Σπάρτη: Ανοιχτές ξεναγήσεις στο εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου από το γραφείο του Renzo Piano

Δημόσιες ξεναγήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 25–26 Ιουνίου στο εργοτάξιο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, υπό τον συντονισμό του αρχιτεκτονικού γραφείου RPBW και με ξεναγούς τους Mark Carroll και Raffaella Parodi. Το πρόγραμμα παρουσίασε την πρόοδο των έργων, τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το νοσοκομείο και τον ενεργειακό–περιβαλλοντικό σχεδιασμό του.

Ξενάγηση στο εργοτάξιο της Σπάρτης και ενημέρωση των πολιτών

Τις 25 και 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη δημόσια ξενάγηση στο υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, σε διοργάνωση του αρχιτεκτονικού γραφείου RPBW Architects, που υποστηρίζει το σχέδιο του Renzo Piano σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδήλωση οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να δουν την πρόοδο των εργασιών και να ενημερωθούν για τη λειτουργία και τις παροχές που αναμένεται να προσφέρει το νέο νοσηλευτικό συγκρότημα μετά την ολοκλήρωσή του.

Οι ξεναγήσεις έγιναν από τους ατόμους του γραφείου που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό, τους Mark Carroll και Raffaella Parodi. Οι παρουσιαστές εξήγησαν τον αρχιτεκτονικό προσανατολισμό του έργου, με έμφαση σε λύσεις που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην ενεργειακή αυτονομία.

Ενημέρωση για παροχές: οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις ιατρικές υπηρεσίες που προβλέπεται να λειτουργήσουν στο νέο νοσοκομείο.

οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις ιατρικές υπηρεσίες που προβλέπεται να λειτουργήσουν στο νέο νοσοκομείο. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός: ο σχεδιασμός των κτιρίων προβλέπει μέτρα για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σεβασμό στον γύρω χώρο.

ο σχεδιασμός των κτιρίων προβλέπει μέτρα για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σεβασμό στον γύρω χώρο. Διαφάνεια έργου: η δημόσια επίσκεψη έδωσε εικόνα της φάσης υλοποίησης και των επόμενων βημάτων.

Η δράση εντάχθηκε στις παράλληλες εκδηλώσεις του επετειακού προγράμματος SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων και αντίστοιχες ξεναγήσεις σε άλλα υπό ανέγερση νοσοκομεία της χώρας, όπως το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

“τα νοσοκομεία είναι μέρη “παθών” και άγχους, ζουν σε ένα χρόνο και μια μετέωρη διάσταση που αναστέλλονται, αλλά, όπως και στην περίπτωση της Φύσης,”

Η τοπική παρουσία και η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνία της Λακωνίας. Η ενημέρωση αυτή επιτρέπει στους κατοίκους να αποκτήσουν ρεαλιστική εικόνα των υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμες στην περιοχή, καθώς και να ελέγξουν χρονικές και τεχνικές παραμέτρους του έργου. Επίσης, τονίζει την ανάγκη για συντονισμό με τις τοπικές δομές υγείας ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξη του νέου νοσοκομείου στο υπάρχον δίκτυο παροχής υπηρεσιών.

Ημερομηνία Τοποθεσία ξεναγήσεων 23–24 Ιουνίου Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 25–26 Ιουνίου Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης (εργοτάξιο)

Για τους κατοίκους της Σπάρτης, η εξέλιξη του έργου σηματοδοτεί την ενίσχυση της τοπικής πρόσβασης σε νοσοκομειακές υπηρεσίες. Ωστόσο, παραμένει κρίσιμο να δοθούν σαφείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, την επάνδρωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών. Η δημόσια ενημέρωση που παρείχε το αρχιτεκτονικό γραφείο αποτελεί βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς θα αναζητήσουν συμπληρωματικές δεσμεύσεις για τα επόμενα στάδια του έργου.