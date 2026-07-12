Στο τελευταίο ταξίδι ο Γιάννης Βασιλάκης — αποχαιρετισμός την Κυριακή στον Ι.Ν. των Τεσσάρων Μαρτύρων

Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου θρηνεί τον χαμό του Γιάννη Μανώλη Βασιλάκη. Συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν την Κυριακή στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων.

Η τοπική κοινότητα θρηνεί

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μανώλη Βασιλάκης, ένας νέος άνδρας που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έκπληξη και συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν, καθώς περιβαλλόταν από φιλικότητα, αισιοδοξία και διάθεση προσφοράς.

Ο Γιάννης μεγάλωσε στο περιβάλλον της οικογένειάς του μαζί με τον αδελφό του Βαγγέλη, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα τους, του αείμνηστου πιλότου Μανώλη Βασιλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του προ 39 ετών εκτελώντας υπηρεσία. Η οικογενειακή ιστορία και η μνήμη του πατέρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανάμνησης που αφήνει πίσω του ο Γιάννης.

Ο αποχαιρετισμός και οι ώρες της νεκρώσιμης ακολουθίας

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι οι φίλοι και οι συγγενείς θα έχουν την ευκαιρία να πουν το τελευταίο «αντίο» την Κυριακή στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 17:00 και η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στις 18:00.

Εκδήλωση Ημέρα / Ώρα Τόπος Παρουσία της σορού Κυριακή, 17:00 Ι.Ν. Τεσσάρων Μαρτύρων Νεκρώσιμη ακολουθία Κυριακή, 18:00 Ι.Ν. Τεσσάρων Μαρτύρων

Η παρακαταθήκη και η κοινωνική επίδραση

Ο Γιάννης αφήνει πίσω του την μοναδική του κόρη, Εμμανουέλα, και μια ομάδα φίλων και γνωστών που τον θυμούνται για το χαμόγελο και την εσωτερική του δύναμη. Στο πλαίσιο της τοπικής ζωής, η απώλεια αυτή επηρεάζει όσους συνεργάστηκαν μαζί του ή δέχθηκαν την προσφορά του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η οικογένεια και οι φίλοι οργανώνουν τον δημόσιο αποχαιρετισμό την Κυριακή.

Ο θάνατος ξαναφέρνει στη μνήμη του τόπου την ιστορία του πατέρα του, που χάθηκε εν ώρα υπηρεσίας.

Η κοινότητα του Ρεθύμνου εκφράζει συλλυπητήρια στους οικείους.

Θερμά συλλυπητήρια εκφράζονται προς την οικογένεια και τους κοντινούς συνεργάτες. Ο δημόσιος αποχαιρετισμός στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσοι γνώρισαν τον Γιάννη να αποδώσουν τιμή και να στηρίξουν την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.