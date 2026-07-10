Συγκίνηση στο Σελλί: Εσπερινός και μνήμη για τον Βαγγέλη έντεκα χρόνια μετά

Στο «Σπίτι του Βαγγέλη» και στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευαγγέλου στο Σελλί τελέστηκε στις 7 Ιουλίου επιμνημόσυνη δέηση για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, με την οικογένεια, την τοπική κοινωνία και εκπροσώπους της Μητρόπολης να τιμούν τη μνήμη του και να στέλνουν μήνυμα κατά της βίας και του εκφοβισμού.

Μνήμη και μήνυμα ενάντια στη βία

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε την 7η Ιουλίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρτυρα Ευαγγέλου, στο "Σπίτι του Βαγγέλη" στο Σελλί Ρεθύμνου, ο εσπερινός και η επιμνημόσυνη δέηση για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη. Στην τελετή παρευρέθηκαν οι γονείς του, Ανδρέας και Μαρία Γιακουμάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος πολιτών που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να ανανεώσουν τη δημόσια δέσμευση κατά της κακοποίησης και του εκφοβισμού.

Τον εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ. Πρόδρομος, πλαισιωμένος από κληρικούς της Μητρόπολης. Τον θείο λόγο εκφώνησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεολόγος Παπαλεβυζάκης, Ηγουμενοσύμβουλος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, ο οποίος αναφέρθηκε στα μηνύματα της Εκκλησίας και στη μνήμη του Βαγγέλη.

Η παρουσία της τοπικής κοινότητας και η δημόσια φύση της τελετής υπογράμμισαν ότι η υπόθεση παραμένει ζωντανή στη συλλογική συνείδηση του Ρεθύμνου. Αντίστοιχα, η οικογένεια προσέφερε φιλοξενία στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, σε ένδειξη ευχαριστίας προς όσους συμμετείχαν.

"Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε στον Εσπερινό, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, δίπλα στους γονείς του μακαριστού Ευαγγέλου, τον Ανδρέα και τη Μαρία Γιακουμάκη, τα αδέλφια, τους συγγενείς και πλήθος φίλων που προσέτρεξαν χωρίς προσκλήσεις, αλλά από την πρόσκληση της αγάπης και της τιμής στη μνήμη του Βαγγέλη, 11 χρόνια μετά τη μαρτυρική του θυσία."

Η υπόθεση του Βαγγέλη, που εξαφανίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2015 ενώ σπούδαζε στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, και του οποίου η σορός βρέθηκε στις 15 Μαρτίου 2015 κοντά στη λίμνη Παμβώτιδα, είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Οι επίσημες έρευνες κατέληξαν ότι ο θάνατός του ήταν αυτοχειρία και ότι ήταν θύμα συστηματικού σωματικού και ψυχολογικού εκφοβισμού από συμφοιτητές, με τη Δικαιοσύνη να καταδικάζει τους υπαίτιους για τις σωματικές βλάβες που του προκάλεσαν.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η ετήσια επιμνημόσυνη τελετή δεν αποτελεί μόνο ρομαντική ανάμνηση αλλά υπενθύμιση της ανάγκης για πρόληψη και ευαισθητοποίηση απέναντι στη βία σε σχολεία και ιδρύματα. Το γεγονός ότι η τελετή πραγματοποιείται στο χωριό και στο «Σπίτι του Βαγγέλη» ενισχύει το τοπικό συμβολισμό και την προσέλευση πολιτών που ζητούν κοινωνική εγρήγορση.

Ημερομηνία τελετής: 7 Ιουλίου

7 Ιουλίου Τόπος: Ιερός Ναός Αγ. Μάρτυρος Ευαγγέλου, Σελλί Ρεθύμνου («Σπίτι του Βαγγέλη»)

Ιερός Ναός Αγ. Μάρτυρος Ευαγγέλου, Σελλί Ρεθύμνου («Σπίτι του Βαγγέλη») Παρόντες: γονείς (Ανδρέας, Μαρία), συγγενείς, φίλοι, Σεβ. Πρόδρομος, κληρικοί

Η επαναλαμβανόμενη δημόσια μνήμη της υπόθεσης στο Ρέθυμνο λειτουργεί ως υπενθύμιση προς τις τοπικές αρχές, τα σχολεία και τις οικογένειες για την ανάγκη πρόληψης του bullying και ενίσχυσης των δομών υποστήριξης των νέων. Η τοπική κοινότητα παραμένει προσηλωμένη στο αίτημα για σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην ανάδειξη μέτρων που θα αποτρέπουν παρόμοιες τραγωδίες.

Γεγονός Ημερομηνία Εξαφάνιση 6/2/2015 Εύρεση σορού 15/3/2015 Επιμνημόσυνη τελετή (φετινή) 7/7/2026

Η μνήμη του Βαγγέλη παραμένει ζωντανή στο Ρέθυμνο. Οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία του νησιού συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους ώστε το μήνυμα κατά της βίας να μην παραμένει μόνο λόγος, αλλά να μεταφράζεται σε πράξεις και αποτελεσματική προστασία των νέων.