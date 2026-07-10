Συλλαλητήριο στην Κοζάνη: η φωνή των νέων σήκωσε το θερμότερο χειροκρότημα

Η συγκέντρωση στην Κοζάνη αξιολογείται θετικά ως προς το μήνυμα· η πιο αυθεντική στιγμή προήλθε από την ομιλία μιας 16χρονης που εξέφρασε την αγωνία των νέων για το μέλλον στη Δυτική Μακεδονία.

Συγκέντρωση με θετικό πρόσημο και μηνύματα προς τη διοίκηση

Το σοβαρό ενδιαφέρον για το μέλλον της περιοχής αποτυπώθηκε στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη. Η κινητοποίηση συγκέντρωσε αξιοπρεπή συμμετοχή, παρά τις προσδοκίες ότι θα μπορούσε να είναι μαζικότερη. Το γενικό συμπέρασμα των διοργανωτών και παρατηρητών είναι ότι το συλλαλητήριο πέτυχε τον βασικό του στόχο: να αναδειχθεί ξανά, με οργανωμένο τρόπο, η ανησυχία ολόκληρης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρουσία θεσμικών προσώπων ήταν εμφανής, αλλά προκάλεσε και συζήτηση ως προς τον ρόλο που ανέλαβαν επί σκηνής. Σημειώθηκε ότι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης βρέθηκε στην εκδήλωση, μολονότι η μέχρι πρόσφατα δημόσια εικόνα του φορέα σε κρίσιμα θέματα της περιοχής χαρακτηριζόταν από περιορισμένη συμμετοχή. Ο περιφερειάρχης επίσης παρευρέθηκε, ωστόσο ο χαιρετισμός δεν απευθύνθηκε από εκείνον αλλά από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, Λ. Γκερεχτές, λόγω αρχικού σχεδιασμού αναχώρησης που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις, η ομιλία που κέρδισε τα πιο θερμά σχόλια ήρθε από μια νέα φωνή. Η 16χρονη Α. Μήλιου ανέβηκε στο βήμα και μίλησε εκ μέρους μιας ολόκληρης γενιάς που αντιμετωπίζει τις συνέπειες αποφάσεων για τις οποίες δεν συμμετείχε. Το μήνυμα αυτό συγκίνησε και απέσπασε το πιο ενθουσιώδες χειροκρότημα της βραδιάς.

«Όταν άρχισαν να παίρνονται οι αποφάσεις για αυτόν τον τόπο, εμείς ήμασταν παιδιά. Ήμασταν στο δημοτικό. Δεν ήμασταν σε καμία σύσκεψη. Δεν σηκώσαμε εμείς κανένα χέρι. Δεν υπογράψαμε εμείς κανένα σχέδιο. Κι όμως σήμερα καλούμαστε να ζήσουμε τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων.»

Η φράση αυτή κινητοποίησε προβληματισμό μεταξύ των παρευρισκομένων και έθεσε με απλότητα ένα ερώτημα που απευθύνεται στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς: ποια βήματα θα ληφθούν ώστε οι νέες γενιές να έχουν πραγματική ευκαιρία να ζήσουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους;

Τοπικές επισημάνσεις και πρακτικές συνέπειες

Από τη συγκέντρωση αναδείχθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους κατοίκους της Π.Ε. Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα. Μεταξύ αυτών:

Η ανάγκη για σαφή σχέδια απασχόλησης και υποδομών που θα συγκρατήσουν τους νέους στην περιοχή.

Η απαίτηση για διαφάνεια και συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της τοπικής οικονομίας.

Ο ρόλος των θεσμικών φορέων και η κριτική για την πρόσφατη περιορισμένη δραστηριότητά τους σε κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα.

Σημαντικό συμπλήρωμα στην αποτίμηση της συγκέντρωσης αποτελεί η παραίνεση πολλών παρόντων προς τους εκπροσώπους του θεσμικού πλαισίου να μεταφέρουν τα μηνύματα της βραδιάς σε κέντρα λήψης αποφάσεων και να προωθήσουν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Στοιχείο Παρατήρηση Συμμετοχή Αξιοπρεπής, όχι μαζική Κορυφαία στιγμή Ο λόγος της 16χρονης Α. Μήλιου Θεσμική παρουσία Περιφερειάρχης παρών · χαιρέτισε αναπληρωτής Λ. Γκερεχτές

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί πλέον τις επόμενες κινήσεις των φορέων και αναμένει προτάσεις με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, το κρίσιμο δεν είναι μόνο το μήνυμα της συγκέντρωσης, αλλά τα βήματα που θα ακολουθήσουν ώστε να μετατραπεί η ανησυχία σε έργα και πολιτικές που θα στηρίξουν την καθημερινότητα και το μέλλον των νέων στη Δυτική Μακεδονία.

Σημείωση: Η αποτίμηση βασίζεται στην κάλυψη της κινητοποίησης και τα δημόσια σχόλια που ακολούθησαν την εκδήλωση.