Σταθερά υψηλά τα ενοίκια φοιτητικής στέγης στο Ρέθυμνο — Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του 2026

Η αυξημένη ζήτηση για μικρά διαμερίσματα και η παρουσία βραχυχρόνιων μισθώσεων διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα στο Ρέθυμνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 η περιοχή παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης, ενώ η Κρήτη συνολικά καταγράφει ανόδους.

Η εικόνα των ενοικίων στην Κρήτη και η θέση του Ρεθύμνου

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η αγορά ενοικίασης κατοικιών στην Κρήτη εμφάνισε αυξήσεις σε πολλές περιφερειακές ενότητες, με εξαίρεση το Ρέθυμνο όπου οι τιμές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η διατήρηση των υψηλών τιμών στο Ρέθυμνο συνδέεται, κατά κύριο λόγο, με τη συνεχιζόμενη ζήτηση για φοιτητική στέγη και την περιορισμένη διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων και γκαρσονιερών.

Τα στοιχεία που καταγράφονται για το νησί δείχνουν ότι η άνοδος στην υπόλοιπη Κρήτη οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της ζήτησης αλλά και στη μείωση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, εξαιτίας της ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Στο Λασίθι καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος ενοικίων στο α' τρίμηνο του 2026, με αύξηση 10,2% και μέση τιμή ενοικίασης που αναφέρεται στα 8,57 ευρώ/τ.μ. Το Ηράκλειο παρουσίασε επίσης σημαντική άνοδο, με αύξηση κατά 10% και μέση τιμή στα 10,00 ευρώ/τ.μ.

Περιφερειακή Ενότητα Μεταβολή α' τρ. 2026 Μέση τιμή (€/τ.μ.) Λασίθι +10,2% 8,57 Ηράκλειο +10% 10,00 Ρέθυμνο Σταθερά —

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις τοπικές διαφοροποιήσεις: ενώ ορισμένες περιοχές της Κρήτης βλέπουν έντονη άνοδο, το Ρέθυμνο εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης σε υψηλά επίπεδα τιμών που έχουν διαμορφωθεί τα προηγούμενα έτη.

Πρακτικές συνέπειες για τους κατοίκους του Ρεθύμνου

Οι φοιτητές και οι νέοι που αναζητούν κατοικία εξακολουθούν να ανταγωνίζονται για περιορισμένα μικρά διαμερίσματα.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις περιορίζουν τις επιλογές για μακροχρόνια μίσθωση, επιβαρύνοντας την τοπική ζήτηση.

Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα αντιμετωπίζουν διαφοροποιημένες ευκαιρίες ανάλογα με τη ζήτηση βραχυχρόνιων ή μακροχρόνιων ενοικιάσεων.

Για τον τοπικό πληθυσμό οι συνέπειες σημαίνουν πρακτικές δυσκολίες στην εύρεση προσιτής κατοικίας και εντονότερο ανταγωνισμό μεταξύ φοιτητών, εργαζομένων και μόνιμων κατοίκων.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το Ρέθυμνο παραμένει περιοχή με υψηλή ζήτηση φοιτητικής στέγης, και για αυτό το λόγο οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί σε ήδη υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως την περαιτέρω σημαντική αύξηση που σημειώθηκε σε άλλες ενότητες της Κρήτης.

Η παρακολούθηση της αγοράς το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η τάση αυτή θα συνεχιστεί ή αν οι πιέσεις από τη μειωμένη προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση και την τουριστική ζήτηση θα οδηγήσουν σε νέες αναπροσαρμογές.