακτήρα. Η παροχή πρώτων βοηθειών και η ιατρική τεκμηρίωση του τραύματος είναι καθοριστικές για τυχόν μελλοντικές νομικές κινήσεις.

Παρακάτω συνοψίζονται τα γνωστά στοιχεία του επεισοδίου:

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Καρυστός Φύση περιστατικού Ενδοοικογενειακή βία · τραυματισμός στο αυτί Ιατρική φροντίδα Παροχή πρώτων βοηθειών σε ιδιωτικό ιατρείο · καθαρισμός του τραύματος

Οι τοπικές υπηρεσίες και οι φορείς κοινωνικής προστασίας θα παρακολουθούν τυχόν εξελίξεις και ανάγκες υποστήριξης για τα εμπλεκόμενα μέλη. Για τους κατοίκους της Καρύστου και της ευρύτερης Εύβοιας, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη εγρήγορσης και ενημέρωσης για τα διαθέσιμα μέσα βοήθειας σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Όταν προκύψουν επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία ή σχετικές αρχές, θα υπάρξει συμπληρωματική ενημέρωση με τα νέα δεδομένα και τις τυχόν νομικές ενέργειες που θα ακολουθηθούν.