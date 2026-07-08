Στη λίστα αναμονής 60 αιμοκαθαρόμενοι στη Μαγνησία — παράλληλα 240 υπό θεραπεία

Στη Μαγνησία 240 πολίτες υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και 60 από αυτούς περιμένουν μεταμόσχευση. Οι χρόνοι αναμονής φτάνουν κατά μέσο όρο τα 6–9 χρόνια ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις 12–13 ετών. Η τοπική κοινότητα ζητά ενίσχυση της κουλτούρας δωρεάς οργάνων.

Έκτακτο πρόβλημα με βάση τοπικά και πανελλαδικά δεδομένα

Στη Μαγνησία σήμερα 240 κάτοικοι βρίσκονται σε τακτική αιμοκάθαρση. Από αυτούς, 60 έχουν εγγραφεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού και περιμένουν να «χτυπήσει το τηλέφωνο» που θα τους δώσει την ευκαιρία για νέα ζωή. Τα στοιχεία που επικαλείται ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Μαγνησίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» αποτυπώνουν μια επίμονη ανισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και τις πραγματοποιούμενες δωρεές.

Στο διάστημα του 2026, στη Μαγνησία καταγράφηκαν τέσσερις μεταμοσχεύσεις νεφρού για αιμοκαθαρόμενους: δύο από ζώντες δότες και δύο από πτωματικούς. Παρά την πρόοδο που εμφανίζεται σε ορισμένα κέντρα, οι λίστες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

«Πρόκειται για νέα παιδιά ηλικίας 22, 25 ετών έως ανθρώπους ηλικίας 65 – 70 ετών, που περιμένουν αυτό που λέμε δώρο ζωής.»

Τα πανελλαδικά μεγέθη που αναφέρονται από τον ίδιο δείχνουν την έκταση του προβλήματος: 1.200 άνθρωποι περιμένουν μεταμόσχευση νεφρού στην Ελλάδα και περίπου 12.000 υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Οι χρόνοι αναμονής στη λίστα της Μαγνησίας κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 6 έως 9 χρόνια, ενώ καταγράφονται και περιπτώσεις που εκτείνονται σε 12–13 χρόνια.

Τοπικές συνέπειες και ανάγκες

Η μεγάλη διάρκεια αναμονής έχει πολλαπλές συνέπειες για τους ασθενείς και τα νοικοκυριά: επιβάρυνση της καθημερινότητας, συχνές μετακινήσεις για θεραπείες, οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. Η έλλειψη δωρητών στην περιοχή αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας. Σύμφωνα με τα τοπικά δεδομένα, μέσα στο τρέχον έτος δεν έχει καταγραφεί καμία δωρεά οργάνων στη Μαγνησία.

Αύξηση της ενημέρωσης για δωρεά οργάνων ως προτεραιότητα.

Ενίσχυση τοπικών δομών υποστήριξης για ασθενείς σε αιμοκάθαρση.

Στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες αναμονές.

Για τους κατοίκους της Μαγνησίας, η επιτυχής αύξηση των δωρεών θα σήμαινε άμεση μείωση της επιβάρυνσης για δεκάδες οικογένειες και καλύτερη κατανομή πόρων στο σύστημα υγείας. Ταυτόχρονα, η πραγματοποίηση μεταμοσχεύσεων τοπικά ή σε κέντρα αναφοράς της χώρας εξαρτάται από συντονισμό, ευαισθητοποίηση και συνεχή ενημέρωση των πολιτών.

Τι ισχύει πρακτικά για όσους περιμένουν

Παράμετρος Αριθμός / Σημείωση Αιμοκαθαρόμενοι στη Μαγνησία 240 Σε λίστα αναμονής (τοπικά) 60 Μεταμοσχεύσεις 2026 (Μαγνησία) 4 (2 ζώντες, 2 πτωματικοί) Μέσος χρόνος αναμονής 6–9 χρόνια (υπάρχουν και 12–13) Πανελλαδική λίστα αναμονής 1.200 Πανελλαδικά σε αιμοκάθαρση 12.000

Η βελτίωση των δεικτών εξαρτάται από την αύξηση των δωρεών και τη συνέχιση των μεταμοσχεύσεων σε εθνικό επίπεδο. Στο επίπεδο της Μαγνησίας, οι τοπικοί φορείς υγείας και οι συλλογικοί φορείς ασθενών επισημαίνουν την ανάγκη για ενημερωτικές εκστρατείες και ενίσχυση των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους αιμοκαθαρόμενους και τις οικογένειές τους.