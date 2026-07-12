Σοβαρός τραυματισμός 60χρονου σε εργοτάξιο του ΟΣΕ στην Κοζάνη — καταγγελίες για ελλείψεις στην ασφάλεια

Ένας 60χρονος εργάτης τραυματίστηκε ύστερα από πτώση εννέα μέτρων σε εργοτάξιο του ΟΣΕ στην Κοζάνη. Το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλει ελλείψεις στα μέτρα προστασίας και προσπάθεια συγκάλυψης.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε δημόσιο έργο

Ένας 60χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση περίπου 9 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ στην Κοζάνη (μέθοδος Cut and Cover). Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 10 Ιουλίου και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των συνδικαλιστικών φορέων της πόλης.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο» Κοζάνης και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω νοσηλεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτή τη στιγμή η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Κατηγορίες του Συνδικάτου και ζητήματα προστασίας

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Κοζάνης κατήγγειλε ότι στο εργοτάξιο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναφέρουν:

έλλειψη επαρκών μέσων ατομικής προστασίας,

εντατικοποίηση της εργασίας λόγω πιέσεων για επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος,

καταγγελίες για προσπάθεια συγκάλυψης του περιστατικού από την κατασκευαστική εταιρεία.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, η εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο είναι η ΕΛΙΚΑ. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι εργασίες συνεχίστηκαν αμέσως μετά το ατύχημα, παρά την παρουσία ασθενοφόρου στο σημείο, και ότι οι αρχές ενημερώθηκαν μόνο μετά από παρέμβασή τους.

Διαδικαστικά και τοπικές επιπτώσεις

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, έχει ασκηθεί πίεση για επιτάχυνση της παράδοσης, με αποτέλεσμα εντατικοποίηση των εργασιών. Το περιστατικό αναδεικνύει δύο άμεσα ζητήματα για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής:

την ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας σε δημόσια έργα,

την ανάγκη για διαφάνεια και γρήγορη διερεύνηση των αιτιών όταν συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα.

Το Συνδικάτο ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον τραυματία, ο οποίος αναφέρεται στις ανακοινώσεις με τα αρχικά Φ.Χ.

Ημερομηνία Τοποθεσία Ηλικία τραυματία Προσωρινή φροντίδα 10 Ιουλίου Εργοτάξιο ΟΣΕ, Κοζάνη (Cut and Cover) 60 ετών Μαμάτσειο Κοζάνης → ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, περιμένοντας διενέργεια αυτοψίας από την επιθεώρηση εργασίας και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο ατύχημα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται μπορούν να αναμένουν ενημερώσεις από τις αρμόδιες αρχές και το συνδικάτο σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Σημείωση: Η υπόθεση αφορά δημόσιο έργο στην Κοζάνη και εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για την ασφάλεια στην εργασία σε έργα με πιεστικά χρονοδιαγράμματα.