Σοβαρό λάθος στο Γ.Ν. Σερρών οδηγεί σε αίτημα εκταφής στην Ξάνθη

Μπερδεμένη ταφή μετά από παράδοση λανθασμένης σορού σε δύο οικογένειες — μήνυση, αίτημα εκταφής και διενέργεια ΕΔΕ από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Πλήρης αναστάτωση σε δύο οικογένειες — η υπόθεση αφορά και την Ξάνθη

Ένα περιστατικό που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τη διαχείριση των νεκρών σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις έρχεται στο φως μετά από σειρά λαθών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δύο θάνατοι που καταγράφηκαν την 6η Ιουλίου οδήγησαν σε σύγχυση κατά την παράδοση των σορών σε συγγενείς, με αποτέλεσμα μία οικογένεια να διαπιστώσει ότι η σορός που παρέλαβε δεν ήταν του δικού της ανθρώπου.

Το περιστατικό αποκτά τοπικό χαρακτήρα για την Ξάνθη επειδή η άλλη οικογένεια που είχε παραλάβει νωρίτερα σορό προέρχεται από την περιοχή μας και έχει ήδη τελέσει ταφή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της πόλης. Μετά την αντίδραση της κόρης του 86χρονου που έλαβε την τρίτη σορό, κατατέθηκε μήνυση και οι νομικοί εκπρόσωποι ζητούν από τον εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια για εκταφή στην Ξάνθη, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει ταφεί ο σωστός άνθρωπος.

Η διοίκηση του νοσοκομείου παραδέχθηκε το μπέρδεμα: όπως αναφέρει, στις 6 Ιουλίου καταγράφηκαν δύο θάνατοι, του 86χρονου Β.Λ. στην Παθολογική Κλινική και του 79χρονου Ι.Μ. από την Ξάνθη στη ΜΕΘ. Η πρώτη αναγνώριση και παράδοση αφορούσε τον 79χρονο και είχε πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου. Ωστόσο, κατά την προσέλευση των οικείων του 86χρονου την επόμενη μέρα αποκαλύφθηκε το σφάλμα.

Για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών το νοσοκομείο διέταξε Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ οι οικογένειες προετοιμάζονται για νομικές ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Ημερομηνίες : 6/7 — δύο θάνατοι στο νοσοκομείο · 7/7 — αναγνώριση και παράδοση μιας σορού · 8/7 — ταφή στην Ξάνθη.

: 6/7 — δύο θάνατοι στο νοσοκομείο · 7/7 — αναγνώριση και παράδοση μιας σορού · 8/7 — ταφή στην Ξάνθη. Ενέργειες : μήνυση από μία οικογένεια · αίτημα εκταφής στην Ξάνθη · ΕΔΕ από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

: μήνυση από μία οικογένεια · αίτημα εκταφής στην Ξάνθη · ΕΔΕ από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Επίπτωση: η υπόθεση αφορά την αξιοπιστία των διαδικασιών αναγνώρισης και παράδοσης σορών και επιφέρει ψυχικό κόστος στις εμπλεκόμενες οικογένειες.

Η πιθανότητα εκταφής δημιουργεί πρακτικά και διοικητικά ζητήματα για τις τοπικές αρχές της Ξάνθης: απαιτείται συντονισμός μεταξύ εισαγγελικών, δημοτικών και θρησκευτικών φορέων ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία, εφόσον η άδεια εκδοθεί. Επιπλέον, η περίπτωση αναδεικνύει την ανάγκη για σαφείς, ασφαλείς πρωτόκολλους ταυτοποίησης και διαχείρισης των σορών, ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά.

Για τους κατοίκους της Ξάνθης η εξέλιξη σημαίνει ότι μπορεί να χρειασθεί να συνεργαστούν τοπικές υπηρεσίες με τις αρμόδιες αρχές των Σερρών, ειδικά αν η εισαγγελική έρευνα οδηγήσει σε εκταφή και νεκροψία. Η έρευνα της ΕΔΕ θα εστιάσει στο πού προέκυψαν τα λάθη, ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι και αν υπήρξαν παραλείψεις στη σήμανση ή στην καταγραφή των σορών.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από την τοπική κοινωνία και τις αρχές, ενώ αναμένονται νεότερα βήματα από τον εισαγγελέα και τα αρμόδια όργανα διοίκησης του νοσοκομείου σχετικά με την πορεία της δικαστικής και διοικητικής διερεύνησης.